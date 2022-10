Menu dégustation gastronomique pour chiens

Si vous êtes le type de propriétaire de chien qui n’épargne aucune dépense lorsqu’il s’agit de choyer son ami à quatre pattes, alors un nouveau restaurant de San Francisco pourrait avoir l’expérience gastronomique parfaite à vous offrir.

Le restaurant, appelé dogue, a ouvert ses portes dans le Mission District de San Francisco le mois dernier. Il propose une gamme de friandises raffinées et des menus spéciaux de cuisine française adaptés spécifiquement à vos compagnons canins. Cela signifie “dogguccinos” et des pâtisseries “inspiré par les meilleurs chefs pâtissiers du monde.”

Les dogguccinos et pâtisseries commencent à 4,95 $, selon le Los Angeles Times. Dogue propose également un menu de dégustation de 75 $ chaque dimanche qui comprend trois plats de plats saisonniers et rotatifs – comme un steak de mandrin de bœuf biologique servi avec des carottes et des betteraves fermentées, a déclaré le propriétaire et chef Rahmi Massarweh au Times.

Les autres plats du menu comprenaient une soupe au poulet et aux champignons chaga, des gaufres à la peau de poulet et un tartare de steak nourri à l’herbe.

La “pawtisserie” du restaurant sert des collations saines et colorées à base de “vrais ingrédients de qualité humaine” biologiques et locaux, selon le site Web du restaurant. Cela pourrait signifier un gâteau fait avec des ingrédients comme du poulet au pâturage, du foie, des sardines sauvages et des légumes biologiques.

Certaines recherches ont montré que les ingrédients de qualité humaine sont en fait plus digestes pour vos animaux de compagnie que les aliments pour chiens produits en masse, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’estomac de votre chien.

Quelques plats de Dogue contiennent à la fois des ingrédients frais et crusy compris les viandes crues. Les défenseurs des régimes crus pour les chiens vantent une variété d’avantages pour la santé de vos animaux de compagnie, mais le Association américaine des médecins vétérinaires déconseille officiellement cette pratique, car la cuisson ou la pasteurisation peuvent éliminer les agents pathogènes dangereux.

Massarweh a déclaré au Times qu’il avait consulté un vétérinaire pour s’assurer que tous les repas de Dogue sont sans danger pour les chiens et contribuent à une alimentation équilibrée. Dogue et Massarweh n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

Les restaurants et les hôtels acceptant les chiens ne sont pas nouveaux, et beaucoup vendent des friandises spéciales pour votre compagnon canin. Start-up comme Ollie, Cuisine honnête et Nom Nom ont également fait leur apparition ces dernières années pour offrir à vos chiens des repas frais et pré-préparés qui utilisent des ingrédients de qualité humaine.

Mais même si Dogue n’est pas la seule institution au monde à servir des aliments frais adaptés à votre chien, Massarweh est toujours convaincu que son restaurant est unique en son genre.

“Ce que nous faisons n’existe généralement pas”, a déclaré Massarweh au Times. “Mon approche est comme si c’était un restaurant humain. C’est comme si vous étiez entré dans mon restaurant et que l’invité vedette était votre chien.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Ce millénaire gagne plus de 100 000 $ par an en promenant des chiens à New York : je gagne “six chiffres sans diplôme universitaire”

Cet homme de 35 ans dépense 55 $ par mois pour photographier des chiens et a gagné 100 000 $ en seulement six mois