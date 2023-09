Menendez poussé à la démission par un nombre croissant de démocrates

Le sénateur américain Robert Menendez (Démocrate-NJ) prononce un discours après que lui et son épouse Nadine Menendez ont été inculpés de délits de corruption en lien avec leur relation corrompue avec trois hommes d’affaires du New Jersey, à Union City, New Jersey, États-Unis, le 25 septembre 2023.

Le sénateur américain Cory Booker s’est joint à un chœur de démocrates en pleine croissance pour faire appel au sénateur Bob Menendez, son collègue législateur de New Jerseyde démissionner en raison de son inculpation la semaine dernière pour corruption fédérale.

« Je crois qu’il est préférable de démissionner pour ceux que le sénateur Menendez a passé sa vie à servir », a déclaré Booker dans un communiqué sur son compte X.

Booker a qualifié les allégations de corruption contre Menendez de « choquantes » et « inquiétantes ».

« J’ai eu du mal à concilier ces allégations avec la personne que je connais », a écrit Booker, qui a souligné qu’il travaillait avec Menendez depuis près d’une décennie.

Mardi matin, plus de 12 des collègues sénateurs démocrates de Menendez avaient demandé sa démission à la lumière des allégations selon lesquelles lui et sa femme, Nadine, auraient accepté des centaines de milliers de dollars en espèces, des lingots d’or, une décapotable Mercedes-Benz, etc. de trois hommes d’affaires de Garden State en échange de faveurs.

Avant lundi, le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie était le seul démocrate du Sénat à appeler Menendez à la démission.

Depuis, il a été rejoint par les sénateurs Booker, Michael Bennet, Amy Klobuchar, Sherrod Brown, Peter Welch, Tammy Baldwin, Jon Tester, Jacky Rosen, Bob Casey, Elizabeth Warren, Martin Heinrich, Kirsten Gillibrand et Mark Kelly.

La représentante Nancy Pelosi, la démocrate californienne qui était auparavant présidente de la Chambre, a déclaré MSNBC dans une interview lundi soir, « ce serait probablement une bonne idée s’il démissionnait. »

Au moins cinq membres démocrates de la Chambre des représentants du New Jersey ont appelé Menendez à démissionner. Un groupe d’élus de l’État du New Jersey, parmi lesquels le gouverneur Phil Murphy, lui a demandé de le faire, tout comme au moins 11 des 21 présidents de comté démocrates de l’État.

Le principal démocrate du Sénat, le chef de la majorité Chuck Schumer de New York, n’a pas appelé Menendez à démissionner. Le caucus de Schumer compte 48 sénateurs.

Menendez a quitté son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères, mais reste membre de cette commission, ainsi que membre des commissions bancaire et financière.

Mais Menendez a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Sénat.

« Oui, il devrait démissionner », a déclaré Klobuchar à NBC News. « Mais il a dit qu’il ne le ferait pas, c’est pourquoi j’ai demandé que l’enquête sénatoriale, l’enquête éthique du Sénat, commence immédiatement, indépendamment de l’affaire pénale en cours. »

Les campagnes de Tester et Casey, qui sont réélus l’année prochaine, ont déclaré à CNBC qu’elles feraient don des milliers de dollars que chaque campagne a reçus du comité d’action politique de leadership de Menendez ce printemps à des œuvres caritatives.

Le porte-parole de Fetterman a déclaré lundi que le sénateur rendait 5 000 dollars du PAC de Menendez « dans des enveloppes remplies de billets de 100 dollars ».

Les procureurs ont déclaré que lors d’une descente l’année dernière au domicile de Menendez dans le New Jersey et dans un coffre-fort, des agents fédéraux ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces, des dizaines de lingots d’or et un véhicule de luxe qui étaient les « fruits de [the couple’s] accord de corruption » avec trois hommes d’affaires du New Jersey.

Menendez a suggéré aux journalistes lundi que l’argent trouvé par les enquêteurs « était de l’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’avais légalement perçus ».