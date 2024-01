Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Tout comme les femmes, les hommes subissent des changements hormonaux importants à mesure qu’ils vieillissent, notamment au niveau de leur taux de testostérone. Comprendre la « ménopause masculine » est essentiel pour maintenir la santé et la vitalité dans les années à venir.

La testostérone, essentielle au développement des caractéristiques sexuelles masculines, augmente puis diminue naturellement avec l’âge. La production de testostérone augmente pendant la puberté et peut augmenter progressivement jusqu’à l’âge de 30 ans. Les niveaux peuvent commencer à diminuer à un rythme de 1 % par an. après 30. À l’âge de 70 ans, certains hommes peuvent connaître une réduction de leurs niveaux de testostérone jusqu’à 50 % par rapport à l’époque où ces chiffres atteignaient des niveaux maximaux.

La testostérone affecte différemment les hommes et les femmes en raison de ses niveaux et de ses rôles variés selon les sexes. Chez les hommes, où il s’agit d’une hormone primaire, son déclin lié à l’âge affecte de manière significative la fonction sexuelle et les caractéristiques physiques. Les femmes, dont le taux de testostérone est naturellement plus faible, subissent des effets plus légers de sa diminution, à mesure que leur corps s’adapte aux changements hormonaux lors d’événements de la vie tels que les menstruations et la ménopause. Malgré des niveaux plus faibles, la testostérone chez les femmes est vitale pour la santé des os, le maintien des muscles et l’énergie.

La ménopause masculine, ou andropause, n’est pas qu’un mythe. Environ 2 hommes sur 10 de plus de 60 ans souffrent de faibles niveaux de testostérone. selon l’American Urological Association. Ce chiffre s’élève à 3 hommes sur 10 dans les années 70 et 80. Des symptômes tels qu’une baisse de libido, de la fatigue, des changements d’humeur, une dysfonction érectile et des changements physiques peuvent affecter considérablement la qualité de vie.

La nouvelle année est le moment idéal pour un bilan de santé. Si vous avez plus de 40 ans et que vous présentez des symptômes tels qu’un manque d’énergie ou une diminution du désir sexuel, envisagez de faire vérifier votre taux de testostérone. Seulement environ 5 % des hommes ayant un faible taux de testostérone reçoivent un traitement, selon une étude réalisée en 2018 par le Instituts de recherche de la Nouvelle-Angleterre. Ce faible chiffre s’explique principalement par le fait que la plupart des hommes ne bénéficient pas de tests de dépistage annuels, ce qui entraîne un sous-traitement et un sous-diagnostic des problèmes de santé essentiels.

Le traitement du faible taux de testostérone, également connu sous le nom de thérapie de remplacement de la testostérone, ou TRT, vise à améliorer les symptômes tels qu’une faible libido, la fatigue et une diminution de la masse musculaire. Les gels et crèmes topiques sont appliqués sur la peau, garantissant des niveaux d’hormones stables, mais nécessitent des précautions pour éviter le transfert de peau à peau. Les injections de testostérone, administrées toutes les quelques semaines, sont efficaces mais peuvent provoquer des fluctuations des taux hormonaux. Les patchs fournissent une dose quotidienne constante et constituent une alternative pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser de gels ou d’injections. Les pastilles de testostérone, implantées sous la peau, offrent une solution à long terme, libérant des doses constantes sur plusieurs mois. De nouveaux médicaments oraux à base de testostérone sont également récemment entrés sur le marché comme option pour le TRT.

Choisir le bon type de TRT implique de prendre en compte les préférences individuelles, les antécédents médicaux et le mode de vie, et doit être discuté avec un prestataire de soins de santé. La surveillance médicale est cruciale pendant le TRT pour ajuster les doses et surveiller les effets secondaires potentiels, qui peuvent inclure l’acné, l’apnée du sommeil, les caillots sanguins et un risque accru de maladie cardiaque. Il est généralement déconseillé aux hommes ayant des antécédents de cancer de la prostate ou du sein de recourir à la TRT.

Traiter un faible taux de testostérone n’est pas seulement une question d’hormonothérapie. Le mode de vie joue un rôle crucial. L’obésité a été associée à une baisse des niveaux de testostérone. UN bilan 2015 ont découvert que les hommes en surpoids sont plus susceptibles de souffrir d’un faible taux de testostérone et que perdre du poids peut augmenter les niveaux de testostérone.

Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un bon sommeil ne sont pas seulement bons pour votre corps. Ces habitudes aident également à maintenir des niveaux de testostérone sains. Embrassez 2024 en vous engageant non seulement envers vos objectifs de remise en forme, mais également en faveur d’une approche globale de votre bien-être qui peut commencer par la vérification de vos niveaux d’hormones.

Le Dr Jamin Brahmbhatt est urologue et chirurgien robotique chez Orlando Health et ancien président de la Florida Urological Society.