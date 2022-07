Mensonges pour le profit : les parents de Sandy Hook peuvent-ils arrêter Alex Jones ?

Au tribunal la semaine dernière, les avocats de M. Jones ont lancé une défense avancée par d’autres accusés dans des affaires de diffamation politiquement chargées : Notre discours national est devenu tellement pollué par la désinformation, ont-ils dit, que qui sait vraiment ce qui est vrai ou faux ?

Federico Andino Reynal, l’avocat de M. Jones, a blâmé les erreurs dans les reportages des médias grand public sur Sandy Hook pour les fausses théories diffusées par M. Jones.

“Il avait vu ce qu’il percevait comme tant de mensonges, tant de dissimulations et tant de lavage des mains des faits qu’il était devenu partial”, a déclaré M. Reynal. « Il regardait le monde à travers des lunettes sales. Et si vous regardez le monde à travers des lunettes sales, tout ce que vous voyez est sale.

Mais les membres du personnel d’Infowars ont témoigné qu’ils n’avaient pas vérifié les faits facilement disponibles sur Sandy Hook – ou bien d’autres choses – avant de diffuser leurs affirmations incendiaires. Les avocats de M. Heslin et de Mme Lewis, utilisant des e-mails internes et des témoignages d’employés d’Infowars, ont montré comment M. Jones et ses principaux lieutenants ont ignoré plusieurs avertissements selon lesquels continuer à diffuser les mensonges de Sandy Hook nuirait aux survivants et causerait des ennuis juridiques à Infowars.

Dans une déposition enregistrée sur vidéo, un ancien employé, Rob Jacobson, a déclaré qu’il avait adressé à plusieurs reprises ces avertissements aux membres du personnel d’Infowars, “seulement pour être accueillis avec des rires et des blagues”.