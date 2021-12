Menu gastronomique au mariage de Katrina-Vicky, détails ici

Le couple B-town Katrina Kaif et Vicky Kaushal diront « Oui, je le veux » le 9 décembre dans le luxueux fort du Rajasthan. Ils sont l’un des couples les plus adorables de l’industrie, les fans sont enthousiasmés par leur mariage.

Katrina et Vicky vont se marier au Six Senses Resort à Sawai Madhopur, Rajasthan. Les festivités du mariage débuteront le 7 décembre. Selon les médias, ils s’envoleront pour Jaipur le 6 décembre. Pendant ce temps, des reportages sur ce qu’ils porteront, le thème de leur mariage ont fait le tour des réseaux sociaux.

Selon Bollywood Life, 100 confiseurs ont atteint dimanche le Six Senses Resort depuis Mumbai. Ils séjournent dans un Dharamsala. On pense également qu’un camion qui transportait des légumes du Karnataka y est arrivé. Il transportait des légumes comme des épinards, des champignons. Il semble que les invités pourront profiter d’une variété de plats indiens.

Dimanche, selon SpotboyE, leur mariage sera réservé à la famille et aux amis proches. Plus tard, le couple organisera une fête afin de célébrer avec leurs amis de l’industrie.

Selon le portail, « Leur mariage va être une affaire privée et intime avec seulement la famille immédiate et les amis proches présents. Le couple est ravi de partager sa joie avec ses amis et sympathisants de l’industrie également. Nous entendons dire qu’ils organiseront une célébration pour l’industrie à une date beaucoup plus tardive. »

Sans aucun doute, leur mariage sera l’un des plus grands événements de cette année. Les fans sont ravis, les gens ont hâte de les voir en couple marié. Plus tôt, Katrina a été aperçue devant la résidence de Vicky. Elle portait un sari blanc, était magnifique. #VicKatWedding est l’événement le plus attendu cette année.