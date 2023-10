Pendant des années, le deuxième tour des séries éliminatoires a semblé être un droit de naissance pour les joueurs de football de Menomonie. C’est à quelle fréquence les Mustangs ont réalisé des séries éliminatoires approfondies. Ainsi, la sortie du niveau 1 l’automne dernier – plafonnant une campagne de 3 à 7 – a probablement été une déception pour le programme.

Mais un an plus tard, Menomonie est de retour à sa place.

Les Mustangs ont battu leur rival de la conférence Big Rivers, River Falls, pour la deuxième fois en 14 jours, devançant les Wildcats, sixième tête de série, 28-7 lors de leur premier match des séries éliminatoires, vendredi à l’Université du Wisconsin-Stout.

Menomonie affrontera le vainqueur du match de vendredi entre New Richmond et Marshfield la semaine prochaine au niveau 2. Menomonie a également battu River Falls 39-15 le 6 octobre.

Menant 14-7 à la pause, l’attaque précipitée de Menomonie a tout simplement épuisé la défense de River Falls. Le demi offensif des Mustangs, John Higbie, a marqué deux buts en seconde période, dont un sur 50 verges, pour donner une avance de 28-7 à Menomonie et presque sceller l’accord. Higbie s’est tout simplement avéré trop difficile à vaincre et a aidé les Mustangs à manquer le temps à la fin du match.

Menomonie (8-2), tête de série n°3, a réalisé quelques jeux offensifs clés à l’intérieur de la ligne des 10 verges de River Falls pour ses deux scores en première mi-temps. Au quatrième et au but depuis la ligne des 6 verges au premier quart, Isaac Ellison a rattrapé une chute sur le jeu précédent en reprenant un lancer d’épaule arrière de Brady Johnson pour un touché pour donner une avance de 7-0 aux Mustangs. .

River Falls (6-4) a immédiatement répondu avec un score rapide – mis en évidence par une course de 50 verges du porteur de ballon Jonah Severson – qui s’est terminé par un touché de 1 verge de Severson pour porter le score à 7-7 avec quatre minutes à jouer. le cadre ouvrant.

C’est là que le score s’est maintenu jusqu’à la mi-temps – alors que River Falls a gaspillé une occasion de marquer en tâtonnant sur un jeu de lancer alors qu’il s’approchait de la zone rouge.

Menomonie frappait à la porte juste avant la mi-temps. Les Mustangs ont affronté le deuxième but depuis la ligne des 1 yards avec 27 secondes à jouer dans la mi-temps et aucun temps mort. Au deuxième essai, Steele Schaefer a été arrêté par une défense de River Falls qui se vendait contre la course.

Les Mustangs ont sagement préparé un troisième essai. Menomonie a simulé la fuite. Ainsi, alors que Schaefer était dévoré dans le champ arrière par plusieurs défenseurs, Johnson a roulé librement avec le ballon et s’est connecté avec un Ryan Dingwall grand ouvert pour le touché avec seulement trois ticks à jouer au deuxième quart.