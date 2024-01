Mer Rouge : les marines française, américaine et indienne assistent un pétrolier touché par un missile balistique

Cet événement marque la dernière attaque contre la navigation commerciale par les Houthis dans et autour de la mer Rouge. Le pétrolier, connu sous le nom Marlin Luandaest exploité par Oceonix Services Ltd, une société enregistrée au Royaume-Uni, selon la BBC.

Selon ALINDIEN, le commandement des forces interarmées françaises pour la zone de l’océan Indien, des navires de guerre français, indiens et américains ont prêté assistance au navire. ALINDIEN a publié aujourd’hui la déclaration suivante :

Abou Dhabi, le 27 janvier 2024

Attaque du pétrolier Marlin Luanda dans le golfe d’Aden.

Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier 2024, le pétrolier Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall, a été victime d’une attaque de missile en provenance du Yémen qui a provoqué un violent incendie à bord.

La frégate multimissions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM-DA) Alsace, qui patrouillait à une centaine de kilomètres de là, est intervenue immédiatement, suivie de la frégate américaine USS Carney pour porter secours au bâtiment.

Les deux navires français et américain, rejoints ensuite par la frégate indienne Visakhapatnam, ont soutenu l’équipage tout au long de la nuit et de la matinée du samedi 27 janvier en leur fournissant d’importantes quantités d’émulseur à haute efficacité pour lutter contre cet incendie de pétrole, jusqu’à son extinction. L’incendie a été maîtrisé après 20 heures de combats. L’équipage du Marlin Luanda composé de marins indiens et sri-lankais est sain et sauf.

FREMM-DA Alsace a été engagé en mer Rouge et le golfe d’Aden depuis le 20 janvier 2024 afin de contribuer à la sécurité maritime et à la liberté de navigation des navires soumis à une menace des Houthis.

Le pétrolier Marlin Luanda lutte contre les flammes. Photo d’ALINDIEN.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a publié la déclaration suivante :

Le 26 janvier, vers 19 h 45 (heure de Sanaa), des terroristes houthis soutenus par l’Iran ont tiré un missile balistique antinavire depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen et ont frappé le pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, le M/V Marlin Luanda. Le navire a émis un appel de détresse et a signalé des dommages. L’USS Carney (DDG 64) et d’autres navires de la coalition ont répondu et apportent leur aide. Aucun blessé n’a été signalé pour le moment.

La marine indienne a publié la déclaration suivante :

En outre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé ce matin des frappes aériennes supplémentaires contre des cibles houthies, selon le CENTCOM :

Le 27 janvier, vers 3 h 45 (heure de Sanaa), les forces du commandement central américain ont mené une frappe contre un missile antinavire Houthi dirigé vers la mer Rouge et qui était prêt à être lancé. Les forces américaines ont identifié le missile dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’il représentait une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région. Les forces américaines ont ensuite frappé et détruit le missile en état de légitime défense. Cette action protégera la liberté de navigation et rendra les eaux internationales plus sûres et plus sécurisées pour les navires de la marine américaine et les navires marchands.

En début de semaine, les chefs des marines française, américaine et britannique a convenu qu’une présence soutenue renforcerait la dissuasion contre les attaques contre le trafic maritime en mer rougelors de la Conférence navale de Paris.