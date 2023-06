Mercato d’été : classement des grosses recrues dans le football féminin

Avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 cet été, le football féminin a déjà connu une croissance impressionnante sur le marché des transferts.

Rapport de transfert de la FIFA 2022 a révélé que les transferts internationaux dans le football féminin ont doublé depuis 2018, avec 500 clubs impliqués l’année dernière, et le directeur juridique et de la conformité de la FIFA, Emilio Garcia Silvero, a déclaré : « Tout cela reflète les progrès impressionnants réalisés alors que de plus en plus de joueuses continuent à Quelque 1 555 transferts internationaux ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 19,3 % par rapport à l’année précédente, tandis qu’un nouveau record de 119 associations ont été impliquées dans des transferts internationaux.

Il y a déjà eu de gros accords conclus entre les plus grands clubs – avec l’ouverture de la fenêtre de la Super League féminine anglaise (WSL) le 26 juin et la plupart du reste de l’Europe le 1er juillet. Voici les notes pour tous les principaux transferts d’été dans le jeu féminin, chacun étant répertorié par ordre de date, puis le prix le plus élevé.

Tous les frais sont signalés à moins qu’ils ne soient confirmés par un astérisque

.

1er juillet

PERNILLE PLUS DURE

Gratuit

Chelsea : C

Bayern : A

Malgré l’argenterie ramassée à Chelsea, c’était comme si les fans n’avaient jamais pu voir le meilleur de Harder à Londres, surtout pas pour les frais record du monde de plus de 250 000 £ que les Blues avaient payés en 2020. un free ressemble à un coup de couteau. Un sort réussi de l’extérieur, il y aura toujours une idée de « ce qui aurait pu être » à propos de son passage à Chelsea.

C’est une décision intelligente de la part du Bayern, non seulement en récupérant Harder en tant qu’agent libre, mais en ramenant l’internationale danoise en Frauen-Bundesliga où elle a connu le meilleur sort de sa carrière à Wolfsburg. Le Bayern est toujours en cours de reconstruction sous Alexander Straus, et Harder est un joueur parfait pour construire l’attaque.

MAGDALENA ERIKSSON

Gratuit

Chelsea : B+

Bayern : A

Eriksson avait déjà fait ses preuves lorsqu’elle a rejoint Chelsea en 2017, mais peu de fans se seraient attendus à ce que l’international suédois devienne le capitaine de l’équipe et devienne l’un de leurs héros méconnus en amassant de l’argenterie nationale. Son séjour au club a été si heureux que beaucoup ont été choqués lorsqu’elle s’est arrêtée sur un nouveau contrat et a annoncé son intention de partir. Dans l’ensemble, le déménagement devrait fonctionner pour les deux parties, mais son séjour à Chelsea semblait se terminer un peu trop tôt.

Eriksson et Harder étaient un forfait pour le Bayern, car le couple voulait continuer à jouer dans le même club. Mais le Bayern a bien fait de lutter contre la concurrence et de s’assurer les services des deux. Comme Harder, Eriksson a la capacité d’être une cheville ouvrière en Allemagne, et avec les sorties défensives annoncées, son expérience sera essentielle.

ONA BATAILLE

Gratuit

Man United: B-

Barcelone : A

Comme c’est le thème des agents libres quittant les clubs WSL pour ceux qui participent aux dernières étapes de la Ligue des champions, un joueur clé part. Pendant son séjour à Manchester, Batlle est devenue partie intégrante de l’attaque de United et a été la meilleure arrière droite de la WSL. Dans l’ensemble, les Red Devils en ont eu pour leur argent en trois ans, mais elle laisse un trou de taille sur le côté droit.

Il y a quelque chose d’astucieux dans la façon et le moment où Barcelone s’est précipitée pour Batlle, laissant United augmenter sa croissance au cours des trois dernières années alors qu’ils n’étaient pas disposés à se séparer de 500 000 € pour ses services en 2020 – une clause spécifique à la Liga F qui n’a pas affecté Uni. Au lieu de cela, les Catalans ont obtenu la signature de Batlle sur un libre, décrochant un défenseur de classe mondiale qui est passé par La Masia, est déjà branché sur le style de Barcelone et n’a que 24 ans. Incontestablement un bon coup de football ainsi qu’un bon coup d’affaires du club .

26 juin

CATARINA MACARIO

Gratuit

Lyon : B

Chelsea : A

Peut-être un léger pari pour Lyon au départ, avec Macario non testé au niveau professionnel, l’internationale américaine a excellé lors de son passage avec les champions de France avant de se déchirer le ligament croisé antérieur. Contrainte à une cure de désintoxication d’une saison, le séjour de Macario en France restera dans les mémoires comme tronqué – presque un tremplin – mais il ne fait aucun doute qu’elle s’intégrait bien dans l’équipe avant sa blessure.