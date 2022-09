Mensonges, maudits mensonges et statistiques sur l’immigration : les faits du débat américain sur les migrants

Nous avons été témoins d’un truisme de la politique américaine ces derniers jours : qu’il y a des mensonges, des mensonges maudits et des débats sur l’immigration.

Le tollé suscité par les migrants transportés en bus aux États-Unis est un exemple classique de pompe politique éclipsant les efforts de bonne foi pour réparer le système.

Il y a un large consensus sur le fait que le statu quo est un gâchis.

Pratiquement tous les coins et recoins de la politique d’immigration américaine ont accumulé de la poussière après des années de négligence et sont en proie à l’inefficacité dans tous les domaines, des cas humanitaires aux visas d’affaires .

Un analyste de longue date affirme qu’il existe un large soutien public à plusieurs réformes de bon sens, mais les deux partis ne peuvent pas y arriver car ils trouvent politiquement plus facile de se battre que de faire des compromis.

“C’est problématique”, a déclaré Theresa Cardinal Brown, directrice générale de la politique d’immigration et transfrontalière au Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion de Washington.

REGARDER | Migrants envoyés vers le nord : Les gouverneurs républicains envoient des migrants dans les États dirigés par les démocrates Au cours des derniers mois, des milliers de migrants qui ont traversé la frontière sud des États-Unis ont été transportés par bus vers des endroits comme New York et Chicago dans le cadre d’une poussée des gouverneurs républicains pour que l’administration Biden cesse d’autoriser les migrants à entrer dans leurs États.

“Cela permet aux choses de s’attarder et de s’aggraver.”

C’est être démontré de manière dramatique ces jours-ci alors que les gouverneurs des États rouges du sud envoient des migrants par avion et par bus vers des lieux symboliques plus au nord.

Au riche Martha’s Vineyard; aux grilles devant la résidence du vice-président à Washington ; peut-être à côté de l’État d’origine du président, le Delaware, leur pari a provoqué des retombées passionnées et au moins une enquête criminelle . Voici quelques détails de base sur une question où les faits ont l’habitude de se perdre.

Ce ne sont pas des migrants illégaux

Il est tout à fait légal de demander l’asile en arrivant aux États-Unis. Environ 300 000 personnes devraient le faire cette année.

Pour se qualifier, ils doivent prouver persécution pour des raisons de race, de nationalité, de religion, d’opinion politique ou d’appartenance à certains groupes.

La plupart des migrants envoyés à Martha’s Vineyard, au large des côtes du Massachusetts, et à la résidence du vice-président Kamala Harris venaient du Venezuela et revendiqueront probablement la persécution politique de son gouvernement autoritaire.

Un migrant est vu à Martha’s Vineyard, Massachusetts, le 14 septembre, après y avoir été expédié par le gouverneur de Floride. (Ray Ewing/Vineyard Gazette/Reuters)

Parmi eux, un homme a décrit une marche de 40 jours depuis l’Amérique du Sud avec sa femme. Puis, à son arrivée au Texas, il a été conduit dans un bus pour Washington.

Il a dit qu’il savait qu’ils se dirigeaient vers la capitale américaine, mais qu’il n’avait aucune idée qu’ils seraient déposés dans une zone boisée quasi suburbaine à l’extérieur de la propriété vice-présidentielle.

“Ce fut un voyage difficile. Un voyage difficile, difficile, difficile”, a-t-il déclaré à propos de l’épreuve de 40 jours. L’homme a déclaré qu’il prévoyait de trouver ensuite un moyen de transport pour New York.

Un autre homme a décrit une randonnée cauchemardesque à travers un notoirement mortel col de la jungle : “J’ai vu beaucoup de gens morts dans la jungle”, a déclaré David Morales à Reuters.

Lui et d’autres ont reçu des collations par des fonctionnaires du Texas et ont été envoyés au nord; il a également été surpris d’être déposé dans un quartier résidentiel à l’aube.

De nombreux migrants séjournent illégalement

Tout le monde ne gagne pas son dossier d’asile. En réalité, moins de la moitié faire accepter leurs revendications. Il est tombé à moins d’un tiers sous l’ère Trump.

Finalement, certains de ceux qui ont reçu l’ordre de quitter le pays ne se présentent pas aux dates d’audience.

Onze pour cent des demandeurs d’asile et 28 pour cent des demandeurs d’immigration dans l’ensemble ne se sont pas présentés lorsqu’un juge a émis leur ordonnance de renvoi, selon les chiffres fédéraux de 2017 publié par le ministère américain de la Justice.

Certaines de ces personnes finissent par rejoindre les rangs de la plus de 10 millions estimé être aux États-Unis sans papiers légaux.

Pourquoi cela arrive

Maintenant, c’est là que tout le monde commence à se crier dessus. Il existe plusieurs problèmes majeurs qui affligent le système d’immigration américain et les gens ont tendance à être blâmés de manière sélective en fonction de leur allégeance politique.

Le système d’asile est clairement en train de flamber.

Les tribunaux de l’immigration en sous-effectif sont incapables de faire face à une pile croissante d’affaires et cela est vrai depuis un certain temps.

Les migrants demandeurs d’asile, principalement du Venezuela, font la queue pour être traités après avoir traversé le Rio Grande à El Paso, au Texas, lundi. (Paul Ratje/Reuters)

Pourtant, la charge de travail est devenue plus décourageante et les retards plus longs au cours des dernières années. Le taux croissant de rejet a entraîné davantage d’appels et plus de paperasse.

Le temps d’attente moyen pour un dossier en attente est maintenant près de cinq ans selon les chercheurs en données de l’Université de Syracuse.

Les relations avec les gouvernements du Mexique et de certains pays d’Amérique latine compliquent encore les choses.

Le Mexique a accepté de reprendre certains demandeurs d’asile de certains pays, mais pas du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba.

“La nouvelle revient aux autres Vénézuéliens”, a déclaré le cardinal Brown.

“À présent [human] les passeurs disent : “Hé, les Vénézuéliens sont autorisés à entrer dans le pays”. Cela encourage les autres à venir.”

Un bébé d’un mois est placé dans un véhicule après avoir été déposé avec un groupe de migrants devant la résidence de Harris. (Marat Sadana/Reuters)

Les républicains, quant à eux, disent que l’administration Biden est à blâmer.

Cet été, le président Joe Biden terminé le soi-disant programme Rester au Mexique mis en place par le président de l’époque, Donald Trump.

Cette politique, aujourd’hui caduque, a contraint des dizaines de milliers de demandeurs d’asile à rester au Mexique pendant que leur dossier était en instance.

Les États-Unis ont une petite part de migrants

Vous ne le sauriez pas d’après le débat politique, mais les États-Unis ont un pourcentage de personnes nées à l’étranger inférieur à la moyenne pays industrialisé et ce n’est même pas proche du Canada et de la plupart des autres pays anglophones.

Les États-Unis comptent un peu plus de 13 % de leur population née ailleurs. C’est y compris la population estimée de sans-papiers.

Cela attire moins l’attention que la ligne de tendance plus dramatique, à savoir que le pourcentage actuel est le triple de celui des années 1960 et est facilement le taux le plus élevé depuis un siècle.

Plus de 44 millions de personnes nées ailleurs vivent maintenant aux États-Unis, ce qui, en termes de chiffres bruts, est supérieur à l’ensemble de la population du Canada.

Pourquoi les cascades de bus se produisent maintenant

La population migrante n’a cessé de croître depuis des décennies.

Cette semaine seulement, les États-Unis ont franchi une étape sans précédent : plus de deux millions de migrants ont été appréhendés par ses agents frontaliers en 2022.

Les républicains appellent cela une crise et c’est un problème central message dans la campagne du parti pour les élections de mi-mandat de novembre.

Mais le cardinal Brown dit que vous pouvez également lire ce chiffre dans le sens inverse : comme une preuve de contrôle à la frontière.

“Les républicains crient:” Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, vous avez des frontières ouvertes “et ce n’est objectivement pas vrai”, a-t-elle déclaré.

On pense que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a des ambitions présidentielles. (Octavio Jones/Reuters)

“Parce que le nombre d’arrestations indique que nous appliquons nos frontières. S’il s’agissait vraiment de frontières ouvertes, le nombre d’arrestations serait nul car nous n’attrapons personne.”

Il est à noter que les gouverneurs qui transportent les migrants ne sont pas seulement réélus cet automne, mais qu’ils ont également une ambition plus élevée : la présidence américaine.

Ron DeSantis, de Floride, a envoyé un avion chercher des migrants d’un autre État, le Texas, et les a envoyés à Martha’s Vineyard.

Il a dit qu’il l’avait fait pour envoyer un message à Biden: “Ce que nous avons pu faire, c’est montrer que cette frontière est un désastre”, a-t-il déclaré lors d’une apparition à Fox News.

“Maintenant, les gens en parlent. Nous voulons des solutions en tant qu’Américains.”

Mais il est révélateur qu’il ait fait cette remarque sur Fox News.

REGARDER | Biden met en garde contre l’extrémisme républicain : Biden s’oppose à l’extrémisme républicain avant les élections de mi-mandat Le président américain Joe Biden a demandé aux Américains de se dresser contre l’extrémisme de certains républicains et de l’ancien président Donald Trump lors du vote lors des prochaines élections de mi-mandat.

Il est également révélateur que quelqu’un ait prévenu Fox News lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a envoyé des migrants à la porte d’entrée du vice-président.

Fox News était déjà là, à l’aube, attendant le bus tandis que les humanitaires qui devaient le rencontrer ont dû se précipiter car ils traversaient la ville à la gare routière régulière.

Fox News n’est généralement pas le moyen le plus efficace d’atteindre les membres de l’administration Biden pour leur envoyer un message.

C’est cependant un moyen très efficace d’atteindre des dizaines de millions d’électeurs de base républicains avant les élections de mi-mandat et les primaires présidentielles de 2024.

Solutions. Certains plus difficiles, certains plus faciles

La réforme de l’immigration a été le Saint Graal pour une génération de politiciens américains, allant de George W. Bush à Barack Obama en passant par Donald Trump.

Tous, même Trump ont discuté de vastes réformes qui simplifieraient l’immigration hautement qualifiée, renforceraient la sécurité aux frontières et normaliser le statut de certaines personnes sans papiers.

Il n’y a aucun signe que cela se produise car les dirigeants politiques du Congrès, en particulier les républicains, ont été gelés pendant des années craignant de faire des compromis qui provoqueraient un contrecoup .

Mais certains changements administratifs sont possibles sans passer par une nouvelle loi sur l’immigration.

C’est déjà arrivé.

Une nouvelle loi sur les infrastructures adoptée l’année dernière comprend des milliards de dollars pour moderniser les installations, les routes et les équipements à la frontière.

Biden a également récemment demandé au Congrès plus de 20 milliards de dollars pour la frontière et pour plus de personnel dans les tribunaux de l’immigration.

Le cardinal Brown est l’auteur d’un papier l’année dernière avec de nombreuses propositions visant à rendre la procédure d’asile plus rapide, plus sûre et plus humaine.

Ses propositions comprennent de nouvelles installations de traitement près de la frontière, avec des espaces séparés pour les familles et les enfants, et de nouveaux tribunaux frontaliers dotés de juges nouvellement recrutés qui ne traitent que les affaires d’immigration.

Elle dit que certains de ces changements nécessitent l’approbation budgétaire du Congrès, mais seraient plus facilement réalisables qu’une vaste réforme.

“Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le plan administratif”, a-t-elle déclaré. “L’administration doit en faire une priorité pour gérer les personnes qui arrivent. Ils peuvent le faire.”