Son hypocrisie doit être criée du haut des montagnes, a déclaré un ancien législateur à propos de la représentante Maria Elvira Salazar (R-FL).

L’ancienne sénatrice Claire McCaskill (R-MO) s’en est prise à Salazar pour s’être souvenue mal de la façon dont elle avait voté sur une législation clé à la télévision en direct.

Dans l’entretien avec CBS New Miami « Face au sud de la Floride » avec Jim DefedeSalazar a été obligée d’expliquer pourquoi elle s’attribue le mérite des fonds entrant dans l’aéroport de Miami lorsqu’elle a voté contre le projet de loi sur les infrastructures.

“Écoutez, je pense que c’était le dernier cycle. Je ne m’en souviens pas vraiment pour le moment”, a affirmé Salazar.

“Tout d’abord, menteur, menteur, pantalon en feu”, a déclaré McCaskill à l’animateur de MSNBC, Ali Velshi, lundi. “Elle s’en souvient totalement. Et c’est tellement évident qu’elle s’en souvient.

“Son langage corporel. Je veux dire, c’est tellement dommageable pour un candidat politique quand il est aussi faux.”

Salazar a également voté contre des lois clés telles que la loi CHIPS and Science et la loi de crédits consolidés de 2023.

La loi CHIPS et Science, adopté en juillet 2022vise à renforcer l’industrie américaine des semi-conducteurs, ainsi que la recherche scientifique et la fabrication, afin de rivaliser avec des rivaux internationaux comme la Chine et les États-Unis.

Le Loi de crédits consolidée a siphonné un projet de loi de dépenses fédérales de 1,7 billion de dollars pour augmenter le financement de différentes agences fédérales.

Defede a testé Salazar.

“Donc, en même temps que vous vous attribuez le mérite de l’argent que vous rapportez au district de Washington, vous votez contre ces projets sur la base de votes de parti.”

Salazar a hésité en disant : “En ce moment, vous devez me donner plus de détails. Chaque fois que j’ai l’occasion de distribuer de l’argent à mes électeurs, je le fais. Je dois demander à mon personnel.”

C’est à ce moment-là qu’elle a tenté de détourner la conversation de son dossier de vote, affirmant qu’elle ne s’en souvenait pas.

“Je ne m’en souviens pas vraiment pour le moment, mais regardez, regardez simplement l’Americas Act—”

Defede intervint : « Vous ne voulez pas expliquer pourquoi vous avez voté contre [these bills]?”

«Je veux dire qu’en ce moment, et je n’essaie pas d’être un politicien, j’ai présenté tellement de projets de loi et je sais que beaucoup d’entre eux…»

Il lui a rappelé : « Ce sont des projets de loi contre lesquels vous avez voté. »

«Je comprends et, mais ça va. Parfois je vote, et parfois non, mais regardons le positif », lui a dit Salazar.

McCaskill estime que ce type d’amnésie sélective affichée par le législateur de Floride doit être éliminé.

“Vous savez, avec les démocrates là-bas, dans cette région, c’est possible : ils peuvent se réunir au sein de leur comité démocrate local et rassembler suffisamment d’argent, installer des panneaux d’affichage et dénoncer cette femme pour son hypocrisie, sa fausseté.”

Elle a ajouté : “Sa volonté de regarder la caméra et de leur mentir ; le mensonge fait désormais partie du Parti républicain et c’est tellement rafraîchissant de voir un journaliste les interpeller en temps réel.”

Voir la vidéo complète ci-dessous ou sur le lien ici.