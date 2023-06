« Mentor pour tout le monde »: le capitaine tué dans un accident en Ontario était un mari, un père et un ami fidèles

Le capitaine Marc Larouche avait une présence calme.

Être un observateur attentif et silencieux de ce qui se passait autour de lui, ne parlant que lorsqu’il en avait besoin, faisait partie de ce qui faisait de lui un grand pilote et chef de file dans l’Aviation royale canadienne.

Il n’a pas non plus dit grand-chose à Annie lors de leur premier rendez-vous à l’aveugle.

Il a fallu du temps et quelques rendez-vous supplémentaires pour qu’il s’ouvre, mais elle s’est vite rendu compte qu’ils avaient quelque chose de spécial.

« J’ai découvert un gars humble et simple, facile à vivre et drôle. J’ai su très vite qu’il était l’homme de ma vie », a déclaré la Dre Annie Larouche, dentiste à Pembroke, en Ontario, et épouse de Marc depuis 22 ans.

Le capitaine Marc Larouche et le capitaine David Domagala ont tous deux été tués mardi dans un accident d’hélicoptère dans l’est de l’Ontario.

Avec deux collègues du 450e Escadron tactique d’hélicoptères, ils ont quitté la Garnison Petawawa pour un vol d’entraînement de nuit. D’une manière ou d’une autre, leur CH-147F Chinook s’est écrasé dans la rivière des Outaouais, à environ 160 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Canada.

L’armée vient de commencer son enquête sur ce qui s’est passé.

Annie et leurs trois fils, Maxim, 22 ans, Guillaume, 21 ans et Marc-Antoine, 18 ans, ont partagé leurs souvenirs de Marc avec La Presse canadienne par le biais d’une déclaration par courriel et de notes manuscrites envoyées vendredi par l’intermédiaire d’un ami de la famille.

Marc, 53 ans, était originaire d’Amos, au Québec. Il a obtenu sa licence de pilote privé avant de rejoindre les Forces armées en 1989. Il a reçu ses ailes de pilote quatre ans plus tard.

Ses affectations l’ont amené à travers le pays — de Chilliwack, C.-B., à Portage-La-Prairie, Man., à Burton, N.-B. — et partout dans le monde. Il s’est déployé en Somalie en 1993 dans le cadre de l’opération Deliverance et a participé à l’opération Podium lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

Les carrières militaires sont particulièrement difficiles pour les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants.

Mais Marc était loyal et dévoué.

« Nous avons traversé l’enfer et nous sommes revenus ensemble au fil des ans, mais il ne nous a jamais abandonnés », a déclaré Annie.

Il aimait aussi la nature et être à l’extérieur, et était fan de tout ce qui avait un moteur. Ses garçons appelaient son tracteur sa « maîtresse ». Il avait hâte de sortir et de déneiger les routes près de chez eux.

Il possédait quatre tronçonneuses – que nous connaissons, ont dit ses fils – et il savait comment réparer à peu près n’importe quoi. Si une voiture tombait en panne, la famille Larouche ne s’embêtait pas avec une dépanneuse. Ils ont appelé Marc.

Marc avait une approche calme de la paternité : se tenir en retrait pour laisser ses garçons faire des erreurs, mais toujours prêt à aider s’ils le demandaient.

S’il ne savait pas quelque chose, il étudiait jusqu’à ce qu’il l’apprenne et soit prêt à partager ses connaissances.

Cela a également fait de lui un excellent mentor et enseignant au travail.

« Il était accessible et un mentor pour tout le monde », a écrit son ami et collègue, le capitaine Steve Doughty, dans un e-mail.

Le duo s’est rencontré en 2000 alors qu’ils étaient tous deux affectés au 427e Escadron à Petawawa, et lorsque Marc s’est joint au 450e Escadron en 2016 et a commencé à piloter les Chinook, il a convaincu son ami de se joindre à lui.

« J’ai adoré voler avec lui. C’était un pilote incroyable. Un instructeur fantastique. Un gars calme et stable et mon meilleur ami à l’escadron », a déclaré Doughty.

Marc a été nommé instructeur-chef de l’escadron en 2017. En plus du Chinook, il a piloté le CH-135 Twin Huey et le CH-146 Griffon, accumulant plus de 6 700 heures de vol au cours de ses 33 années de service.

Il a reçu une mention élogieuse du Commandement du Commandement des opérations des Forces spéciales du Canada pour ses services exceptionnels à l’escadron d’opérations spéciales d’aviation.

« Je le garderai dans mon cœur jusqu’à ce que je le retrouve de l’autre côté. Repose en paix mon amour », a déclaré Annie.

L’Aviation royale canadienne a publié vendredi les noms de Larouche et de Domagala avec la permission de leurs familles. La famille de Domagala a demandé la confidentialité mais a partagé sa biographie.

L’homme de 32 ans était originaire de Woodstock, en Ontario, et s’est joint à la réserve en 2008 avant de fréquenter le Collège militaire royal.

Il a obtenu un baccalauréat ès arts en 2016 et a repris ses études ces dernières années. Il était sur le point de terminer une maîtrise au collège.

Domagala a gagné ses ailes en 2019 et a rejoint le 450e Escadron cette année-là. Sa carrière de pilote a été brièvement interrompue lorsqu’il s’est porté volontaire pour un déploiement d’un an en Égypte en tant qu’officier de liaison pour l’opération Calumet, une opération de maintien de la paix à laquelle le Canada participe depuis 1985.

Il a reçu une Mention élogieuse du Commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada pour son travail dans le cadre de cette mission.

Domagala a commencé à s’entraîner pour piloter les Chinooks à son retour d’Égypte.

Deux autres membres d’équipage ont survécu à l’accident de mardi et ont été soignés à l’hôpital pour des blessures mineures.

Le reste du 450e Escadron était en pause opérationnelle à la suite de l’accident, mais les opérations de vol ont repris vendredi.

L’armée effectuait un confinement environnemental et un nettoyage de la rivière alors que la direction de la sécurité des vols de l’armée de l’air travaillait pour retirer l’hélicoptère, qui se trouvait sous environ 21 mètres d’eau.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré dans un courriel que les courants fluviaux et la mauvaise visibilité dans l’eau en faisaient une entreprise complexe. Il y avait un enregistreur de vol à boîte noire à bord de l’avion.

Les hélicoptères Chinook sont destinés au transport de personnel et d’équipement et ont été utilisés en réponse à des catastrophes naturelles et à des situations d’urgence dans tout le pays.

La version CH-147F du Canada a été modifiée spécifiquement pour les vols long-courriers avec une plus grande capacité de carburant.

L’année dernière, l’armée de l’air américaine a temporairement immobilisé sa flotte de Chinook après que des fuites de carburant aient provoqué un certain nombre d’incendies de moteurs. Personne n’a été blessé dans ces incidents.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que l’Aviation royale canadienne était en contact avec ses homologues américains et le constructeur Boeing, mais qu’aucun incident de ce type n’a été signalé sur l’avion canadien et qu’aucun travail n’était requis sur la flotte canadienne.

Vendredi après-midi, rien n’avait été dit sur ce qui aurait pu causer l’accident de mardi.

Sarah Ritchie, La Presse canadienne

