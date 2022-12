Mercato de Manchester City : L’arrière latéral est la priorité de Pep Guardiola

C’est presque cette fois encore… le mercato de janvier ! C’est traditionnellement une période calme pour Manchester City, Pep Guardiola informant normalement bien à l’avance que le club ne signera aucun joueur, et cela s’avère presque toujours être le cas.

Pourtant, ils ont signé Julian Alvarez à la même époque l’année dernière et la valeur de cet accord est rapidement devenue évidente, et ils ont également laissé partir Ferran Torres, montrant que tout comme ils signeront le bon joueur au bon prix à la mi-saison, ils laisseront également partir le bon.

Dépenses de fenêtre des trois derniers mois de janvier

14,1 millions de livres sterling, 0 £, 0 £

Combien d’argent est susceptible d’être disponible ce mois-ci ?

Si le bon joueur arrive dans une position dont il a besoin, alors, en théorie, l’argent serait là pour y arriver car ce serait le type de signature qu’il serait heureux de faire l’été suivant et donc le budget pourrait être déplacé. pour conclure un accord plus tôt.

Mais cela arrive très rarement. City a acheté Aymeric Laporte en janvier 2018 pour 57 millions de livres sterling parce qu’il était prêt à quitter l’Athletic Bilbao 18 mois après avoir snobé un déménagement à l’Etihad. De toute évidence, il était un joueur jugé assez bon non seulement pour jouer pendant six mois, mais pour les années à venir.

Généralement, City a jugé ceux difficiles à trouver. L’hiver dernier, ils ont conclu un accord pour Alvarez mais ont été assez heureux pour le laisser en prêt à River Plate jusqu’à l’été.

Donc, il faut vraiment que ce soit la bonne personne, pas seulement au bon moment, mais pour longtemps.



Alvarez a brillé à la Coupe du monde pour les vainqueurs argentins après avoir signé pour City en janvier (Photo : Shaun Botterill/Getty Images)

Qui prend les décisions clés concernant les signatures ?

La ville travaille généralement en comité, avec tout le monde sur la même longueur d’onde, bien que cela ne se passe pas toujours comme ça.

L’été dernier, par exemple, Guardiola était extrêmement préoccupé par la profondeur de l’arrière central, il a donc fait part de ses inquiétudes au directeur sportif Txiki Begiristain dans les dernières semaines de la fenêtre et le club est ensuite parti et a identifié des cibles. Au final, ils ont signé Manuel Akanji parce que Guardiola l’a poussé et parce que le club voulait tout lui donner pour qu’il signe un nouveau contrat, ce qu’il a fait plus tard.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Guardiola était plus désireux de signer Harry Kane en 2021 que le reste des décideurs du club, bien qu’à la fin, Tottenham Hotspur n’allait pas vendre de toute façon. L’alternative, Erling Haaland, montre comment City passe normalement ses mois de janvier : mettre en place les bases des grandes affaires estivales.

Quelle position est la priorité ?

Et voilà, il faudrait qu’il soit arrière latéral, comme c’est le cas depuis quelques années maintenant. Bien que, alors que c’était normalement un arrière gauche dont ils avaient besoin, un arrière droit serait également le bienvenu car City n’a qu’une seule option sur chaque flanc: Kyle Walker à droite, Joao Cancelo à gauche.

Avec Walker absent plusieurs semaines avant la Coupe du monde, ce manque de profondeur a été mis en évidence. Sergio Gomez, qui a été signé cet été après que City n’a pas pu obtenir Marc Cucurella, n’est pas encore totalement fiable pour commencer dans de nombreux matchs, donc un défenseur central a été utilisé à droite pour permettre à Cancelo de continuer à gauche.

Ce n’est pas la fin du monde, car City fait tourner des assiettes à l’arrière gauche depuis des années et à l’attaquant la saison dernière, mais cela pourrait être utile avec l’adressage. Qu’ils le fassent ou non, c’est une autre histoire.

Quelles sont les cibles plausibles ?

Eh bien, ils ont signé Gomez et ont décidé de garder le joueur de 22 ans à Manchester plutôt que de le prêter car, après l’échec du déménagement de Cucurella, City a décidé qu’il n’y avait pas de véritable alternative sur le marché – surtout avec la fenêtre d’été si avancée. d’ici là.

Cela devrait-il avoir changé d’ici janvier ? Eh bien, c’est le cas, en ce qui concerne le fait que les joueurs sont plus proches de la fin de leurs contrats ou que des disputes ou des préoccupations potentielles surgissent au cours des mois qui ont suivi, mais le type d’options de premier ordre que City recherche est toujours susceptible d’être hors limites. .



Sergio Gomez a commencé à avoir du temps de jeu à Manchester City (Photo : Lewis Storey/Getty Images)

Ils avaient regardé Raphael Guerreiro au Borussia Dortmund et Rayan Ait-Nouri des Wolverhampton Wanderers à la fin de l’été, et se sont intéressés à Ben Chilwell et Kieran Tierney dans le passé, alors peut-être qu’ils pourraient bénéficier du déménagement de Cucurella à Chelsea ou du changement d’Oleksandr Zinchenko. à Arsenal de manière inattendue.

Qui pourrait sortir ?

Il est peu probable que quelqu’un y aille, car l’équipe n’est pas énorme comme elle l’est. Torres y est allé en janvier dernier, mais il est difficile d’imaginer un grand nom cette fois-ci.

L’avenir de Bernardo Silva est toujours en suspens et City pourrait profiter d’une grosse offre là-bas si elle arrive plus tôt que tard, mais la pression serait forte pour trouver un remplaçant, d’autant plus que l’accord d’Ilkay Gundogan expire également cet été. .

Quelle star de la Coupe du monde serait parfaite pour City…

L’Argentin Enzo Fernández. C’est une surprise, en fait, que City ne l’ait pas signé de River Plate lorsqu’ils ont déménagé pour le club et son coéquipier Alvarez. Fernandez semble posséder bon nombre des qualités qu’un milieu de terrain de City doit posséder : il peut manœuvrer le ballon dans des espaces restreints, il sait comment accélérer et ralentir un match, il peut récupérer le ballon, défier dans les airs, est mobile et a le sens du but.

Benfica l’a signé cet été et les grands clubs cherchent déjà un transfert qui pourrait valoir plus de 80 millions de livres sterling. City a peut-être raté un tour sur lui une fois, mais il n’est pas trop tard pour y remédier.

(Photo du haut, de gauche à droite : Raphael Guerreiro, Bernardo Silva et Rayan Ait-Nouri ; Getty Images)