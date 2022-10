Menu spécial pour 2 500 détenus de la prison de Kolkata pendant Durga Puja

Pour les quelque 2 500 prisonniers du foyer correctionnel central de la présidence, dans le sud de Kolkata, les quatre jours à venir, du 2 au 5 octobre, seront quelque peu différents des quatre jours du festival Durga Puja.

Les autorités pénitentiaires organiseront un menu spécial pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les 2 500 détenus dans le seul but de pimenter quelque peu leur vie autrement banale pendant les quatre jours de la saison des fêtes.

Des sources du département des services correctionnels de l’État ont déclaré qu’à l’exception du 3 octobre, qui est l’occasion de “Maha Asthami”, il y aura un somptueux repas non végétarien.

“Les Bengalis célèbrent cette occasion spéciale avec de la nourriture non végétarienne et, par conséquent, pour rester dans la tradition, les détenus seront servis avec de somptueux plats végétariens comme le khichuri, le polao, le luchi, le dum aloo, le paneer masala et le navratan korma comme décidé jusqu’à présent”, a déclaré un agent des services correctionnels.

Les trois autres jours – Maha Ashtami le dimanche, Maha Navami le mardi et Vijaya Dashami le mercredi, il y aura une variété de spécialités non végétariennes telles que le mouton biryani, le mouton kalia, une variété de poissons et de crevettes, du riz frit et du poulet au piment. , entre autres. Rasgullas et Laddus seront là chaque jour pour assurer une fin douce.

Maintenant, la question se pose automatiquement de savoir si ce menu spécial Puja-days est prévu en gardant à l’esprit la présence du détenu poids lourd, l’ancien ministre de l’éducation et du commerce et des industries du Bengale occidental Partha Chatterjee, qui est sous garde judiciaire là-bas pour son implication présumée dans le multi. – crore escroquerie d’irrégularités de recrutement de la Commission des services scolaires du Bengale occidental (WBSSC),

Les autorités du foyer correctionnel ont cependant nié que cet arrangement spécial ait été pris en pensant à l’ancien ministre. « À chaque grande occasion, nous essayons de prendre des dispositions spéciales pour que les détenus puissent les soulager de leur vie autrement banale. Ce n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que cette fois l’ancien ministre sera parmi les détenus », a déclaré le responsable du département des services correctionnels.

Conformément à l’ordonnance du tribunal, Chatterjee devra être derrière les barreaux jusqu’au 31 octobre, ce qui signifie que toute sa saison des fêtes y sera passée. Incidemment, il fêtera également son 70e anniversaire dans la prison le 6 octobre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici