Mercato d’été : Classement des grosses recrues européennes

Une fois de plus, malgré une crise financière mondiale, les clubs de football à travers l’Europe ont dépensé une somme incroyable pour recruter des joueurs en janvier et cet été ne sera peut-être pas différent.

En effet, les clubs ont dépensé un montant record de 1,57 milliard de dollars (1,27 milliard de livres sterling) en transferts lors de la fenêtre de transfert de janvier, selon la FIFA, la Premier League faisant elle-même le gros du travail à 57,3% du total. Mais avec deux géants du jeu en Cristiano Ronaldo (Al Nasr) et Lionel Messi (Inter Miami) maintenant leur carrière en dehors de l’Europe, qui intensifiera ?

De gros accords ont déjà été conclus avant l’ouverture des différentes fenêtres de transfert. Voici les notes pour tous les principaux transferts d’été, chaque jour étant classé par ordre de tarif le plus élevé.

Tous les frais sont signalés à moins qu’ils ne soient confirmés par un astérisque

.

5 juillet

InterMiami : A+