«  Menstruations anormales  » et autres problèmes de santé rencontrés par des centaines de manifestants aux gaz lacrymogènes à Portland – Étude – RT USA News

Près de 1000 personnes qui ont été exposées aux gaz lacrymogènes lors de rassemblements à Portland l’été dernier ont signalé une « perturbation de la santé menstruelle » après coup, tandis que des centaines d’autres ont subi d’autres effets sur la santé, selon une nouvelle étude.

L’étude, publiée dans BMC-Public Health Journal cette semaine, était basée sur une enquête en ligne auprès de 2257 adultes qui avaient été exposés à des gaz lacrymogènes lors des manifestations Black Lives Matter à Portland entre le 30 juillet et le 20 août de l’année dernière.

Il a révélé que près de 94% des participants ont signalé divers problèmes de santé physique et / ou psychologique à la suite d’une exposition aux gaz lacrymogènes.

Près de 900 personnes ont signalé des règles anormales impliquant des crampes plus intenses et des saignements plus abondants que d’habitude, qui ont commencé ou ont persisté plusieurs jours après l’exposition aux gaz lacrymogènes. Les autres effets signalés étaient des maux de tête graves, des nausées, de la diarrhée, des problèmes oculaires et des effets sur la santé mentale, selon l’étude.





Aussi sur rt.com

Nouvelle fuite de « produit chimique dangereux » détectée sur le site de DÉCHETS NUCLÉAIRES dans l’État de Washington







La contestation des résultats prétend que l’exposition aux gaz lacrymogènes ne conduit qu’à des effets mineurs et temporaires, a déclaré le Dr Britta Torgrimson-Ojerio, l’auteur principal de l’étude.

L’étude évaluée par des pairs est la première à confirmer un lien entre l’exposition aux gaz lacrymogènes et les règles anormales – quelque chose sur lequel les manifestants avaient spéculé sur les réseaux sociaux l’année dernière.

L’étude a cependant ses limites. Les auteurs notent qu’il était basé sur une enquête en ligne auto-administrée, ce qui pourrait conduire à une surestimation de certains effets.

Des liens entre l’exposition aux gaz lacrymogènes et les fausses couches ont déjà été signalés. En 1988, l’ONU a déclaré que «Des dizaines de fausses couches» avait été causée par des gaz lacrymogènes tirés sur des Palestiniens par des soldats israéliens. La plupart des recherches sur les effets des gaz lacrymogènes sur la santé ont été effectuées sur des jeunes hommes dans des milieux militaires et policiers, a rapporté le Guardian.

Des milliers de personnes ont protesté contre la brutalité policière et le racisme à Portland et dans d’autres villes américaines l’été dernier après la mort de George Floyd aux mains de l’ex-flic Derek Chauvin. Certaines manifestations se sont transformées en violence et en affrontements avec la police.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!