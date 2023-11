Menu de première classe du Titanic et montre de poche de la victime en vente aux enchères

Un menu rare de le TitanicLe restaurant de première classe de est vendu aux enchères cette semaine. Le menu endommagé par l’eau montre ce que le paquebot malheureuxLes passagers les plus aisés du navire ont dîné le 11 avril 1912, trois jours avant que le navire ne heurte un iceberg qui le fit couler dans l’océan Atlantique en quelques heures.

Une montre de poche appartenant à un immigrant russe décédé dans la catastrophe est également vendue aux mêmes enchères samedi au Royaume-Uni, avec des dizaines d’autres souvenirs du Titanic et des transports.

La montre a été retrouvée sur le corps du passager Sinai Kantor, 34 ans, qui immigrait sur le Titanic aux États-Unis avec sa femme, qui a survécu à l’accident. catastrophe en merselon maison de vente aux enchères Henry Aldridge & Son Ltd. Le mouvement de la montre de fabrication suisse est fortement corrodé par l’eau salée de l’Atlantique, mais les chiffres hébreux sur le cadran taché sont toujours visibles.

Une montre de poche récupérée sur une victime du Titanic est mise aux enchères au Royaume-Uni Avec l’aimable autorisation de Henry Aldridge et Son Ltd.



Quel est le menu du Titanic mis aux enchères ?

Le menu a été découvert plus tôt cette année par la famille de l’historien canadien Len Stephenson, qui vivait en Nouvelle-Écosse, où les corps des victimes du Titanic ont été retirés de l’eau. selon la maison de vente aux enchères.

Stephenson est décédé en 2017 et ses biens ont été entreposés, selon la maison de vente aux enchères. Il y a environ six mois, sa fille Mary Anita et son gendre Allen ont trouvé le menu dans un album photo des années 1960, mais on ne sait pas exactement comment le menu est entré en possession de Stephenson.

“Malheureusement, Len a emporté avec lui le secret de la façon dont il a acquis ce menu”, a déclaré le commissaire-priseur Andrew Aldridge dans un article publiée sur le site Internet de la maison de vente aux enchères.

Un menu du Titanic du 11 avril 1912 est mis aux enchères au Royaume-Uni Avec l’aimable autorisation de Henry Aldridge et Son Ltd.



La carte a subi quelques dégâts des eaux, mais la liste des plats proposés — dont l’agneau printanier sauce à la menthe, le pigeonneau à la godard et la bordaloue d’abricots — est toujours lisible.

La maison de vente aux enchères a déclaré qu’une poignée de menus de la nuit du 14 avril, lorsque le Titanic a heurté l’iceberg, existent toujours, mais qu’elle ne trouve pas d’autres menus de dîner de première classe du 11 avril.

“Avec les menus du 14 avril, les passagers les auraient toujours dans les poches de leur manteau et de leur veste plus tôt lors de cette nuit fatidique et les auraient toujours eus lorsqu’ils ont été retirés du navire”, a déclaré Aldridge.

La montre de poche devrait se vendre à au moins 50 000 livres (environ 61 500 dollars) et le menu à 60 000 livres (environ 73 800 dollars), selon la maison de vente aux enchères.

