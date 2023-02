Mer de protestation en Grande-Bretagne alors que jusqu’à 500 000 travailleurs quittent les revendications salariales

Mercredi, jusqu’à un demi-million d’enseignants, de fonctionnaires et de conducteurs de train britanniques ont quitté leur salaire lors de la plus grande grève coordonnée depuis une décennie, les syndicats menaçant de nouvelles perturbations alors que le gouvernement s’entête dans les revendications salariales excessives.

Les débrayages massifs à travers le pays ont fermé des écoles, interrompu la plupart des services ferroviaires et forcé l’armée à être mise en attente pour aider aux contrôles aux frontières lors d’une journée surnommée “Walkout Wednesday”.

Selon les syndicats, pas moins de 300 000 enseignants ont participé, le plus grand groupe impliqué, dans le cadre d’une action plus large de 500 000 personnes, le nombre le plus élevé depuis 2011, lorsque les fonctionnaires ont quitté en masse.

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné les grèves, qui ont forcé des millions d’enfants à manquer l’école.

“Je suis clair que l’éducation de nos enfants est précieuse et qu’ils méritent d’être à l’école aujourd’hui pour y être enseignés”, a-t-il déclaré.

Son gouvernement a adopté une ligne dure contre les syndicats, arguant que céder aux demandes de fortes hausses de salaires alimenterait davantage le problème d’inflation en Grande-Bretagne.

REGARDER | Les enseignants et infirmières britanniques sortent:

Les enseignants britanniques se joignent à la plus grande grève de masse sur les salaires Jusqu’à un demi-million d’enseignants, de fonctionnaires et de conducteurs de train britanniques ont participé à la plus grande grève depuis plus d’une décennie, les syndicats menaçant le gouvernement de davantage de perturbations s’il ne répondait pas à leurs revendications salariales. Cela survient alors que la Grande-Bretagne a connu une inflation à plus de 10%.

Cette vaste vague d’actions revendicatives en Grande-Bretagne est menée par des travailleurs de nombreux secteurs – soins de santé, transports et éducation.

Au cœur des troubles se trouve la rémunération.

La croissance des salaires moyens en Grande-Bretagne a ralenti après la crise financière mondiale et, bien qu’elle se soit progressivement accélérée dans la seconde moitié des années 2010, les augmentations de salaire ont été généralement plus faibles pour les travailleurs du secteur public et n’ont entraîné que peu ou pas d’augmentation en termes réels.

L’écart entre les salaires des secteurs public et privé s’est particulièrement creusé au cours de l’année écoulée, l’inflation des prix à la consommation ayant atteint les deux chiffres. Les salaires du secteur privé au cours des trois mois précédant novembre ont augmenté de 7,1% par rapport à l’année précédente, tandis que les salaires moyens du secteur public ont augmenté de 3,3% au cours de la même période.

La pire inflation en 40 ans

Bon nombre des conflits du travail particulièrement perturbateurs se situent dans des secteurs partiellement ou entièrement publics tels que les transports et les soins de santé, impliquant le personnel des chemins de fer, les ambulanciers paramédicaux et les infirmières.

La pire inflation britannique en 40 ans, d’environ 10% ces derniers mois, a dépassé la plupart des offres publiques de rémunération et provoqué une crise du coût de la vie qui a vu même certaines personnes ayant un emploi recourir aux banques alimentaires.

De nombreux syndicats affirment que la rémunération de leurs travailleurs n’a été érodée au cours des 10 dernières années que par une croissance modeste, ce qui aggrave encore l’impact de la récente inflation élevée, causée par la flambée des prix de l’énergie et les séquelles de la pandémie.

Alors que certains travailleurs du secteur privé, du personnel des ports à conteneurs aux chauffeurs de bus, ont conclu des accords salariaux avec les employeurs après avoir déclenché une grève, de nombreux conflits dans le secteur public se poursuivent.

REGARDER | Les infirmières quittent le travail :

Les infirmières britanniques se mettent en grève et exigent un meilleur salaire pour faire face à l’inflation Des milliers d’infirmières au Royaume-Uni ont quitté leur travail dans ce qui est la plus grande grève à secouer le National Health Service du pays. Ils disent qu’ils sont surchargés de travail, sous-payés et demandent une augmentation de 5% au-dessus du taux d’inflation de 14% du pays.

Cheminots, infirmiers et ambulanciers, enseignants et fonctionnaires réclament des augmentations salariales égales ou supérieures à l’inflation ainsi que des engagements sur les conditions de travail.

Le syndicat représentant les enseignants du système scolaire financé par l’État a demandé une rémunération supérieure à l’inflation entièrement financée par le gouvernement.

Environ 100 000 fonctionnaires – qui travaillent dans les services gouvernementaux, du personnel de l’aéroport des forces frontalières aux employés des agences de permis de conduire – ont également organisé des grèves pour exiger une augmentation de salaire de 10%.

Le rail porte un coup à une économie déjà affaiblie

En réponse, le gouvernement britannique, qui prend conseil auprès d’organismes salariaux indépendants lors de la fixation des augmentations salariales publiques, a exhorté les syndicats à annuler les grèves pendant qu’il s’entretient avec eux.

Il a fait valoir que des augmentations de salaire correspondant à l’inflation ne feraient qu’alimenter de nouvelles hausses de prix et entraîneraient une nouvelle hausse des taux d’intérêt et des versements hypothécaires.

Les pressions sur les deniers publics surviennent également alors que le gouvernement se lance dans un ensemble de hausses d’impôts et de réductions des dépenses dans le but de redresser les finances publiques et de maîtriser l’inflation.

Entre-temps, les grèves ferroviaires ont provoqué des perturbations généralisées pour les navetteurs et gravement endommagé l’industrie hôtelière dans les villes, car les gens sont restés chez eux. Un ministre du gouvernement a également exhorté les Britanniques à éviter les activités de plein air à risque un jour où les ambulanciers étaient en grève.

La période entre juin et novembre a vu plus de jours perdus à cause d’actions revendicatives qu’au cours de n’importe quel semestre depuis plus de 30 ans, selon le Centre de recherche sur l’économie et les entreprises (CEBR), un cabinet de conseil.

Le CEBR estime que les grèves et l’effet indirect des absences des travailleurs causées par les grèves des chemins de fer ont coûté à l’économie au moins 1,7 milliard de livres (2,8 milliards de dollars canadiens) sur huit mois l’an dernier, une fraction de la production annuelle totale de l’économie de plus de 2 billions de livres (3,29 $). milliards de dollars canadiens).