Nous avions l’habitude d’apprendre à nos enfants à travailler dur, à surmonter les obstacles et à devenir performants.

Maintenant, nous leur enseignons de plus en plus que le chemin du succès consiste à devenir une victime.

Vous me dites : quelle approche est la plus susceptible d’aboutir à une société forte et saine ?

Robert Méador

Lac de cristal