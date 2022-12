Mer de Chine méridionale: les Philippines exploreront le pétrole même s’il n’y a pas d’accord avec Pékin, selon Marcos

Les Philippines doivent trouver un moyen d’explorer le pétrole et le gaz dans la mer de Chine méridionale même sans accord avec la Chine, a déclaré jeudi le président Ferdinand Marcos Jr., soulignant le droit de son pays à exploiter les réserves d’énergie dans la voie navigable contestée.

“C’est une grande chose pour nous, c’est pourquoi nous devons nous battre (pour ce qui est à nous) et profiter s’il y a vraiment du pétrole là-bas”, a déclaré Marcos aux journalistes.

Les pourparlers sur l’exploration énergétique conjointe entre Manille et Pékin dans la mer de Chine méridionale ont été interrompus, a déclaré le gouvernement précédent en juin, citant des contraintes constitutionnelles et des problèmes de souveraineté.

“C’est le barrage routier, il est difficile de voir comment nous pouvons résoudre cela. Je pense qu’il pourrait y avoir d’autres moyens pour que cela n’ait pas à être G-to-G (gouvernement à gouvernement) », a déclaré Marcos.

L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les remarques de Marcos sont intervenues après que son secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré en août que Manille était ouverte à de nouvelles discussions avec la Chine sur l’exploration pétrolière et gazière et qu’un accord avec la Chine ou tout autre pays doit être conforme aux lois philippines.

Les Philippines dépendent fortement du carburant importé pour leurs besoins énergétiques, ce qui les rend vulnérables aux chocs d’approvisionnement et à la hausse des prix du pétrole, qui ont contribué à faire grimper l’inflation à un sommet de près de 14 ans.

Lors d’une visite de trois jours la semaine dernière, le vice-président américain Kamala Harris a affirmé les engagements de défense américains envers les Philippines et a réitéré son soutien à une décision d’arbitrage de 2016 qui a invalidé les vastes revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale.

La décision, que la Chine a refusé de reconnaître, stipule que les Philippines ont des droits souverains pour exploiter les réserves d’énergie à l’intérieur de leur zone économique exclusive de 200 milles (321 kilomètres).

Marcos a déclaré jeudi “nous aurons quelque chose de plus concret” à annoncer d’ici le début de l’année prochaine concernant les propositions américaines d’accéder aux bases militaires philippines dans le cadre de l’accord de coopération renforcée en matière de défense de 2014. Washington a proposé d’ajouter plus de sites aux cinq actuels sous EDCA, ce qui permet la rotation de navires et d’avions militaires américains dans des bases mutuellement convenues.

La société philippine PXP Energy Corp, qui détient un permis d’exploration dans le Reed Bank, une zone contestée, a eu des discussions avec China National Offshore Oil Corp sur une joint-venture. Mais les revendications contradictoires de Manille et de Pékin l’ont empêché d’entreprendre de nouveaux forages et de conclure un accord avec CNOOC.