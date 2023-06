Menottes, empreintes digitales ou mugshot ? À quoi s’attendre alors que Trump fait face à une mise en accusation devant un tribunal fédéral

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Après qu’un grand jury a recommandé des accusations criminelles contre Donald Trump, les procureurs fédéraux ont émis un vaste acte d’accusation de 37 chefs d’accusation accusant l’ancien président d’obstruction et de rétention illégale d’informations sur la défense nationale pour avoir prétendument stocké des dizaines de documents gouvernementaux sensibles à son domicile en Floride et refusé de tourner les remettre aux autorités fédérales.

Le deuxième acte d’accusation de l’ancien président fait suite à des accusations criminelles portées à Manhattan plus tôt cette année pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler des paiements silencieux dans le but de tuer des histoires sur ses affaires présumées lors de l’élection présidentielle de 2016.

M. Trump s’est rendu aux autorités de New York le 4 avril et a siégé pour une brève audience de mise en accusation devant le tribunal de district pénal avant de retourner à son domicile de Mar-a-Lago pour prononcer un discours devant ses partisans.

Les forces de l’ordre se préparent maintenant à son arrivée à Miami, où il fera une première comparution devant un tribunal fédéral pour entendre officiellement les accusations portées contre lui dans sa toute première affaire fédérale.

L’affaire – découlant de l’enquête de l’avocat spécial du ministère américain de la Justice sur des documents classifiés et de la question de savoir s’il a intentionnellement entravé les efforts du gouvernement pour les restituer – est distincte de l’enquête du ministère de la Justice sur le rôle de M. Trump dans les événements entourant le 6 janvier et d’un procureur de Géorgie. enquête sur ses tentatives de renverser le résultat des élections de 2020 dans cet État.

Ici, nous vous expliquons à quoi pourrait ressembler la journée :

Où et quand Trump va-t-il au tribunal ?

Il existe 94 tribunaux de district aux États-Unis, et généralement un accusé sera jugé dans le district où les crimes auraient été commis.

M. Trump se rendra devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride, la juridiction de sa propriété de Mar-a-Lago.

M. Trump a pris un avion privé depuis son Trump National Golf Club Bedminster dans le New Jersey le 12 juin. Il passera la nuit dans son complexe Trump National Doral à Miami avant son apparition au palais de justice fédéral, à environ 20 km de l’hôtel.

Sa mise en accusation au palais de justice des États-Unis Wilkie D Ferguson Jr à Miami est prévue pour 15 h HE le 13 juin.

Trump sera-t-il menotté ?

Probablement pas. Il se rendra aux autorités, passera par le traitement, puis entrera dans la salle d’audience pour sa première comparution devant le juge. Il est peu probable qu’il soit menotté pendant une quelconque partie de ce processus.

Qu’en est-il d’une photo d’identité ?

C’est aussi peu probable. Des agents des services secrets américains guideront M. Trump vers le palais de justice, où les maréchaux américains et les agents de probation commenceront les services préalables au procès, y compris les empreintes digitales électroniques et la réservation officielle.

Que se passera-t-il lors de l’audience ?

M. Trump sera formellement présenté avec les accusations portées contre lui et sera informé de ses droits. Il peut également inscrire un plaidoyer; on s’attend à ce qu’il plaide «non coupable» sur la base des affirmations de plusieurs mois selon lesquelles les enquêtes contre lui sont un «canular» à motivation politique et une «chasse aux sorcières».

Et que se passe-t-il après ?

Il existe une possibilité théorique que M. Trump reste en détention après sa mise en accusation, mais il est très peu probable qu’un juge l’ordonne, et il n’est pas considéré comme un risque de fuite. Il a été libéré sur son propre engagement après sa mise en accusation devant un tribunal pénal de Manhattan en avril.

L’ancien président doit retourner dans son club de Bedminster pour prononcer un discours avant un événement de collecte de fonds. Il est également retourné dans sa propriété de Mar-a-Lago quelques heures après sa comparution devant le tribunal pénal de Manhattan en avril, où il a fustigé le procureur de district Alvin Bragg et le juge chargé de l’affaire, ainsi que les membres de la famille du juge.

Qui fait partie de l’équipe juridique de Trump ?

À la suite de l’annonce de l’acte d’accusation, deux avocats qui ont représenté M. Trump dans les mois qui ont précédé les accusations ont démissionné de son équipe juridique pour son traitement de documents classifiés ont cessé de travailler pour lui vendredi matin.

Les avocats, Jim Trusty et John Rowley, ont publié une déclaration commune déclarant que c’était le « moment logique pour nous de nous retirer » et de laisser d’autres avocats gérer l’affaire. Aucun des deux avocats ne représentera M. Trump dans l’autre enquête fédérale découlant de l’ingérence présumée de M. Trump en Géorgie.

Todd Blanche, qui a représenté M. Trump dans son affaire pénale de Manhattan, accompagnera M. Trump dans son affaire fédérale ; un avis du juge Cannon lui a rappelé, ainsi qu’aux autres personnes impliquées dans l’affaire, qu’ils ne sont pas membres du barreau du district sud de la Floride.

Un autre avocat, Christopher Kise, qui est licencié en Floride, devrait également accompagner M. Trump.

Qui est le juge ?

La juge de district américaine Aileen Cannon – qui a été nommée par l’ancien président en 2020 et avait précédemment statué en faveur de son équipe juridique dans une série de décisions de justice entourant l’enquête – s’occupera de l’affaire.

L’année dernière, elle a nommé un « maître spécial » pour examiner les documents saisis par les forces de l’ordre fédérales et a interdit au FBI d’utiliser ces documents dans le cadre de l’enquête jusqu’à ce qu’elle ait terminé un examen, gelant ainsi l’enquête du ministère américain de la Justice.

Cette ordonnance a finalement été entièrement annulée par une cour d’appel fédérale, qui a vertement critiqué sa décision.

Si elle ne se récuse pas de l’affaire et qu’elle reste juge de première instance, elle pourrait jouer un rôle potentiellement critique dans l’évolution de l’affaire, de la fixation d’une date de procès à la supervision de la sélection du jury, de l’admission de certains éléments de preuve et de la détermination de la peine, s’il y a une condamnation.

Le juge magistrat John Goodman supervisera la mise en accusation de M. Trump.

Le juge aura alors la possibilité de renvoyer M. Trump sous caution ou de le libérer sous son propre engagement avant d’ajourner pour une date ultérieure.

Y aura-t-il un procès ?

À la suite d’un plaidoyer, le juge fédéral ajournera l’affaire et permettra aux avocats d’examiner l’acte d’accusation et de présenter des requêtes concernant l’affaire. On s’attend à ce que l’équipe juridique de M. Trump veuille que l’affaire soit classée.

Le district est connu sous le nom de tribunal «fusée», où les juges adhèrent à un calendrier de procès rapide qui traite l’affaire jusqu’au procès dans les 70 jours.

L’avocat spécial Jack Smith a également déclaré que les procureurs feront pression pour un procès rapide « conformément à l’intérêt public et aux droits de l’accusé », a-t-il déclaré lors de brèves remarques publiques annonçant l’acte d’accusation.

« Il est très important pour moi de noter que les accusés dans cette affaire doivent être présumés innocents jusqu’à preuve du contraire, au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal », a-t-il déclaré.

Quel impact cela aura-t-il sur sa campagne présidentielle ?

M. Trump reste le favori pour la nomination républicaine à la présidence en 2024, et il a insisté sur le fait qu’il resterait dans la course, quelle que soit l’issue des affaires pénales contre lui. Il s’est appuyé sur les enquêtes et les mises en accusation pour collecter des fonds pour sa campagne, qui a rapporté des millions de dollars dans les jours qui ont suivi l’annonce de ses accusations dans son affaire de New York.

Mais le calendrier de l’enquête fédérale – et, potentiellement, d’autres affaires en cours qui pourraient entraîner des accusations criminelles cette année – pourrait compliquer ses ambitions de campagne.

Un premier débat entre candidats républicains est prévu le 23 août. Un procès pour le procès du procureur général de New York visant M. Trump, ses enfants adultes et son entreprise devrait commencer en octobre. Et il doit retourner au tribunal pénal de Manhattan le 25 mars – quelques jours après le début du vote dans les États primaires.