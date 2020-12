La dirigeante de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, est retournée au tribunal au Canada lundi pour la première fois depuis que des informations ont révélé qu’elle était en pourparlers avec le ministère américain de la Justice au sujet d’un accord lui permettant de retourner en Chine en échange d’un aveu d’actes répréhensibles.

Les audiences de témoins se poursuivent cette semaine dans l’affaire d’extradition de Meng devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, où elle se bat contre une demande américaine de la faire renvoyer à New York pour y être jugée pour fraude, ce qu’elle nie.

Vendredi, le le journal Wall Street a rapporté que Meng était en train de négocier avec les États-Unis au sujet d’un accord de poursuite différée. Dans le cadre d’un tel accord, un suspect admet des actes répréhensibles et peut proposer d’autres formes de coopération, en échange de l’abandon des charges.

Le rapport indique que Meng – qui a été arrêtée sur mandat d’arrêt américain le 1er décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver et qui vit en résidence surveillée partielle – résistait à l’accord parce qu’elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Reuters a également publié un rapport similaire.

Un porte-parole du ministère de la Justice du Canada, dont les avocats représentent les intérêts américains dans l’affaire d’extradition, a déclaré au Message du matin de la Chine du Sud qu’il « ne peut pas commenter les discussions, le cas échéant, que Mme Meng pourrait avoir avec les États-Unis ».

Cela faisait écho aux remarques du premier ministre Justin Trudeau qui, vendredi, a refusé de commenter les discussions rapportées, sauf pour dire que la priorité de son gouvernement était le retour de Chine des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor. Ils ont été arrêtés par la Chine et accusés d’espionnage, mais leur traitement est considéré comme une prise d’otages par le gouvernement canadien.

Les avocats de Meng n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Meng Wanzhou porte un moniteur de cheville GPS alors qu’elle quitte son domicile pour assister à une audience à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 27 novembre 2020. Photo: La Presse canadienne via AP alt = Meng Wanzhou porte un moniteur de cheville GPS alors qu’elle quitte son domicile pour assister une audience à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 27 novembre 2020. Photo: La Presse canadienne via AP

Les négociations annoncées n’ont pas été abordées au tribunal lorsque l’audience de lundi a débuté.

Le sergent Ross Lundie de la Gendarmerie royale du Canada, qui était en charge des opérations policières à l’aéroport, est revenu à la barre des témoins lundi.

L’avocat de Meng, Richard Peck, a demandé à plusieurs reprises à Lundie pourquoi il était allé à l’aéroport le jour de l’arrestation, ce qui était censé être son jour de congé. Il a nié être là pour aider le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, bien qu’il ait reçu la veille des courriels d’un attaché du FBI, Sherri Onks, lui demandant de fournir des informations sur le traitement de l’affaire.

Au lieu de cela, Lundie a dit qu’il était là pour aider l’Unité de liaison avec l’étranger de la GRC.

Les avocats de Meng ont décrit son traitement à l’aéroport dans le cadre d’un exercice secret de collecte de preuves, orchestré par le FBI, qui a violé ses droits. Ils disent que cela comprenait son interrogatoire et sa demande de remettre ses appareils électroniques par des agents des frontières, avant qu’on lui dise qu’elle était sur le point d’être arrêtée et qu’on lui ait donné la possibilité de demander un avis juridique. Elle devrait être libérée en conséquence, disent-ils.

Peck a demandé pourquoi « FBI » n’apparaissait nulle part dans les notes de Lundie. « Je ne me considérais pas comme les aidant. Je me considérais comme aidant les FDLU », a-t-il déclaré.

Quant à savoir pourquoi le nom d’Onks n’apparaissait pas, « j’aurais dû prendre de meilleures notes », a déclaré Lundie.

Meng est accusé d’avoir fraudé la banque HSBC en mentant sur les transactions commerciales de Huawei en Iran, exposant la banque au risque de violer les sanctions américaines contre ce pays du Moyen-Orient.

Meng est accusé d'avoir fraudé la banque HSBC en mentant sur les transactions commerciales de Huawei en Iran, exposant la banque au risque de violer les sanctions américaines contre ce pays du Moyen-Orient.

