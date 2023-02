Mercato de Fulham : En Lukic et Cédric, Silva a les joueurs qu’il voulait

Fulham voulait améliorer son équipe pendant cette fenêtre de transfert – pas de refonte, juste des ajouts de qualité.

De manière typique, leur travail n’a pas été achevé avant que l’obscurité ne soit descendue depuis longtemps, mais ils ont réalisé ce qu’ils avaient prévu de faire. Marco Silva voulait deux signatures, qui étaient un milieu de terrain central et un arrière droit, et il les a obtenues.

L’arrivée de Sasa Lukic, une cible d’abord révélée par L’athlétisme la semaine dernière, a comblé un vide bien nécessaire. Depuis le mercato estival, l’inquiétude persistait quant au fait que Fulham n’aurait pas la force en profondeur pour faire face au cas où Harrison Reed ou Joao Palhinha se blesseraient ou seraient suspendus. Nathaniel Chalobah n’avait pas réussi à impressionner dans ses brèves apparitions, scellant son destin avec un défi téméraire contre Newcastle United qui a conduit à un carton rouge, donc ce problème semblait le plus pressant en janvier.

Avancez, Lukic du Torino.

L’international serbe de 26 ans semble parfaitement armé pour combler le trou du milieu de terrain. C’est un milieu de terrain central bien équilibré, qui peut jouer en tant que n ° 6, à la base du milieu de terrain, et en tant que n ° 8, faisant la navette entre les deux cases.

Un message de notre dernière recrue. 💬#LuksIn 🇷🇸 | #FFC pic.twitter.com/7Afbrsho7f – Club de football de Fulham (@FulhamFC) 31 janvier 2023

Dans le système de Silva, ce dernier rôle a été occupé par Reed, dont le jeu a évolué de manière impressionnante, et cela oblige le joueur à couvrir beaucoup de terrain. Lukic est capable de le faire, tout en ayant la capacité technique de jouer un rôle plus avancé également, et la ténacité de jouer le rôle de milieu de terrain, où il a joué la majorité de ses minutes. Il peut couvrir toutes les positions de milieu de terrain de Fulham.

Après six ans et demi à Turin, son séjour en Italie semblait être à la croisée des chemins après une dispute cet été. Il était devenu le chef de l’équipe, le capitaine, mais a été déchu de ce rôle après un différend contractuel. Mais sur le terrain, il est resté un interprète constant. Il a rafistolé ses relations et a fait 16 apparitions en Serie A, marquant deux buts.

Il n’est pas surprenant que Lukic ait participé aux trois matches de la phase de groupes de la Serbie lors de la Coupe du monde au Qatar. Il connaît Aleksandar Mitrovic et les deux joueurs sont passés par l’académie du Partizan Belgrade. Mitrovic a quitté le club pour Anderlecht la veille de la signature de son premier contrat professionnel par Lukic, en août 2013.

Lukic était l’une des nombreuses cibles. Abdoulaye Doucoure était le premier choix préféré de Silva. Le milieu de terrain d’Everton était tombé en disgrâce sous Frank Lampard, mais son salaire élevé s’est avéré rebutant, tandis que la nomination de Sean Dyche a changé le paysage à Goodison Park.

Fulham a ensuite fait une offre pour Andre, le milieu de terrain de Fluminense âgé de 21 ans, mais il n’avait que récemment signé un nouveau contrat au Brésil et ils hésitaient à le laisser partir dans cette fenêtre. Ils ont ensuite contacté Sheffield United à propos de Sander Berge. Les hauts gradés du championnat sont sous embargo sur les transferts en raison de problèmes de trésorerie, ce qui a rendu possible un accord. Cependant, le propriétaire de Sheffield United, le prince Abdullah, a opposé son veto à toute vente potentielle le jour de la date limite, dans le but de préserver la charge de promotion du club. Fulham gardait ses options ouvertes, mais il ne faisait aucun doute que Lukic était un bon choix.

Chalobah est parti définitivement pour West Bromwich Albion et une fois que son accord est entré dans la ligne droite, le feu vert est venu pour la signature de Lukic, pour un montant pouvant atteindre 8 millions de livres sterling.

Josh Onomah a accepté de résilier mutuellement son contrat, ce qui signifie qu’il a sacrifié son salaire pour sortir et jouer au football, et a signé pour Preston North End. Il devait de toute façon partir cet été – seulement pour que ce transfert (vers West Brom) échoue après un problème de paperasse à la date limite. Fulham a de retour Tyrese François dans l’équipe après son prêt à Gorica, bien qu’il souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Cet arrière droit gauche était la zone de l’équipe qu’ils souhaitaient renforcer, ce qui s’est avéré plus problématique.

Fulham était impatient de fournir une couverture à Kenny Tete ce mois-ci. L’international néerlandais a été en pleine forme mais il a subi des blessures dans le passé tandis que son concurrent, Kevin Mbabu, est tombé en disgrâce.

L’ancien joueur de Wolfsburg devait être prêté, car il n’a pas fait partie d’une équipe de la journée depuis la pause de la Coupe du monde, mais aucun club n’a pu convenir d’un accord. Il y avait de l’intérêt dans toute l’Europe, mais l’international suisse va maintenant rester – à moins qu’un accord n’émerge d’un club dans un pays où la fenêtre de transfert reste ouverte (la fenêtre portugaise se ferme le 2 février, en Turquie c’est-à-dire le 8 février, pour exemple).

Le premier choix était Cedric Soares d’Arsenal. Comme Doucoure pendant son séjour à Watford, il avait déjà travaillé avec Silva – au Sporting Lisbon en 2014-15. Cela signifiait qu’il était un joueur qui aurait besoin d’un temps limité pour s’adapter aux méthodes de Silva, et ayant joué pour Southampton et Arsenal au cours des huit dernières années, ne serait pas étranger aux rigueurs de la Premier League.

Le signer ne serait pas simple avec un transfert de prêt l’option la plus viable, mais deux problèmes clés restaient à résoudre. Fulham hésitait à s’engager à couvrir l’intégralité du salaire élevé de Cédric, et ils avaient également un dilemme de prêt. Ils avaient rempli leur quota de prêts en Premier League – deux joueurs de clubs de clubs de premier plan en une saison – et n’avaient aucune intention de réduire les accords de Dan James ou Shane Duffy.

Le nouvel homme sur le bloc. 😏#Réussit ♠️ | #FFC pic.twitter.com/yw5Hx2FiAb – Club de football de Fulham (@FulhamFC) 1 février 2023

À tout cela s’ajoutait une réticence initiale de Mikel Arteta à laisser Cédric partir, jusqu’à ce qu’ils aient une couverture adéquate.

Fulham a exploré des options alternatives, dont Joshua Brenet, au FC Twente. Le jour de la date limite, Fulham était en discussion avec Brenet sur la possibilité d’un transfert tardif. Ces pourparlers ont pris fin dès qu’une percée a été faite avec Cédric.

Cette percée signifiait que Duffy transformait les mois restants de son prêt en un accord permanent, mettant fin à son association avec Brighton & Hove Albion après près de sept ans. Il lui restait six mois sur son contrat sur la côte sud et son contrat avec Fulham durera jusqu’à l’été.

Cédric est un joueur qui n’a pas joué régulièrement pour Arsenal cette saison, ne faisant que deux apparitions sur le banc pour les leaders de la Premier League. Le manque d’implication du joueur de 31 ans suscite des doutes, mais il peut appartenir à la même catégorie que Willian, qui est arrivé au milieu du scepticisme à Craven Cottage mais a prospéré.

C’est un international portugais, avec 34 sélections, et il correspond aux critères qui ont bien servi le club cette saison avec le recrutement : l’expérience en Premier League. Si quelqu’un peut tirer le meilleur parti d’un joueur qui est tombé en disgrâce, c’est bien Silva.

Le recrutement du club a élevé l’équipe cette saison, avec Andreas Pereira, Palhinha, Willian et Bernd Leno parmi ceux qui ont contribué à modifier les attentes. De nombreux clubs de haut niveau de milieu à bas de gamme ont investi massivement, mais Fulham a travaillé astucieusement.

Si les rêves des fans sur les terrasses peuvent se réaliser après une première moitié de saison haletante, seul le temps nous le dira. Mais si la question est de savoir si l’équipe de Fulham est assez forte pour enfin mettre fin à leur existence yo-yo, alors la réponse est sûrement oui.

(Photo / s: Getty Images)