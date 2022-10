Mensonges et harcèlement stressent les bureaux électoraux locaux aux États-Unis

CARROLLTON, Ohio (AP) – À moins de trois semaines du vote anticipé, Nicole Mickley regardait une liste de tâches intimidante: machines à voter à tester, agents électoraux à recruter, une avalanche de demandes de dossiers publics à examiner.

Et puis, au cours d’un week-end, on a appris que le shérif du comté de longue date était décédé. Pour Mickley, directeur des élections dans un petit comté de l’Ohio, cela a ajouté une complication supplémentaire à une saison électorale remplie d’eux. Cela signifiait qu’un nouveau concours était nécessaire pour pourvoir le poste, de sorte qu’elle et son petit personnel devraient refaire les bulletins de vote pour les élections d’automne pour la deuxième fois en une semaine.

“J’ai l’impression que depuis que nous avons pris nos fonctions en 2019, c’est juste une montagne russe constante”, a déclaré Mickley, dont les 36 mois de travail la qualifient de membre senior de son équipe de quatre personnes au bureau des élections du comté de Carroll.

Le bureau que Mickley supervise est niché dans un coin du palais de justice du comté de Carrollton, vieux de 137 ans, une ville très unie de 3 200 habitants qui se trouve au milieu des champs agricoles et des puits de fracturation de l’est de l’Ohio. Elle et le fils de la directrice adjointe Cheri Whipkey ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ensemble.

La directrice et son adjointe semblent un couple improbable pour faire face à la colère d’une nation.

Pourtant, depuis que l’ancien président Donald Trump a commencé à affirmer à tort que l’élection présidentielle de 2020 a été volée, Mickley, Whipkey et les agents électoraux locaux comme eux à travers le pays ont été inondés de théories du complot et de mensonges électoraux, et harcelés.

Ils ont été ciblés par des menaces, stressés par des charges de travail croissantes et des budgets tendus. Le stress et le vitriol ont chassé de nombreux travailleurs, créant des pénuries de personnel des bureaux électoraux et des préposés au scrutin.

Au cours de la deuxième primaire de l’Ohio en août – un fardeau supplémentaire pour les responsables électoraux résultant de querelles partisanes sur le redécoupage – les deux greffiers de Mickley se sont précipités dans le comté toute la journée pour remplacer les agents électoraux absents. Les maris de deux membres du personnel ont été enrôlés pour aider.

Et puis il y a le flux de désinformation alléguant à tort que les systèmes de vote à travers le pays sont truffés de fraude. Les théories du complot infondées sur les machines à voter, la manipulation des élections par l’intelligence artificielle ou le trucage des bulletins de vote ont trouvé un large public parmi les républicains. Les réclamations conduisent parfois les électeurs – généralement des amis et des voisins du personnel électoral du comté de Carroll – à les interroger sur le matériel de vote et les procédures électorales, ne sachant plus quoi croire à propos d’un système auquel ils ont fait confiance toute leur vie.

Les fausses déclarations concernant l’élection présidentielle de 2020 ont également conduit les croyants à inonder les bureaux électoraux à travers le pays de demandes de documents publics liés aux processus ou à l’équipement de vote, à des demandes de conserver les bulletins de vote de 2020 au lieu de les détruire et à tenter de retirer certains électeurs des listes. .

Le comté de Carroll n’a pas été à l’abri, même s’il est fortement républicain et a voté pour Trump de près de 53 points de pourcentage par rapport au président Joe Biden en 2020. Le comté de près de 27 000 habitants a été inondé au cours de l’été de courriels de lettres types de l’autoproclamé ” citoyens lésés ». Ils protestaient contre les machines à voter électroniques, jurant de poursuivre ou exigeant que le comté conserve des milliers de dossiers des élections passées.

Des lettres de suivi avertissaient que les responsables électoraux « subiraient les conséquences pénales et civiles les plus sévères possibles en vertu de la loi » s’ils détruisaient des dossiers électoraux.

En réponse, une armoire verrouillée du sol au plafond dans le bureau de Mickley est maintenant encombrée d’urnes et d’autres documents de 2020, des papiers qui auraient normalement été détruits pour faire place aux documents de l’élection de 2022.

“Nous sommes déjà plein à craquer”, a-t-elle déclaré. « C’est un petit bureau au sous-sol du palais de justice qui a été construit dans les années 1800. L’espace n’est pas notre ami.

Whipkey note qu’aucune des lettres de plainte ne provient de résidents locaux, dont beaucoup qu’elle connaît personnellement après 16 ans à la tête du McDonald’s local. Elle et Mickley se sentent chanceuses de ne recevoir que des lettres – pas les menaces de mort subies par certains responsables électoraux à travers le pays.

Pourtant, les accusations piquent. Whipkey a dit qu’elle détestait être traitée de menteuse.

« S’ils voulaient la réponse, ils seraient venus nous demander. Nous pourrions le leur donner », a-t-elle déclaré. « Mais ils ne veulent pas la réponse ; ils veulent juste harceler.

Mickley a déclaré que la participation à des conférences nationales l’a persuadée que les travailleurs électoraux à travers les États-Unis sont tout aussi honnêtes, travailleurs et passionnés que son personnel: “Je commence à être sur la défensive et en colère contre eux aussi.”

Derrière une fenêtre en plexiglas à l’avant du bureau, les deux autres membres du personnel électoral répondent aux appels et traitent les formulaires d’inscription des électeurs et les demandes de changement d’adresse et de vote par correspondance. Ils préparent également les kits de circonscription qui iront aux agents électoraux – des postes que le bureau essaie toujours de pourvoir pour les élections du 8 novembre, alors qu’ils s’attendent à une forte participation en partie parce que l’Ohio a l’une des courses au Sénat américain les plus surveillées du pays.

Les greffiers Sarah Dyck, une démocrate, et Deloris Kean, une républicaine, gardent leurs sentiments personnels sur le mouvement engendré par l’élection de Trump en dehors du bureau. Ils ne veulent pas intégrer la politique dans leur travail en aidant à organiser les élections du comté.

Lorsqu’elle est dans la communauté, Dyck a déclaré que les voisins compatissent pour la plupart à la façon dont les élections sont devenues stressantes ces dernières années.

“Les gens disent tout le temps:” Je ne sais pas à ce sujet, mais je sais que vous faites du bon travail “”, a-t-elle déclaré. « C’est comme avec les membres du Congrès, n’est-ce pas ? “Eh bien, je n’aime pas le Congrès, mais mon membre du Congrès va bien.” Plus vous en êtes proche, plus vous connaissez les gens, et il s’agit donc de ces relations.

Cela n’a pas toujours été l’expérience des membres du conseil des élections du comté de Carroll.

Les quatre membres du panel bipartisan – un cheminot à la retraite, un agriculteur, un exploitant d’installations et le propriétaire d’un studio de yoga local – tiennent leurs réunions à une table coincée entre les bureaux de Mickley et Whipkey dans le bureau exigu. Une collection de bouteilles de whisky en forme d’éléphants et d’ânes se trouve au sommet d’un classeur en métal à proximité.

Certains membres ont déclaré qu’ils devaient travailler constamment pour dissiper les fausses informations qui sévissent dans le comté dominé par les républicains.

Roger Thomas, l’un des deux républicains du conseil d’administration et exploitant d’un stand de citrouilles populaire, a déclaré qu’il était frustré que beaucoup de ses amis “ne veuillent pas dépasser ce qu’ils pensent savoir avec les faits”.

“Peu importe ce que vous leur dites, vous ne pouvez pas les convaincre”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment nous combattons cela. Ils s’en foutent s’ils gâchent le travail de ces élections, et c’est là le problème. Si ces élections se détraquent, allez vers le sud – au fur et à mesure des élections, le pays va aussi.

Mickley a déclaré qu’elle était une perfectionniste qui ne tolérerait jamais la moindre ingérence dans la tenue d’élections sûres et précises.

Elle s’étouffe en parlant du sérieux avec lequel elle prend son travail et de la façon dont elle et son personnel aspirent à apaiser les inquiétudes des électeurs sceptiques. La croyance répandue dans les théories du complot électoral et l’hostilité envers les travailleurs électoraux de première ligne laissent Mickley s’interroger sur l’avenir du pays.

“Je pense à mes enfants”, a-t-elle dit, “et je pense à ce que je veux leur laisser et à ce que je veux construire maintenant pour m’assurer qu’ils l’auront encore dans 20, 30 ans. Et je ne suis pas le seul dans ce cas.

La rédactrice de l’Associated Press Holly Ramer à Concord, New Hampshire, a contribué à ce rapport.

Julie Carr Smyth, Associated Press