Mendota va sévir contre les véhicules non immatriculés et les propriétés abandonnées – Shaw Local

Mendota lancera une campagne d’application en juillet pour sévir contre les véhicules non immatriculés et les propriétés abandonnées.

Le maire David Boelk a annoncé lundi que la ville s’attaquerait à un certain nombre de violations de nuisance publique. Le personnel de la ville commencera à s’occuper des propriétés condamnées et vacantes en mauvais état et demandera peut-être la démolition de maisons et d’autres structures.

Les forces de l’ordre rechercheront également des véhicules, des bateaux et des camping-cars abandonnés et inutilisables dans la ville.

« Ce n’est tout simplement pas juste pour tous ces résidents qui veulent entretenir leur propriété », a déclaré Boelk, « et il est temps de faire ce que nous pouvons pour la nettoyer ».

Les mauvaises herbes, les herbes hautes, les déchets et autres déchets seront également soumis à l’application du code sur les propriétés commerciales et résidentielles.