Mendota tombe en OT – Shaw Local

L’équipe de football de Mendota a raté une conversion de deux points en prolongation lors d’une défaite de 35-34 contre Kewanee vendredi lors d’un match de la division Mississippi de la conférence Three Rivers à Mendota.

Les Trojans ont pris du retard 28-14 mais ont marqué avec 5:58 à faire au troisième quart sur une course de 15 verges d’Anthony Childs et encore avec 1:48 à faire en temps réglementaire sur une course de 1 verge de Justin Randolph pour forcer les prolongations.

Childs a couru pour 265 verges et quatre touchés pour Mendota (conférence 3-4, 1-3), tandis que Randolph a complété 8 des 17 passes pour 164 verges et Braiden Freeman a eu quatre réceptions pour 108 verges.

Érié-Prophetstown 33, Bureau Valley 0 : Robert Endress a couru pour 122 verges en 23 courses vendredi alors que le Storm a perdu un crossover de la Conférence des Trois Rivières à Prophetstown.

Jase Grunder d’E-P a couru 230 verges et quatre touchés – tous en seconde période – en 15 tentatives.

Demetree Larsen a marqué sur une course de 14 verges avec 10:24 à faire au premier quart et les Panthers menaient 7-0 jusqu’au milieu du troisième quart.

Grunder a marqué sur une course de 3 verges avec 5:58 à faire au troisième et encore une fois sur une course de 50 verges avec 2:20 à faire au troisième.

Il a ajouté des courses de TD de 70 et 30 verges au quatrième quart.

Bureau Valley tombe à 1-6.