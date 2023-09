Mercato de la Liga : le succès de Barcelone, les joueurs à surveiller

Alors que le mercato estival se terminait dans les grands championnats européens, la Liga a eu son lot de surprises, de mouvements de dernière minute et d’échecs dans les négociations. Les journalistes, les supporters et le personnel étaient tenus en haleine pendant que les agents et les clubs travaillaient à peaufiner les accords. Après une fenêtre bien remplie, nous examinons certains des principaux points à retenir de la première division espagnole et ce qui va suivre.

Le mercato positif de Barcelone

L’année dernière, tout était question de palancas (leviers). Cette année, il y a eu un palanca sur palanca: une de ces sociétés qui ont acheté les actifs qui ont permis à Barcelone de signer n’a pas payé. Une autre entreprise est donc venue acheter cet actif et n’a pas payé.

Barcelone a signé Joao Felix et Joao Cancelo en prêt respectivement de l’Atletico Madrid et de Manchester City. (Photo par Alex Caparros/Getty Images)

Des explications sont nécessaires pour quelque chose qui choque tellement. À court terme, le Barça a demandé des mesures d’urgence. Le conseil d’administration du club a dû apporter une garantie personnelle et se précipiter pour faire sortir les joueurs : Ousmane Dembélé a apporté 50 M€, Franck Kessié 12,5 M€, Nico Gonzales 8,4 M€ et Francisco Trincão (vous vous souvenez de lui ?) 7 M€. Onze autres joueurs y sont allés sans retour, mais avec des économies. (Jordi Alba et Sergio Busquets, surtout).

Tout à la fin, il y avait Ansu Fati et Eric García, puis Abde Ezzalzouli. Il y a de la tristesse dans le départ d’Ansu, mais peut-être aussi de l’espoir : Barcelone le récupérera à la fin de la saison et peut-être, juste peut-être, pourra-t-il s’y retrouver à nouveau. Lorsque la poussière retombe, Barcelone examinera probablement ce marché et pensera qu’en fait, ils ont extrêmement bien réussi avec l’arrivée d’Oriol Romeu, Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan, Felix et Cancelo.

Offres surprises

« Nous pensions que c’était impossible, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Deco. La plupart des gens l’ont vu de la même manière que le directeur sportif de Barcelone, notamment parce qu’il était impossible, ou aurait dû l’être. Mais à 90 minutes de la fin du mercato, la voilà : l’annonce de la signature de João Félix. Dix minutes plus tard, João Cancelo le rejoignait également.

Au siège de la Liga, où les journalistes avaient été invités pour voir tout cela se dérouler, ils essayaient d’en faire un événement. La plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. La plupart du temps cet été, ils avaient vu les gens partir, sans rien pouvoir y faire. Maintenant, ils avaient enfin un peu d’excitation. L’Atletico Madrid, quant à lui, a finalement résolu un problème, même s’il pourrait y en avoir d’autres à venir.

À la fin de la soirée, on a appris au hasard que Mariano Diaz, ancien attaquant, avait rejoint Séville. Álvaro Odriozola, un autre coéquipier rarement vu du Real Madrid, retourne à la Real Sociedad. Et puis, pour mettre fin à tout cela, il y a eu une signature qui a véritablement choqué. Le président de la RFEF, Luis Rubiales, doit démissionner, avait insisté il y a une semaine le président de Getafe, Angel Torres ; maintenant, il avait fait venir Mason Greenwood.

LaLiga baisse ses dépenses

À la fin de la période, les clubs espagnols avaient dépensé 432 millions d’euros pour 157 signatures. Hormis les deux saisons pandémiques, il s’agit du chiffre le plus bas depuis une décennie. (Et c’est en termes de chiffres absolus, pas de termes réels : 428 millions d’euros vous ont permis d’acquérir beaucoup plus en 2013 que 432 millions d’euros en 2023).

Comparez cela à la Premier League, qui a dépensé 2,79 milliards d’euros. En fait, comparez-le à n’importe quel endroit et cela n’a pas l’air bien. Au classement des dépenses, l’Espagne se classe sixième, derrière la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga et la Saudi Pro League. Selon les chiffres rassemblés par Diario AS, sur ces 432 millions d’euros, 129,5 ont été dépensés par le Real Madrid. Cela représente un peu plus de 300 millions d’euros dépensés par 19 clubs. À eux tous, ils ne pouvaient pas rivaliser avec Chelsea, qui a dépensé plus d’un milliard d’euros.

Comment la Liga peut-elle garder les meilleurs talents ?

Sergio Canales a été l’un des premiers à partir, direction le Mexique. Le Real Betis ne pouvait pas se permettre qu’il ne le fasse pas. Et tout le monde a toujours su que le milieu de terrain du Celta, Gabri Veiga, irait, mais pas en Arabie Saoudite. « C’est embarrassant », a qualifié Toni Kroos. Pendant ce temps, Séville a perdu Lucas Ocampos contre Fulham, ou pensait l’avoir fait, seulement pour que l’accord échoue.

Nicolas Jackson était parti à Chelsea, Pau Torres à Aston Villa et Samu Chukwueze à l’AC Milan. Villarreal a réalisé un bénéfice net d’un peu moins de 100 millions d’euros. Le tout comporte deux lectures. L’Espagne continue de trouver et/ou de produire les talents recherchés par les autres ligues, ce qui est une bonne chose. Mais tout cela n’est pas tout à fait un plan d’affaires en tant que tel ; De nombreux clubs espagnols n’ont pas la puissance financière nécessaire pour le conserver, ce qui est mauvais et constitue une véritable préoccupation.

Répétons-le : cinq ligues ont dépensé davantage. Avant, il n’en était pas ainsi. Et c’est le chiffre global. Regardez les chiffres nets et la Liga a rapporté plus d’argent qu’elle n’en a dépensé, avec un bénéfice combiné de 44,8 millions d’euros. En termes de dépenses nettes, la Real Sociedad est le seul club autre que le Real Madrid à atteindre un chiffre à deux chiffres : respectivement 14,5 millions d’euros et 125,5 millions d’euros.

La Liga doit-elle changer ses règles financières ?

On parle beaucoup des contrôles financiers espagnols et de la manière dont ils sont responsables de la perte de talents. Comment l’application de ces contrôles, notamment le fait qu’ils sont appliqués à l’avance, rend difficile l’investissement des clubs. Le contre-argument de la ligue est simple : oui, cela vous empêche de dépenser, mais cela vous empêche seulement de dépenser ce que vous ne devriez pas dépenser, ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Comme l’a dit un jour le responsable financier de la ligue : « nous avons regardé dans l’abîme » ; ils ont vu à quel point la situation est grave, à quel point cela pourrait l’être.

Les clubs sont sauvés d’eux-mêmes. Cependant, il existe certains inconvénients, et certains de ceux qui sont d’accord avec les commandes estiment que la prise devrait être un peu desserrée. Le fait que la saison commence avant la fermeture du marché en est un. Et, dans le même ordre d’idées, parce que la capacité des clubs à résister ou non aux joueurs est si publique — elle est répertoriée sur le site Internet de la ligue et vue sur le terrain au cours des deux premières semaines — les pousse à se débarrasser des joueurs par tous les moyens. peuvent en faire et en font effectivement des cibles faciles pour les prédateurs du marché. Vous ne pouvez pas encore enregistrer ce type ? Ici, prenons cet autre gars pour des frais de transfert faibles, gratuitement ou en prêt.

jouer 1:21 Felix vise la Ligue des champions après un transfert de rêve à Barcelone Joao Felix et Joao Cancelo parlent après le transfert de la date limite à Barcelone.

Félix reviendra-t-il hanter l’Atletico ?

« J’ai toujours eu ce rêve », a déclaré Joao Félix le lendemain lors d’une présentation organisée à la hâte à 9 heures sur le terrain d’entraînement. Et en toute honnêteté, il l’avait dit plus tôt cet été : publiquement, et au grand dam de l’Atletico Madrid qui ne voulait vraiment plus de lui. En fin de compte, c’était tout ce que l’Atletico pouvait faire pour le placer n’importe où. Un footballeur de 127 millions d’euros, indésirable et débarqué gratuitement. Et puis revenir dans un an. Il va probablement marquer contre eux maintenant. À première vue, ce n’est pas un accord qui semble avoir beaucoup de sens pour Barcelone, et cela vaut peut-être la peine de réfléchir aux raisons pour lesquelles si peu de clubs sont intéressés. Mais pour zéro euro, eh bien, pourquoi pas ? Et qui sait, peut-être que ça marchera.

Le départ électrique de Jude Bellingham à Madrid

« C’est de la folie », a déclaré David Alaba, coéquipier de Bellingham. « Je n’ai plus de mots pour lui. » Trois matches, quatre buts, joueur du mois. (Même s’il est vrai qu’avec les blessures qu’ils ont subies, le groupe madrilène semble un peu maigre).

L’Atletico Madrid n’a pas fait de grosses recrues cet été et le manager Diego Simeone s’appuiera sur des joueurs plus jeunes pour intensifier leurs efforts. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Les malheurs du transfert de l’Atletico

Le marché est terminé, n’est-ce pas ? Le manager Diego Simeone a admis qu’il avait toujours peur et à juste titre. L’Arabie Saoudite, où la fenêtre est encore ouverte, vient chercher Yannick Carrasco et il veut y aller. Ce qui pourrait signifier que Javi Galán, recruté pour 12 millions d’euros, joue réellement, ce qu’il n’avait pas été. César Azpilicueta a impressionné. Et peut-être que Samuel Lino et Rodrigo Riquleme, de retour de prêt, auront des rôles plus importants cette saison. Et c’est vrai qu’il y a un sentiment persistant de… enfin, pas grand-chose. Pas de signature tardive, pas d’attaquant supplémentaire et aucun signe du n°5 que l’entraîneur réclamait sans cesse.

Darder revient au club d’enfance

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait pensé lorsqu’il avait vu la foule l’attendre à l’aéroport de Palma après avoir rejoint Majorque pour finalement retourner vers l’île qu’il avait quittée à 14 heures, Sergi Darder a répondu: « Que je devrais sortir par une autre porte ». Ce n’est pas sa scène, mais c’est quand même un joueur, et on a le sentiment que ce sera amusant de le regarder cette saison.

Le Betis signe des signatures judicieuses

Le départ de Sergio Canales a fait très mal. Son déménagement au Mexique au début de l’été semblait être le début de la fin. Le Betis a connu des problèmes financiers, n’a pas pu inscrire tous ses joueurs — Marc Bartra et Héctor Bellerín ont dû s’absenter les premières semaines — et a dû ouvrir une émission d’actions pour augmenter son capital. Joaquín s’était finalement retiré, plus de sourires.

Il y avait aussi des indices selon lesquels Manuel Pellegrini voyait une sensation de verre incassable, ce soupçon lancinant que cette année les verrait glisser. Et puis Isco est arrivé. Inscrit en priorité avant les autres, il a disputé trois matchs et trois performances d’Homme du Match ont suivi.

On a parlé de Philippe Coutinho, ce qui n’a pas eu lieu, mais à la fin, Abde a signé pour 7 millions d’euros. Et alors qu’il jouait l’année dernière, Ayoze Perez est désormais avec eux, gratuitement. Pellegrini a certainement un goût pour les joueurs talentueux et techniques.

Mariano Diaz peut-il relancer sa carrière à Séville ?

« J’espère que le club y travaille », a déclaré le manager de Séville, José Luis Mendilibar, sans, semble-t-il, avec beaucoup de confiance. Tout l’été, Séville a eu l’impression d’être menacée. Monchi était allé à Aston Villa, une époque se terminant avec le départ d’un directeur sportif qui était tout pour eux, et il semblait que l’attaquant Youssef En Nesyri irait, Lucas Ocampos irait, et puis même Rafa Mir irait. Oh, et personne ne viendrait.

Finalement, aucun d’entre eux n’est parti : la seule grande vente a été celle de Yassine Bounou, parti pour l’Arabie Saoudite. Papu Gomez a résilié son contrat et s’est éloigné. Et puis à la dernière minute, il y a eu un autre attaquant. Mariano Diaz est-il bon ? En vérité, personne ne le sait vraiment plus. Le footballeur qui a joué respectivement 150, 332, 505, 37 et 438 minutes au cours des cinq dernières années au Real Madrid, soit moins de minutes en cinq ans que la plupart de ses coéquipiers en cinq mois la saison dernière, est peut-être sur le point de le découvrir. .

Iago Aspas une « couverture courte »

Rafa Benitez a déclaré qu’Aspas était une courte couverture : le meilleur joueur du Celta de Vigo pouvait se couvrir les pieds ou la tête, mais pas les deux à la fois. S’il abandonnait pour créer, il n’y avait personne devant. S’il allait devant, il n’y avait personne pour créer. La solution – espèrent-ils – viendra d’Utrecht. L’attaquant Anastasios Douvikas – 22 buts la saison dernière – est l’une des recrues estivales les plus intrigantes.

Garder un œil sur…

Lucas Boyé à Grenade, une signature intervenue rapidement après la perte inattendue du Samu Omorodion. (Les règles de la ligue ont empêché l’Atletico d’acheter Samu et de le prêter directement, il s’est donc retrouvé à Alaves). Kieran Tierney à la Real Sociedad et Ben Brereton à Villarreal. Kike Garcia, déjà un héros culte chez Alaves. Maxi pourrait-il redevenir Maxi à Cadix ? Et se pourrait-il que Gérone, qui continue tranquillement à être bonne, soit le meilleur endroit pour Pablo Torre ? Et attention à Garcia de Haro à Osasuna.