Mendy sauve le Real Madrid d’un match nul embarrassant à 10 joueurs de l’Atalanta avec un vainqueur tardif en 8/10

Ferland Mendy a marqué tardivement alors que le Real Madrid battait l’Atalanta à 10 joueurs 1-0 à Bergame mercredi pour prendre l’avantage lors de leur huitième de finale de Ligue des champions.

Le milieu de terrain Remo Freuler a été expulsé par l’arbitre Tobias Stieler après seulement 17 minutes de jeu pour une faute sur Mendy. Madrid a eu du mal à capitaliser en première mi-temps, car Isco, Luka Modric et Vinicius Junior ont tous tiré hors du cadre. Leur meilleure chance est venue lorsque le coup franc de Toni Kroos a trouvé Casemiro, dont la tête a été bien sauvée par le gardien Pierluigi Gollini.

Après la pause, Modric a eu un tir dévié large et Vinicius a tiré au-dessus de la barre de près. Madrid a continué de se battre pour créer des opportunités claires, avant que Mendy ne sorte finalement de l’impasse avec un effort à longue portée à la 87e minute.

Positifs

Le but tardif de Mendy était un énorme soulagement. Voler à la maison depuis l’Italie avec un match nul et vierge, après avoir affronté 10 hommes pendant plus de 70 minutes, aurait été un grand embarras après ce qui était une démonstration sans inspiration. La superbe frappe de l’arrière latéral a changé la forme du match nul et fait de Madrid les favoris de la firme pour accéder aux quarts de finale, même si leurs perspectives au-delà sont douteuses.

Les discussions d’avant-match se sont concentrées sur Isco, amené pour l’un des plus grands matchs de la saison à Madrid après avoir été exilé de l’équipe pendant si longtemps. Ce n’était en aucun cas une performance parfaite, mais c’était encourageant, et le meneur de jeu a été impliqué dans une grande partie de ce que l’équipe a bien fait avant de se retirer.

Négatifs

Ils ont peut-être remporté la victoire, mais c’était souvent un match désespérément frustrant du Real Madrid. Ils n’ont pas mis Atalanta presque suffisamment sous pression et ont souvent été réduits à tirer de loin avec optimisme. Il y a des facteurs atténuants – principalement la crise des blessures majeures – mais il est difficile d’échapper au sentiment qu’il s’agit d’une équipe qui dépasse largement son meilleur et ne fait plus partie de l’élite européenne.

Vinicius reste un joueur extrêmement frustrant: tant de capacités naturelles et tant de qualités admirables, mais si peu de produit final. Ici, il a passé une mauvaise nuit, ne réussissant pas à travailler le gardien de but chaque fois qu’une opportunité se présentait. Il y a toujours confiance en le Brésilien au niveau senior au Real Madrid – vous vous demandez si Zinedine Zidane ressent la même chose.

Note du manager sur 10

6 – Zidane a créé une surprise dans son onze de départ, laissant Mariano Diaz jouer sans avant-centre. Au lieu de cela, l’équipe s’est alignée avec Isco dans un rôle central retiré et Vinicius et Marco Asensio sur les deux flancs. Le résultat a été largement décevant.

Alors que Vinicius se débattait, Zidane a agi rapidement pour faire venir Mariano, mais l’équipe est restée à plat. Avec neuf joueurs toujours blessés, il n’y avait pas d’autres options expérimentées vers lesquelles se tourner, et Zidane n’avait d’autre choix que de se tourner vers les enfants Sergio Arribas et Hugo Duro.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Je n’avais pas une seule sauvegarde à faire cette nuit.

DF Lucas Vazquez, 6 ans – Un défi important en première mi-temps sur Luis Muriel à l’intérieur de la surface, et s’est généralement bien comporté.

Le but de Ferland Mendy à la 87e minute a permis au Real Madrid de revenir en Espagne avec une avance de 1-0 lors de leur match nul en Ligue des champions. Getty

DF Raphael Varane, 6 ans – Fait un bon travail pour garder la ligne avant tant vantée d’Atalanta calme, bien que le carton rouge précoce signifiait que les hôtes étaient à peine menacés.

DF Nacho, 7 ans – A bien fait ces derniers temps. Je suis bien entré dans la surface en première mi-temps avant de déclencher un tir croisé sauvage.

DF Ferland Mendy, 8 ans – A eu le plus grand impact de tous les joueurs cette nuit. Faute dès le départ pour le carton rouge alors qu’il se lançait dans ce qui devenait une marque de fabrique, il a ensuite marqué un superbe but – son premier dans cette compétition – dans les dernières minutes.

MF Casemiro, 8 ans – Ratera le match retour après avoir décroché un doux carton jaune, ce qui est vraiment une mauvaise nouvelle compte tenu de son importance pour l’équipe. Il avait l’air inquiet qu’il pourrait reprendre une seconde plus tard quand il est descendu facilement dans la boîte. A eu la meilleure chance de Madrid en première mi-temps avec sa tête.

MF Toni Kroos, 8 ans – Son 308e match à Madrid, égalant le légendaire Uli Stielike comme l’Allemand avec le plus d’apparitions pour le club. Une livraison de coup franc précis pour la tête de Casemiro.

MF Luka Modric, 7 ans – Tourné au-dessus de la barre en première mi-temps, juste large après la mi-temps, puis à nouveau au-dessus de la barre. Un spectacle chargé et animé.

MF Isco, 7 ans Un départ inattendu. Soi-disant un faux neuf, bien que cela signifiait vraiment prendre des positions de milieu de terrain familières et avancées. A bien fait: une chance en première mi-temps a été déviée large et a joué à Vinicius avec une belle passe aussi.

FW Vinicius Junior, 5 – Attrapé par le gardien Gollini en première période. Tiré hors de la cible plusieurs fois et a été retiré tôt. Pas le joueur idéal pour mener la ligne, étant donné qu’il n’a pas marqué depuis quatre mois.

FW Marco Asensio, 5 – Une première mi-temps calme et très peu d’amélioration par la suite. Asensio disparaît trop souvent dans les jeux pour un joueur avec autant de talent.

Substituts

FW Mariano Diaz, 6 ans – Être laissé sur le banc était une humiliation, Zidane préférant jouer sans attaquant du tout. Entré pour Vinicius et n’a pas réussi à menacer le but de l’Atalanta en plus d’une demi-heure sur le terrain.

FW Sergio Arribas, N / R – Entré pour Asensio avec 15 minutes restantes et a montré de belles touches.

FW Hugo Duro, N / R – A fait ses débuts en Ligue des champions, en remplacement d’Isco. Avait un tir bloqué.