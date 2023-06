« MENSONGES… Je resterai au PSG la saison prochaine »: Kylian Mbappe réplique aux affirmations concernant son avenir

Kylian Mbappe a répondu de force aux affirmations selon lesquelles il quitterait le PSG cet été, après que des informations aient été publiées suggérant qu’il avait dit au club qu’il ne déclencherait pas l’option de prolonger son contrat jusqu’en 2025.

Son contrat actuel devant expirer l’été prochain, L’Équipe a rapporté que Mbappe avait envoyé une lettre au PSG informant le club qu’il n’accepterait pas l’option d’une année supplémentaire. Il sera donc disponible pour déménager gratuitement l’été prochain et commencer à parler aux clubs dès janvier au sujet d’un éventuel déménagement.

Le PSG serait heureux de vendre le Français cet été afin de ne pas le perdre pour rien en 2024, bien que Mbappe lui-même soit catégorique, il jouera toujours son football dans la capitale française pour la campagne 2023/24.

En réponse à Le Parisien sur Twitter, qui suggérait que Mbappe voulait rejoindre le Real Madrid cet été, le jeune homme de 24 ans a tweeté: « LIES… En même temps, plus c’est gros, plus ça passe. J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très content. »

MENSONGES…❌En même temps plus c'est gros plus ça passe. J'ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU13 juin 2023

Mbappe a également envoyé une déclaration à un média AFP mardi, suggérant qu’à la signature de son contrat exceptionnel avec le PSG en 2022, il a informé le club qu’il n’exercerait pas l’option d’une année supplémentaire.

Le communiqué disait : « Après avoir déclaré publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais s’est contenté de confirmer au club qu’il n’activait pas son année supplémentaire.

« La direction du club en charge de sa prolongation (signée le 21 mai 2022) a été informée de sa décision le 15 juillet 2022 et le seul but du mail était de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement précédemment.

« Mbappe et son entourage affirment ne plus avoir discuté de ce point avec le club au cours de l’année, sauf il y a 15 jours pour annoncer l’envoi de la lettre. Aucune nouvelle prolongation éventuelle n’a non plus été évoquée.

« Enfin, Mbappe et son entourage regrettent que la réception de cette lettre ait été transmise aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à son image et au bon déroulement des conversations avec le club. »