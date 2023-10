Le challenger de Formule 1 2024 en cours de développement de Mercedes représentera un changement « assez considérable » par rapport à la voiture de cette année – les anciens champions « ne s’accrochant à aucun concept que nous avions auparavant » alors qu’ils tentaient de revenir à la lutte pour le titre. .

S’exprimant lors du GP du Japon, le directeur de l’ingénierie de piste, Andrew Shovlin, a déclaré qu’il était clair que la W14 de cette année « n’a pas assez de stabilité » avec un appui insuffisant, ce qui signifie que les pilotes Lewis Hamilton et George Russell n’ont pas la confiance nécessaire pour attaquer pleinement les virages à grande vitesse.

Shovlin dit que Mercedes s’est fixé des « objectifs très ambitieux » pour améliorer les choses pour 2024

« Nous modifions considérablement la voiture pour l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Que nous puissions ou non résoudre tous les problèmes que nous avons en matière de gestion, cela dépendra de la réalisation d’un certain nombre de projets.

« Ces projets sont en cours. Ils ne sont pas terminés, mais nous avons de bonnes orientations pour essayer de les améliorer. »

Après avoir déjà éloigné le développement cette année du concept dit de « sidepod zéro » qui a fait ses débuts au début de l’ère des règles actuelles l’année dernière, Shovlin a ajouté : « La voiture sera différente. Nous y avons apporté de nombreux changements. mais il est très tôt dans le développement de la nouvelle voiture pour pouvoir dire que nous avons réglé le problème.

« Lorsque nous avons lancé nos meilleures voitures, en 2015 ou 2019, ces années-là, nous ne savions pas qu’elles allaient être d’excellentes voitures lorsque nous les avons développées. Vous travaillez simplement aussi dur que possible pour essayer de trouver autant de performances que possible. .

« Sur beaucoup de ces voitures, nous avons largement raté nos objectifs en termes de performances, mais ce que nous savons, c’est que si vous ne fixez pas d’objectifs très ambitieux, vous ne les fixez probablement pas assez haut. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton dit que Mercedes a besoin des six prochains mois pour être le meilleur de son histoire de développement afin de réduire l’écart sur Red Bull Lewis Hamilton dit que Mercedes a besoin des six prochains mois pour être le meilleur de son histoire de développement afin de réduire l’écart sur Red Bull

L’ingénieur Mercedes s’exprimait la veille de la fin de l’équipe à 50 secondes de Max Verstappen à Suzuka et Hamilton a déclaré que les anciens champions avaient besoin des « six mois de développement les plus importants que nous ayons jamais eu » pour « frapper à la porte ». de Red Bull début 2024.

C’est un défi que le septuple champion a clairement indiqué qu’il pensait que Mercedes était plus que capable de l’accomplir.

Shovlin dit que Hamilton et Russell ont été « très alignés » dans leurs commentaires sur les points faibles du W14 tout au long de cette saison.

« Nous ne nous accrochons certainement pas aux concepts que nous avions auparavant », a-t-il ajouté.

« Nous sommes très ouverts d’esprit. Nous avons eu quelques années assez difficiles et nous sommes une équipe qui travaille très dur pour essayer de revenir devant. »

Mercedes continue également d’améliorer la voiture de cette année

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin partage son point de vue sur la question de savoir si Lewis Hamilton aurait remporté le GP de Singapour s’il avait été devant son équipier George Russell L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin partage son point de vue sur la question de savoir si Lewis Hamilton aurait remporté le GP de Singapour s’il avait été devant son équipier George Russell

L’avantage de Mercedes sur Ferrari pour la deuxième place du classement est de 20 points, la Scuderia ayant réduit de plus de moitié son déficit par rapport à ses rivaux lors des quatre courses depuis les vacances d’été.

Afin à la fois d’améliorer les performances cette année et de faciliter la compréhension de la W15 de l’année prochaine, Mercedes a déclaré que d’autres améliorations seraient encore apportées aux six dernières manches de cette saison.

S’exprimant dans sa vidéo de débriefing post-Japon, Rosie Wait, responsable de la stratégie de course de l’équipe, a déclaré : « Les nouvelles pièces que nous apportons sur la piste font les deux ; j’espère qu’elles ajoutent des performances et rendent la voiture actuelle plus rapide, mais elles sont toutes spécifiquement ciblés sur les domaines dans lesquels nous devons approfondir notre compréhension.

« Les choses que nous apprendrons en les testant cette année alimenteront directement le développement de la W15. Nous ne devons pas non plus perdre de vue le fait que nous sommes dans une bataille serrée pour la P2 avec Ferrari et que cette position au championnat est vraiment C’est important pour nous tous. Nous avons donc des améliorations en cours et nous continuerons à les apporter à la voiture. »

Max Verstappen remportera-t-il son troisième titre de champion du monde dès sa première tentative au GP du Qatar ? Regardez chaque séance du week-end Sprint en direct sur Sky Sports F1 du 6 au 8 octobre. Diffusez F1 et plus avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois