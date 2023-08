Mentalité ou tactique : qu’est-ce qui peut sauver la quête de la Coupe du monde de l’USWNT ?

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Si vous pensez que les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis ne s’amusent pas autant qu’elles pourraient l’être pendant cette Coupe du monde féminine, elles seraient les premières à être d’accord.

Interrogée sur ce qui manquait jusqu’à présent à cette campagne de Coupe du monde, la capitaine Lindsey Horan a souligné jeudi un manque de joie sur le terrain.

« C’est cette confiance, cette croyance en nous-mêmes pour faire ce pour quoi nous sommes les plus spéciaux – chacun de nous individuellement, mais aussi en équipe – et aussi trouver de la joie », a déclaré Horan, puis a promis : « Une fois que nous aurons un peu plus de cette joie et de ce sentiment, les choses vont aller un peu mieux. »

Mais le manque de fanfaronnade et de plaisir qui a défini l’USWNT au fil des ans – y compris sa campagne exubérante pour remporter la précédente Coupe du monde en 2019 – n’est pas le seul problème que vous puissiez identifier au sein de cette équipe américaine.

L’USWNT a du mal avec les fondamentaux : les joueurs n’enchaînent pas les passes, ne mettent pas les tirs sur la cible ou ne maintiennent pas la possession. Cela s’est joué avec la pire phase de groupes de la Coupe du monde de l’USWNT: les Américaines n’ont remporté qu’un seul match pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde féminine en 1991.

Cette équipe de l’USWNT classée n ° 1 ne ressemble guère aux championnes en titre de la Coupe du monde féminine, et bien que certains experts et anciens joueurs aient soulevé des questions sur la mentalité des joueuses, d’autres ont dénoncé un échec de la tactique et de la structure, qui sont du ressort de l’entraîneur. Vlatko Andonovski.

C’est une question de poule ou d’œuf : l’USWNT n’exécute-t-il pas bien les tactiques parce que les joueurs n’ont pas la bonne mentalité ? Ou les joueurs ne montrent-ils pas la bonne mentalité parce que la tactique les retient ?

Après un match nul 0-0 apathique avec le Portugal, classé n ° 21, pour clôturer la phase de groupes, et face à un match gagnant ou aller à domicile dimanche contre la Suède en huitièmes de finale, il devient d’autant plus impératif de comprendre la réponse.

‘Comment peut-on espérer une croissance en sept jours ?’

Les milieux de terrain Tobin Heath et Christen Press, qui ont joué pour l’USWNT sous Andonovski aux Jeux olympiques en 2021 mais ne font pas partie de l’équipe de la Coupe du monde 2023, ont carrément critiqué leur ancien entraîneur, mais sans dire son nom.

« Dans chaque match de football, vous devez faire des ajustements tactiques pour exploiter les espaces, obtenir des avantages numériques, yada yada », a déclaré Press sur « Le salon RE-CAP« , le podcast qu’elle anime avec Heath. « Et nous n’avons vu, dans un jeu, aucun de ces ajustements tactiques.

« Mais cela pointe vers un point plus large : avons-nous vu des ajustements tactiques au cours de la dernière année ? Avons-nous vu différentes formations essayées ? Avons-nous vu des ajustements dans la façon dont nous pressons ? »

La presse a ajouté: « Nous avons vu l’équipe sortir l’année dernière dans la même forme générale, dans la même structure générale de pressage. La question que j’ai est la suivante: maintenant nous sommes dans ce tournoi et nous disons: » OK , nous ne sommes pas très satisfaits des trois premiers matchs, mais nous allons grandir ‘- mais si nous n’avons pas vu de croissance l’année dernière, comment pouvons-nous espérer une croissance en sept jours ? »

L’équipe nationale féminine des États-Unis n’a remporté qu’un seul de ses matches de groupe lors de la Coupe du monde féminine 2023. Brad Smith/USSF/Getty Images

C’est là le problème : si les tactiques de l’USWNT sont toutes fausses et qu’elles ont emprunté la mauvaise voie depuis leur qualification pour la Coupe du monde l’an dernier, il sera difficile d’essayer de changer de cap maintenant. C’est particulièrement vrai si Andonovski n’a pas montré sa capacité à ajuster et à corriger les vulnérabilités des tactiques de l’USWNT au cours de cette période – il ne deviendra pas soudainement un meilleur entraîneur non plus.

En ce sens, l’accent doit peut-être être mis sur la mentalité des joueurs, car c’est raisonnablement la seule chose qui peut changer avant un match incontournable contre la Suède. Certes, c’est là que Carli Lloyd, une autre joueuse de cette équipe olympique de 2021, a remué le pot, accusant ses anciens coéquipiers de ne pas se soucier assez de gagner.

Quelle que soit la raison, les performances individuelles des joueurs de l’USWNT lors de cette Coupe du monde ont été inférieures à la moyenne. En l’espace de quelques minutes contre le Portugal, par exemple, trois joueurs américains ont passé le ballon hors des limites sans aucune pression, et il est choquant de voir certains des meilleurs joueurs du monde avoir l’air aussi décousus.

À certains égards, cela rappelle à quoi ressemblait l’USWNT à Tokyo il y a deux ans. L’évaluation de l’ailier Megan Rapinoe après le premier match olympique de l’USWNT, une défaite 3-0 contre la Suède, était directe : « Il y a beaucoup de choses que nous pouvons nettoyer – piéger le ballon, passer le ballon à votre propre équipe est probablement le premier. » Après que l’USWNT ait été éliminé par le Canada en demi-finale, la réaction de Rapinoe a été similaire : « Nous n’avons pas de jus parce que le ballon nous frappe les tibias et nous ne trouvons pas de passes ouvertes et ne faisons pas les choses simples. »

Rapinoe aurait pu parler de cette Coupe du monde. Comme l’a dit l’ancienne joueuse de l’USWNT Julie Foudy sur son podcast, « Laughter Permitted », l’USWNT avait l’air de travers contre le Portugal : « Ils ne peuvent même pas connecter quatre ou cinq passes. Ils connectaient rien. » La légende de l’USWNT, Kristine Lilly, a convenu: « Ils ne pouvaient pas garder le ballon. »

Comment une équipe qui a joué un football aussi impitoyable, clinique et envoûtant lors de la Coupe du monde féminine 2019 pourrait-elle devenir la même équipe qui a eu du mal avec les bases aux Jeux olympiques de 2021 ou cette Coupe du monde 2023 en cours? Peut-être que la réponse se trouve dans la question de la poule ou de l’œuf de la tactique contre la mentalité.

« Si vous voulez regarder le sentiment des joueurs, les passes errantes sur le terrain – j’ai ressenti exactement la même chose aux Jeux olympiques », a déclaré Heath. « [Fox pundit, and former USMNT defender] Alexi Lalas a fait un commentaire très dur à propos de Crystal Dunn comme si elle n’avait jamais joué au football. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Même penser qu’il pourrait y avoir un commentaire sur un joueur comme ça, pour moi, c’est : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’

« C’est le sentiment que j’ai eu aux Jeux olympiques. Vous [Press] étaient l’un des meilleurs joueurs entrant dans les Jeux olympiques. Sam Mewis était l’un des meilleurs joueurs du monde avant les Jeux olympiques. Comment prenez-vous un joueur qui entre dans un championnat du monde avec l’étiquette d’un vainqueur du Ballon d’Or [Rapinoe] qui va utiliser cette plate-forme pour gagner quelque chose – comment deviennent-ils rien ? C’est ce que je vois. »

« Il y aura des moments où nous aurons besoin de résoudre des problèmes sur le terrain »

Selon ESPN Stats & Information, l’USWNT a eu du mal à enchaîner les passes lors de cette Coupe du monde. En 2015, l’équipe a réalisé en moyenne 4,57 séquences de plus de 10 passes par 90 minutes. En 2019, sa moyenne était de 9,14. A cette Coupe du monde ? Il est 2h00 pour l’instant.

Pendant ce temps, le nombre de 1 contre 1 – lorsque les joueurs affrontent les défenseurs seuls, avec le ballon à leurs pieds – a explosé. En 2015, l’USWNT a tenté 15,6 1 contre 1 toutes les 90 minutes. En 2019, il était de 20,1. A cette Coupe du monde ? C’est 31,7 en trois matchs.

Cela montre que l’USWNT a eu recours à un style de jeu très direct, envoyant plus de balles vers l’avant et pompant plus de centres toutes les 90 minutes que lors des deux Coupes du monde précédentes également. Cela a conduit à plus d’occasions et plus de tirs que les deux tournois précédents, mais le taux de tirs cadrés a chuté, passant de 44% lors des deux dernières Coupes du monde à seulement 27% jusqu’à présent ici en Nouvelle-Zélande.

Les joueurs doivent mieux jouer et le staff technique est là pour les aider à le faire.

ESPN a demandé jeudi à l’attaquant Lynn Williams et Horan s’ils recevaient les commentaires nécessaires de leurs entraîneurs pour résoudre les problèmes sur le terrain.

« Je pense que oui », a déclaré Williams en s’asseyant à côté de Horan, qui n’a pas répondu. « Nous avons ce niveau élevé et nous voulons faire X, Y et Z, mais ces équipes sont bonnes. Elles sont bonnes. , équipes techniques. Donc, il y aura des moments où nous devrons résoudre des problèmes sur le terrain et assumer cette responsabilité sur nous-mêmes.

« Mais je pense que, même s’il y a des moments où nous n’avons pas bien fait les choses, nous avons pu rectifier cela et le réparer nous-mêmes sur le terrain. Alors oui, je pense que nous obtenons les commentaires nécessaires et les moyens de réparer ça avance. »

Il est facile de comprendre pourquoi Williams pourrait avoir une approche différente de celle de Heath and Press. Ces deux derniers n’ont peut-être pas nécessairement une hache à moudre, mais Andonovski est celui qui les a coupés tous les deux de son équipe – avant même que Press ne lui arrache le LCA l’année dernière, Andonovski a déclaré publiquement qu’il n’avait pas prévu de l’appeler dans Camp USWNT de toute façon. Williams, quant à lui, est actuellement au camp avec Andonovski.

Mais Lloyd, qui a déchiré ses anciens coéquipiers et décrié ce qu’elle considère comme un manque de passion au sein de l’équipe, a également été disposée à critiquer son ancien entraîneur, notamment sur sa réticence à utiliser son banc pour faire venir des remplaçants qui changent la donne.

En fin de compte, il est peut-être impossible de déterminer ce qui ne va pas – les Jeux olympiques ont eu lieu il y a deux ans, et il est clair que toutes les leçons n’ont pas été tirées de ce tournoi – mais avant un match à élimination directe difficile contre la Suède, l’USWNT doit s’améliorer. Que les joueurs améliorent leur mentalité ou que l’entraîneur améliore sa tactique – ou les deux – quelque chose doit donner, ou l’USWNT pourrait se retrouver à entrer dans l’histoire avec sa première sortie dans un tournoi majeur.