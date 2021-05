«  Mépris mortel  »: l’UE est en partie responsable des décès de migrants en Méditerranée, selon un rapport de l’ONU

Le nouveau rapport, intitulé «Lethal Disregard», a été dévoilé mercredi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Il met en lumière les problèmes de migration à travers la mer Méditerranée, où des milliers de personnes se lancent dans un voyage audacieux vers l’Europe, cherchant à échapper aux zones de guerre en Afrique et au Moyen-Orient.

«La vraie tragédie est qu’une grande partie des souffrances et des morts le long de la route de la Méditerranée centrale est évitable». La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a commenté, dévoilant le rapport et appelant également à des réformes urgentes des pratiques de recherche et de sauvetage dans l’UE, ainsi qu’en Libye.

Le rapport se concentre principalement sur la route dite de la Méditerranée centrale – qui traverse la Libye jusqu’à Malte et le sud de l’Italie. Bien que l’itinéraire soit parmi les plus courts et donc privilégié par les migrants, des centaines de personnes continuent à y mourir chaque année. Selon le HCDH, au moins 632 migrants y ont péri à ce jour en 2021. De janvier 2019 à décembre 2020, au moins 2 239 migrants sont morts en tentant de le traverser.

«Les preuves suggèrent en outre qu’il ne s’agit pas d’une anomalie tragique, mais plutôt d’une conséquence de décisions et de pratiques politiques concrètes des autorités libyennes, des États membres et des institutions de l’Union européenne et d’autres acteurs qui se sont combinés pour créer un environnement où la dignité et l’humain les droits des migrants sont menacés », le rapport lit.

Les décès, mis à part les migrants utilisant des dériveurs sous la normale pour braver les mers, proviennent de «Pratiques dangereuses de sauvetage et d’interception», qui impliquent le pilonnage et même le tir sur les bateaux de migrants, entraînant souvent le chavirage des navires et la mort qui en résulte. D’autres pratiques, y compris les soi-disant « repousser » les opérations, lorsque les personnes sont renvoyées de force en Libye, ainsi que les États membres de l’UE qui tentent d’envoyer les migrants entrants chez leurs voisins au lieu de les secourir sur place, contribuent encore au nombre de morts. La Libye déchirée par la guerre, qui a effectivement été fractionnée en deux États distincts, ne peut et ne doit pas être considérée comme une « sûr » lieu de retour des migrants, souligne le rapport.

«Chaque année, les gens se noient parce que l’aide arrive trop tard ou ne vient jamais du tout. Ceux qui sont secourus sont parfois obligés d’attendre des jours ou des semaines pour être débarqués en toute sécurité ou, comme cela est de plus en plus le cas, sont renvoyés en Libye qui, comme cela a été souligné à maintes reprises, n’est pas un refuge en raison du cycle de la violence, » A déclaré Bachelet.

Le rapport blâme également l’UE non seulement pour avoir réduit ses propres opérations de recherche et de sauvetage, mais aussi pour avoir activement tenté de perturber les opérations d’assistance privée entreprises par diverses ONG. Les garde-côtes libyens ont également intensifié leurs efforts pour attraper les migrants et les renvoyer en Libye, avec au moins 10 352 migrants capturés par la force en 2020, soit près de 2000 de plus qu’en 2019.

La pandémie de coronavirus a également contribué aux difficultés endurées par les migrants, selon le rapport. En plus de souffrir déjà du douteux « chercher et sauver » pratiques, les populations ont été contraintes de mettre en quarantaine dans des conditions inadéquates, y compris sur des navires amarrés en mer.

«Pendant la pandémie, l’Italie et Malte ont en outre eu recours à la mise en quarantaine des migrants au large des navires avant de leur permettre de débarquer», le rapport lit. «Alors que les autorités compétentes ont précisé que ces mesures avaient été prises en réponse à l’urgence de santé publique et que des mesures avaient été prises pour protéger la santé de toutes les personnes, des préoccupations ont été soulevées quant aux conditions de vie à bord de ces navires.»

