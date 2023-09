Menendez gagne un adversaire principal alors que les appels à sa démission se multiplient après son inculpation

WASHINGTON (AP) — Le représentant Andy Kim du New Jersey a annoncé samedi qu’il se présenterait contre le sénateur Robert Menendez à la primaire démocrate pour le Sénat l’année prochaine, affirmant qu’il se sentait obligé de se présenter contre le sénateur pour trois mandats après lui et son ma femme était inculpé de vastes accusations de corruption.

L’annonce surprise de Kim intervient alors qu’un nombre croissant de démocrates demandent la démission de Menendez. Le sénateur de Pennsylvanie, John Fetterman, est devenu le premier sénateur démocrate à le faire, et plusieurs membres de la délégation du Congrès du New Jersey, ainsi que le gouverneur démocrate de l’État, ont déclaré qu’il devrait démissionner.

« Ce n’est pas quelque chose que je m’attendais à faire, mais je crois que le New Jersey mérite mieux », a déclaré Kim dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas mettre en péril le Sénat ni compromettre l’intégrité de notre pays. Je crois qu’il est temps de restaurer la confiance dans notre démocratie, et c’est pourquoi je me présente au Sénat.

Les appels à Menendez, le président démocrate de la commission sénatoriale des affaires étrangères, interviennent après que lui et son épouse Nadine ont été inculpé vendredi pour avoir utilisé sa position de pouvoir pour aider le gouvernement autoritaire égyptien et également pour faire pression sur les procureurs fédéraux pour qu’ils abandonnent les poursuites contre un ami. L’acte d’accusation en trois chefs d’accusation énumère une série de pots-de-vin versés par trois hommes d’affaires du New Jersey en échange d’actes de corruption – des lingots d’or, une voiture de luxe et de l’argent liquide.

C’est le deuxième acte d’accusation sur des accusations de corruption contre Menendez – et c’est la deuxième fois qu’il a dû renoncer à son poste de principal démocrate du panel des relations étrangères. Il a regagné la place de leader en 2018 après que l’affaire se soit terminée par un jury dans l’impasse.

Les appels immédiats à sa démission contrastent avec la première inculpation il y a huit ans, signalant qu’il pourrait être en grande difficulté avec son parti et avec ses électeurs, à l’approche de sa réélection en 2024.

Menendez s’est montré provocant après l’acte d’accusation de vendredi, déclarant dans un communiqué vendredi soir que « je ne vais nulle part ». Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a annoncé que Menendez devrait démissionner de son poste de président, conformément aux règles du caucus démocrate du Sénat, puisqu’il a été accusé d’un crime. Mais il n’a pas demandé la démission de Menendez.

Dans un communiqué publié samedi, Fetterman est devenu le premier démocrate du Sénat à le faire, affirmant que son collègue du Sénat « a droit à la présomption d’innocence dans notre système, mais il n’a pas le droit de continuer à exercer une influence sur la politique nationale, en particulier compte tenu de la situation actuelle ». nature sérieuse et spécifique des allégations. J’espère qu’il choisira une sortie honorable et se concentrera sur son procès.

Plusieurs démocrates de la délégation de la Chambre des représentants du New Jersey ont également appelé Menendez à partir, notamment les représentants Donald Norcross, Josh Gottheimer, Frank Pallone, Bill Pascrell, Mikie Sherrill et Bonnie Watson Coleman.

« C’est un triste jour pour notre grand État », a déclaré Pascrell, un membre éminent de la Chambre qui a servi dans la délégation du New Jersey avec Menendez pendant près de trois décennies. « La marque de fabrique de notre système judiciaire est la présomption d’innocence et le sénateur mérite son procès. Mais étant donné la gravité de ces accusations, je ne crois pas que le sénateur Menendez puisse continuer à exercer les fonctions importantes de sa fonction pour notre État.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a également exigé la démission immédiate de Menendez, affirmant que les allégations étaient « si graves » qu’elles compromettaient la capacité du sénateur à servir.

Deux notables démocrates du New Jersey qui n’ont pas appelé Menendez à démissionner : le sénateur démocrate Cory Booker, son collègue du New Jersey au Sénat, et son fils, le représentant Rob Menendez, qui a déclaré dans un communiqué avoir une « confiance inébranlable ». chez son père.

Les autorités qui ont fouillé le domicile de Menendez l’année dernière ont trouvé plus de 100 000 dollars de lingots d’or, ainsi que plus de 480 000 dollars en espèces, dont une grande partie était cachée dans des placards, des vêtements et un coffre-fort, selon les procureurs. L’acte d’accusation comprend des photos d’argent liquide caché dans des enveloppes dans des vestes portant le nom de Menendez et d’une voiture de luxe qui, selon les procureurs, a été donnée au couple en guise de pot-de-vin de la part des hommes d’affaires.

Les procureurs affirment que Menendez est directement intervenu dans les enquêtes criminelles, notamment en faisant pression pour nommer un procureur fédéral dans le New Jersey qui, selon lui, pourrait être influencé dans une affaire pénale contre un homme d’affaires et associé du sénateur. Il a également tenté d’utiliser sa position de pouvoir pour tenter de s’immiscer dans une enquête criminelle distincte menée par le bureau du procureur général du New Jersey, indique l’acte d’accusation.

D’autres accusations incluent des actions répétées de Menendez en faveur de l’Egypte malgré les doutes du gouvernement américain sur le bilan du pays en matière de droits de l’homme qui, ces dernières années, ont incité le Congrès à imposer des restrictions sur l’aide. Ses efforts incluent l’écriture fantôme d’une lettre à ses collègues sénateurs les encourageant à lever le blocage de 300 millions de dollars d’aide à l’Égypte, l’un des principaux bénéficiaires du soutien du gouvernement américain, ainsi que la transmission d’informations non publiques aux responsables égyptiens par le biais de communications avec les hommes d’affaires.

Menendez a répondu qu’il y avait une « campagne de diffamation active » contre lui.

« Pendant des années, des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

David Schertler, l’avocat de l’épouse de Menendez, Nadine, a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».