Men’s Ashes : ECB s’associe à la Société Alzheimer et consacre la troisième journée du cinquième et dernier test à l’élimination de la démence | Nouvelles du cricket

La BCE s’est associée pour la première fois à la Société Alzheimer dans le but d’éliminer la démence du jeu.

Ils consacreront le troisième jour du cinquième test des cendres des hommes le samedi 29 juillet à la collecte de fonds vitaux et à la sensibilisation indispensable à la maladie.

La PDG de la Société Alzheimer, Kate Lee, a déclaré : « Réunissant des personnes de tous horizons sous un même toit, The Ashes offre des moments inoubliables à couper le souffle et des souvenirs précieux qui resteront avec les fans toute leur vie.

Mais malheureusement, oublier leurs souvenirs les plus précieux des Cendres est une réalité déchirante et dévastatrice pour tant de personnes.

« Nous sommes fiers de nous associer à la BCE pour l’un des événements sportifs les plus emblématiques et historiques au monde.

Ce match test nous permettra d’apporter de l’aide et de l’espoir à toutes les personnes atteintes de démence, en finançant un diagnostic plus rapide, un soutien qui change la vie et des recherches vitales, faisant une énorme différence pour les fans et les joueurs dont la vie a été dévastée par la démence ».

Le capitaine anglais Ben Stokes a déclaré: « The Ashes est l’un des grands concours sportifs, et au fil des ans, il a produit tant de souvenirs incroyables pour moi et des millions d’autres. En tant qu’équipe, nous voulons divertir et créer de nombreux autres souvenirs pour le cricket. fans à travers le pays.

« Mais nous savons que la démence touche beaucoup trop de gens et a un effet terrible sur eux et leurs proches. En nous associant à la Société Alzheimer, je suis heureux que nous puissions sensibiliser et collecter des fonds vitaux pour aider à mettre fin aux ravages causés par la démence. . »

Penny Hoskins, dont le mari, Paul, est atteint de démence vasculaire et de la maladie d’Alzheimer, a déclaré : « Paul et moi sommes mariés depuis 35 ans, et pendant tout ce temps, le deuxième amour de Paul a toujours été le cricket.

« Il y a des jours où la condition est plus visible, mais quand Paul s’engage dans le cricket, c’est comme le voir comme lui-même. Il fait du bénévolat dans son club de cricket local à Horsham chaque semaine, installant les guichets et gardant le pavillon bien rangé. Il adore ça. , le club soutient tellement Paul, et cela fait une si merveilleuse différence pour son bien-être et me permet d’obtenir un répit vital.

« Le jour où Paul a été diagnostiqué, nous sommes allés directement à la Société Alzheimer, et nous n’avons jamais regardé en arrière. Voir la Société Alzheimer avec sa propre journée dédiée pendant les Cendres est fantastique et fera une énorme différence pour tant de fans de cricket qui vivent avec la démence ».

Le match test à venir n’est qu’un exemple de la façon dont la Société Alzheimer unit les clubs, les instances dirigeantes et les individus dans le sport. L’organisme de bienfaisance a réuni des personnalités de plusieurs sports, dont le président de la BCE, Richard Thompson, pour faire la plus grande différence maintenant et pour les générations à venir.

Tout l’argent recueilli servira à financer un diagnostic plus rapide, des recherches pionnières et les services de soutien de la Société Alzheimer ont été utilisés plus de 4,5 millions de fois l’an dernier et sont une bouée de sauvetage pour des milliers de familles, aidant les gens à traverser certaines des périodes les plus difficiles et les plus effrayantes..

Pour en savoir plus sur le travail de la Société Alzheimer avec le sport, visitez alzheimers.org.uk/unforgettable-sport. Si vous êtes inquiet au sujet de la démence et avez besoin de plus d’informations ou de soutien, contactez la Société Alzheimer.