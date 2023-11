Mer de Chine méridionale : les garde-côtes chinois affirment que leurs « arrangements spéciaux » permettent aux Philippines d’approvisionner la deuxième base de Thomas Shoal

« Les actions des Philippines violent la souveraineté territoriale de la Chine, violent la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et violent leurs propres engagements. Nous exhortons les Philippines à mettre immédiatement fin à leurs actions illicites », a déclaré Gan.

Pékin et Manille s’échangent des accusations pour des actions « provocatrices » avec des collisions de navires près d’un haut-fond contesté.

Il a déclaré que les garde-côtes ont suivi et pris des mesures de contrôle contre les navires philippins et ont pris « des dispositions spéciales temporaires pour que les Philippines transportent de la nourriture et d’autres fournitures quotidiennes nécessaires ».

Gan Yu, porte-parole des garde-côtes chinois, a déclaré vendredi que trois navires des garde-côtes philippins et deux cargos avaient fait une « entrée non autorisée » dans les eaux contestées.

Les garde-côtes chinois ont pris des « dispositions spéciales temporaires » pour Philippin navires pour approvisionner leur base dans le controversé Second Thomas Shoal dans le Mer de Chine méridionale selon la Chine.

“Les garde-côtes chinois continueront à mener des activités de protection des droits et d’application de la loi dans les eaux sous juridiction chinoise conformément à la loi et sauvegarderont résolument la souveraineté nationale ainsi que les droits et intérêts maritimes.”

En réponse, les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois de tirer avec un canon à eau sur un bateau en mission de ravitaillement auprès des troupes philippines à Second Thomas Shoal, mais il a déclaré que les efforts de dissuasion de la Chine avaient échoué.

“Le navire 5203 de la GCC a déployé un canon à eau contre le navire de ravitaillement philippin M/L Kalayaan dans une tentative illégale mais infructueuse de forcer ce dernier à changer de cap”, a déclaré vendredi un groupe de travail du gouvernement philippin.

Les garde-côtes chinois avaient déjà canons à eau utilisés sur des navires philippins lors d’un affrontement près de l’atoll début août. Manille a déclaré que l’action de Pékin était « illégale » et « dangereuse », et son ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Chine aux Philippines pour protester contre l’incident.

L’affrontement le plus récent entre les garde-côtes des deux pays survient environ trois semaines après que les navires des garde-côtes chinois est entré en collision avec des navires philippins pour tenter de bloquer leur passage vers Second Thomas Shoal. Les Philippines ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun blessé parmi leur personnel et que la mission de réapprovisionnement avait été un succès.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président philippin Ferdinand Marcos Jr en 2022, Manille a resserré ses liens avec son allié traditionnel, les États-Unis, tandis que les tensions avec la Chine se sont accrues à cause du différend territorial en mer de Chine méridionale. Le gouvernement Marcos a déposé plus de 120 protestations diplomatiques contre les actions de Pékin dans les eaux contestées.

Le deuxième Thomas Shoal – connu sous le nom de Renai Reef en Chine et Ayungin Shoal aux Philippines – est contrôlé par Manille mais également revendiqué par Pékin, Taipei et Hanoï. Elle se trouve dans la zone économique exclusive des Philippines, à environ 120 km (75 miles) de l’île de Palawan.

Les Philippines possèdent des avant-postes sur neuf récifs et îles des îles Spratly – appelées Nansha en chinois – dont Second Thomas Shoal.

Manille a délibérément immobilisé le BRP Sierra Madre – un navire de débarquement de chars de fabrication américaine datant de la Seconde Guerre mondiale – sur le haut-fond en 1999 pour contenir l’avancée de la Chine dans les eaux après que la Chine ait occupé le récif Mischief à proximité.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les Spratlys, où les Philippines et d’autres pays d’Asie du Sud-Est ont des revendications qui se chevauchent.