Mer Noire : l’armée ukrainienne affirme avoir coulé un navire de débarquement russe

KIEV, Ukraine (AP) — L’armée ukrainienne a déclaré mercredi avoir utilisé des drones navals pour couler un navire de débarquement russe dans la mer Noire, une information qui n’a pas été confirmée par les autorités russes.

Le navire amphibie Caesar Kunikov a coulé près d’Alupka, une ville située à la limite sud de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014, a indiqué l’état-major ukrainien. Le navire peut transporter 87 membres d’équipage.

Couler le navire serait un autre coup embarrassant pour la flotte russe de la mer Noire et un succès significatif pour l’Ukraine à 10 jours du deuxième anniversaire de L’invasion à grande échelle de la Russie le 24 février 2022.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter cette affirmation lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes mercredi. Il a déclaré que les questions devraient être adressées à l’armée russe.

L’Ukraine est passée sur la défensive pendant la guerre, gênée par le faible approvisionnement en munitions et le manque de personnel, mais a poursuivi ses frappes derrière une ligne de front largement statique de 1 500 kilomètres (930 milles).

C’est la deuxième fois en deux semaines que les forces ukrainiennes déclarent avoir coulé un navire russe en mer Noire. La semaine dernière, ils ont publié une vidéo dans laquelle ils disaient a montré des drones navals attaquant la corvette russe Ivanovets, armée de missiles.

Le renseignement militaire ukrainien, connu sous son acronyme ukrainien GUR, a déclaré que son unité d’opérations spéciales « Groupe 13 » avait coulé mercredi le Caesar Kunikov à l’aide de drones maritimes Magura V5. Des explosions ont endommagé le navire sur son côté gauche, a-t-il indiqué, même si une vidéo fortement retouchée publiée n’était pas claire. La même unité a également frappé le 1er février, selon les responsables.

La société de renseignement privée Ambrey a déclaré que la vidéo montrait qu’au moins trois drones avaient mené l’attaque et que le navire avait probablement coulé après s’être fortement incliné sur le côté bâbord.

Le Caesar Kunikov faisait probablement partie de la flotte russe qui escortait les navires marchands qui font escale dans les ports de Crimée, a déclaré Ambrey.

Les attaques ukrainiennes contre des avions et des navires russes dans la mer Noire ont contribué à repousser les forces navales de Moscou de la côte, permettant à Kiev de augmenter les exportations cruciales de céréales et d’autres marchandises via ses ports du sud.

Une nouvelle génération de systèmes d’armes sans pilote est devenue la pièce maîtresse de la guerre, tant en mer que sur terre.

Le drone Magura V5, qui ressemble à un élégant hors-bord noir, a été dévoilé l’année dernière. Il aurait une vitesse de pointe de 42 nœuds (80 km/h, 50 mph) et une charge utile de 320 kilogrammes (700 livres).

L’armée russe n’a pas immédiatement commenté le naufrage présumé, affirmant seulement qu’elle avait abattu six drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire dans la nuit.

César Kunikov, qui a donné son nom au navire russe, était un héros de la Seconde Guerre mondiale de l’Union soviétique pour ses exploits et est décédé le 14 février, le même jour que l’attaque du drone ukrainien, en 1943.

Par ailleurs, une attaque russe nocturne contre la ville de Selydove, dans la région orientale de Donetsk, a frappé un établissement médical et un immeuble résidentiel, tuant un enfant et une femme enceinte, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko, sur les réseaux sociaux. Trois autres enfants ont été blessés, a-t-il précisé.

Selydove se trouve à seulement 25 kilomètres (16 miles) de la ligne de front.

Neuf civils ukrainiens ont été tués et au moins 25 personnes blessées par les bombardements russes au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le bureau du président.

___

L’écrivain d’Associated Press Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine