Ménopause : pourquoi le cancer a-t-il fait que je l’ai vécu avant ma mère

Aisling Gallagher affirme que davantage d’éducation est nécessaire pour les jeunes sur les causes de la ménopause précoce.

Aisling Gallagher n’avait que 28 ans lorsqu’elle a commencé un traitement de radiothérapie pour un cancer rectal – et a reçu un autre coup cruel.

Son traitement allait la forcer à la ménopause. Elle devrait faire face à un autre nouveau défi bien plus tôt que prévu.

“L’une des plus grandes confrontations avec la réalité pour moi a été de vivre l’expérience de la ménopause avant ma mère”, a-t-elle déclaré.

Elle a eu un délai de quatre semaines pour congeler ses ovules, mais en raison du faible nombre d’ovules et du risque d’infection, elle a décidé de ne pas continuer.

En plus de ne pas avoir pu avoir d’enfants biologiques, le traitement l’a également contrainte à la ménopause.

Cela peut avoir un impact sur la santé physique et mentale d’une femme.

Les symptômes peuvent inclure l’anxiété, la dépression, le brouillard cérébral et les bouffées de chaleur.

Elle touche généralement les femmes âgées de 45 à 55 ans, mais elle peut survenir plus tôt.

Le THS est un traitement utilisé pour soulager les symptômes de la ménopause. Il remplace les hormones qui chutent à de faibles niveaux et peut aider à traiter des symptômes tels que l’anxiété et la mauvaise humeur.

Trois ans plus tard, Aisling a déclaré que la situation était encore une situation à laquelle elle devait faire face.

“Certains jours, on l’oublie complètement et cela n’a plus d’importance – alors même en pensant à sortir avec quelqu’un ou à faire quelque chose comme ça, je panique.