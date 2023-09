Menendez quitte son poste de président de la commission des relations étrangères

Menendez, qui préside la commission des relations étrangères depuis 2021, doit démissionner, conformément aux statuts des démocrates du Sénat. Ils disent que « tout membre occupant un poste de direction au sein de la Conférence et accusé d’un crime cessera d’exercer les pouvoirs et devoirs de son poste de direction ».

Les statuts ajoutent que si « les accusations sont par la suite rejetées ou réduites à moins qu’un crime », ce membre peut reprendre ses responsabilités de direction. Toutefois, une condamnation pour crime signifie que le membre sera définitivement démis de ses fonctions de leadership.

La commission sénatoriale des relations étrangères est l’une des commissions les plus importantes à Washington, mais elle a assumé un rôle de premier plan dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la pandémie de Covid-19. Menendez a également présidé ce poste en 2013 et 2014 avant que les républicains ne prennent le contrôle de la chambre pendant les six années suivantes.

Le sénateur Ben Cardin (Démocrate du Maryland), qui envisage de prendre sa retraite après ce mandat actuel, est sur le point de le remplacer en tant que principal démocrate du comité. Cardin a succédé à Menendez en 2015 en tant que membre de premier plan lorsque Menendez s’est initialement retiré – lorsqu’il a été inculpé pour la première fois. Menendez a repris son rôle de membre éminent de la minorité en 2018, un an après la fin de son procès devant un jury sans majorité.

Sur la Colline, l’acte d’accusation de Menendez pose un dilemme potentiel pour les démocrates qui l’ont ardemment défendu au fil des ans – et qui ont utilisé les actes d’accusation contre d’autres politiciens comme signe d’inaptitude à exercer leurs fonctions. Son collègue du New Jersey, le sénateur Cory Booker (NJ), a été un défenseur particulier de Menendez, ayant été encadré par le sénateur senior avant de le rejoindre en tant que collègue au Sénat.

Le bureau de Booker n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur sa réaction à l’acte d’accusation vendredi matin.

Pour ajouter encore plus d’intrigues au Capitole, le fils de Menendez, Rob Menendez, a rejoint la Chambre l’année dernière. Il a défendu son père contre « d’innombrables détracteurs ».

« J’ai une confiance inébranlable en mon père et en son dévouement envers les habitants du New Jersey pour lesquels il s’est battu sans relâche au cours de sa longue carrière de fonctionnaire », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je crois fermement en son intégrité et en ses valeurs et j’ai hâte de le voir dépasser cette distraction et continuer à se battre pour notre État au Sénat américain. »

Le Sénat est absent de la ville jusqu’à mardi, date à laquelle Menendez et ses collègues sont assurés d’être parsemés de questions sur l’avenir du sénateur du New Jersey. Le sénateur Tammy Baldwin (Démocrate du Wisconsin), qui était au Capitole pour une séance pro forma vendredi, a déclaré aux journalistes que l’acte d’accusation décrit de « graves accusations », mais qu’elle attend toujours d’en savoir plus.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de parler à Menendez ou à ses collègues de l’acte d’accusation, Baldwin a répondu : « Je sais que nous allons en entendre davantage, même aujourd’hui, je pense. »