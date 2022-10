Mercedes admet les erreurs du GP F1 du Japon après la “pire décision” de George Russell

George Russell a déclaré que l’arrêt au stand de Mercedes à Suzuka était la “pire décision”

Mercedes a admis avoir commis de multiples erreurs lors de son week-end frustrant de GP du Japon, y compris une décision que George Russell a qualifiée de “pire”.

Lewis Hamilton a terminé cinquième derrière l’Alpine d’Esteban Ocon lors de la course raccourcie par la pluie de dimanche tandis que Russell n’a réussi que huitième.

Un manque de vitesse en ligne droite était un problème – et dans la dernière revue de course de Mercedes, le patron de l’ingénierie au sol, Andrew Shovlin, admet que “les dépassements étaient très, très difficiles” et que “la bonne décision aurait été un réglage d’appui inférieur” – mais donc était la stratégie d’équipe.

Mercedes a doublé Hamilton et Russell, lentement, trois tours après la reprise de la course, malgré le fait que d’autres pilotes se sont opposés plus tôt pour les pneus intermédiaires et ont trouvé le rythme et finalement les positions en air clair.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell a apprécié sa propre passe impressionnante autour de Yuki Tsunoda pour passer au P10 George Russell a apprécié sa propre passe impressionnante autour de Yuki Tsunoda pour passer au P10

Russell a chuté au 14e rang à la suite de cet appel et a déclaré à la radio de l’équipe que c’était “la pire décision que nous ayons prise”.

Les champions du monde, toujours sans victoire en course en 2022, ont concédé leur erreur.

“Nous avons parcouru tout le timing et nous avons conclu que non, ce n’était pas la bonne décision”, a déclaré Shovlin. “Nous aurions dû faire ce que George demandait, c’est-à-dire lui donner le tour en air pur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton espère que Mercedes sera plus compétitive la saison prochaine alors qu’il continue de viser un huitième titre mondial insaisissable Lewis Hamilton espère que Mercedes sera plus compétitive la saison prochaine alors qu’il continue de viser un huitième titre mondial insaisissable

“Maintenant, nous avions vu que les intermédiaires étaient beaucoup plus rapides, donc sur le mouillé, vous auriez perdu du temps en piste. Mais le problème était que George et Lewis étaient un peu trop proches pour que nous puissions faire l’arrêt au stand sans perdre. un certain temps et ce temps a finalement coûté à George le poste de Tsunoda et peut-être même le poste de Lando.

“Donc, cela lui a donné un peu plus de défi de devoir dépasser ces voitures pour essayer de trouver de l’air pur.”

Mercedes prévoit la mise à niveau finale de 2022 pour Austin

Shovlin a également révélé que Mercedes prévoyait de lancer sa dernière mise à niveau aérodynamique de la saison au GP des États-Unis.

Bien loin derrière Red Bull et Ferrari au début de la nouvelle ère F1 de 2022, Mercedes a apporté de nombreuses mises à jour cette saison qui les ont aidés à combler l’écart, mais n’ont toujours pas abouti à cette première victoire insaisissable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Esteban Ocon dit qu’il s’est beaucoup amusé à se battre avec Lewis Hamilton autour de Suzuka Esteban Ocon dit qu’il s’est beaucoup amusé à se battre avec Lewis Hamilton autour de Suzuka

L’équipe prévoit un grand changement pour sa voiture 2023 mais a encore une grande mise à niveau dans son casier pour Austin, la première des quatre courses restantes le 23 octobre. Tout le week-end est en direct sur Sky Sports F1.

“C’est notre dernière étape de développement aérodynamique et cela nous donnera, espérons-le, un peu plus de performances, mais surtout à chaque étape, nous apprenons de plus en plus et cet apprentissage que nous pouvons poursuivre l’année prochaine”, a déclaré Shovlin.

“Donc ça fait partie du jeu, il y a aussi quelques éléments où nous avons allégé des composants qui, espérons-le, rapprocheront la voiture de la limite de poids. Il est très difficile pour nous de prédire où nous allons être.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le septuple champion du monde Lewis Hamilton rend visite à une nouvelle génération de pilotes de voitures radiocommandées de RC Vision Le septuple champion du monde Lewis Hamilton rend visite à une nouvelle génération de pilotes de voitures radiocommandées de RC Vision

Lorsqu’on lui a demandé à quel point Mercedes pouvait être compétitive, il a ajouté : “A Singapour, Lewis était terriblement proche de la pole position, mais à Suzuka, les deux voitures avaient un gros écart par rapport à l’avant.

“Maintenant, notre rythme de course a été raisonnablement fort, donc, si nous pouvons faire un pas, espérons-le, nous pourrons nous battre avec les Ferrari et les Red Bull, mais la qualification pour nous est la plus difficile à prévoir pour le moment.

“Mais comme je l’ai dit, il s’agit en grande partie d’apprendre et nous allons certainement faire de notre mieux dans les quatre dernières courses.”