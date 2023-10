Menés par George Kittle et une solide défense, les 49ers intimident les Cowboys pour rester invaincus

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, s’est promené sur l’herbe immaculée du Levi’s Stadium pendant l’échauffement, observant de près la façon dont son équipe se préparait avant son match des poids lourds contre les 49ers de San Francisco.

Jones s’est penché pour serrer dans ses bras le quart-arrière Dak Prescott, partageant quelques mots de sagesse avant de finalement quitter le terrain et de monter dans sa suite.

Jones avait espéré que le match de dimanche aux heures de grande écoute serait un outil de mesure pour une équipe de Dallas qui devrait réaliser une série d’après-saison en profondeur. Au lieu de cela, les Cowboys n’ont prouvé aucun match contre l’élite de la NFL, alors que les 49ers ont battu les Cowboys 42-10 lors d’un concours télévisé à l’échelle nationale dimanche soir.

Considéré comme l’une des meilleures défenses de la NFL, Dallas n’avait cédé que 41 points au total en quatre matchs, mais en avait accordé 42 contre San Francisco. Les 49ers ont marqué au moins 30 points pour la huitième fois en saison régulière, remontant à l’an dernier.

San Francisco est resté invaincu à 5-0 avec la victoire et occupe le sommet de la NFC avec les Eagles de Philadelphie, invaincus, les deux équipes qui se sont rencontrées lors du match de championnat NFC la saison dernière. Ils devraient se revoir au cours de la semaine 13 à Philadelphie.

Les Cowboys ont chuté à 3-2 avec la défaite.

Les 49ers ont dominé dès le coup d’envoi, parcourant méthodiquement 75 verges en sept jeux, couronnés par un touché de 19 verges de Brock Purdy à l’ailier rapproché George Kittle, bloqué par la sécurité, sur une route croisée. Purdy était 4 en 4 pour 43 verges sur l’entraînement, aidé par deux pénalités défensives de Dallas.

Kittle n’a réussi aucun touché en quatre matchs, mais a totalisé trois scores contre Dallas sur 67 verges sur réception. Kittle a également marqué sur un scintillement aux puces de 38 verges de Purdy au deuxième quart et sur un touché de 10 verges sur une route de couture au troisième quart qui a essentiellement mis le match de côté.

Purdy et Kittle ont combiné pour 10 touchés depuis que le produit de l’Iowa State a pris le relais lors de la semaine 14 de la saison dernière, le plus grand nombre par un tandem de receveurs de passes de quart-arrière au cours de cette période.

Dak Prescott et l’offensive de Dallas n’ont rien pu faire contre la défense dominante de San Francisco. Les 49ers ont limité l’offensive des Cowboys à 93 verges au total en première mi-temps et à 197 verges pour le match.

San Francisco a forcé quatre revirements, dont le secondeur Fred Warner frappant le ballon du porteur de ballon Tony Pollard en première mi-temps et trois interceptions de Prescott par Tashaun Gibson, Oren Burks et Warner en seconde période. San Francisco a limogé Prescott quatre fois.

Le coordinateur défensif de San Francisco, Steve Wilks, a joué plus de défense contre Dallas que lors des quatre matchs précédents, forçant les Cowboys à les battre sur le terrain.

Les Cowboys se sont connectés pour quelques jeux explosifs, notamment Kavante Turpin battant le défenseur du slot de San Francisco Isaiah Oliver sur un corner pour un touché de 26 verges. Ce score était le premier touché en carrière de Turpin.

Cependant, les Cowboys n’ont pas pu faire cela de manière cohérente.

Le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, a réalisé un autre match sans faute. Il a terminé 17 sur 24 pour 252 verges, avec quatre touchés et aucune interception pour une note de passeur de 144,4.

Purdy a maintenant remporté son 10e départ en saison régulière, devenant ainsi le troisième quart-arrière depuis 1970 à remporter chacun de ses 10 premiers départs en carrière, rejoignant Ben Roethlisberger (15 victoires consécutives pour débuter sa carrière) et Mike Tomczak (10).

Le receveur de San Francisco, Brandon Aiyuk, a bien joué sur le périmètre, terminant avec quatre attrapés pour 58 verges. Christian McCaffrey a totalisé 51 verges au sol en 19 courses et un score et a ajouté 27 autres verges sur réception.

Le touché de McCaffrey était son 14e consécutif au cours de la saison régulière depuis la saison dernière. Son compatriote Jordan Mason a totalisé 69 verges au sol et un score.

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams.

Cotes et pronostics de la semaine 5 de la NFL 2023 : choix, lignes, spreads, résultats pour chaque match

Classement de défense de la NFL 2023 : statistiques de passe d’équipe et de précipitation

Les Colts et Jonathan Taylor acceptent une prolongation massive de 3 ans et 42 millions de dollars

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.