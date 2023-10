Mendota s’exécute dans toutes les phases lors de sa première victoire en un an – Shaw Local

MENDOTA – En entrant dans le crossover de la Conférence des Trois-Rivières samedi, cela faisait exactement un an que Mendota n’avait pas remporté un match de football.

Les Trojans ont mis fin à cette sécheresse en s’exécutant dans toutes les phases du match lors d’une victoire 35-14 contre Riverdale.

« C’est toujours génial de remporter une victoire, mais surtout quand nous sommes dans une situation comme celle où nous nous trouvons actuellement », a déclaré Aden Tillman, étudiant en deuxième année de Mendota. « Nous sommes une très jeune équipe. C’est vraiment bien de remporter une victoire, d’avoir de bonnes sensations ici et de créer une dynamique.

La dernière victoire de Mendota était une victoire de 49-35 contre Sherrard le 30 septembre 2022 à Sherrard. La dernière victoire des Trojans à domicile était une défaite 60-0 contre Sherrard le 1er octobre 2021.

« Cela m’a rappelé beaucoup de souvenirs de l’année dernière », a déclaré Justin Randolph, senior de Mendota, à propos de la victoire de samedi. «C’est vraiment bien pour tous ceux qui sont plus jeunes. J’ai vraiment aimé jouer aujourd’hui. C’est le plus amusant que j’ai eu depuis un moment.

«C’est toujours génial de remporter une victoire, mais surtout quand nous sommes dans une situation comme celle où nous nous trouvons actuellement. Nous sommes une très jeune équipe. C’est vraiment bien de remporter une victoire, d’avoir de bonnes sensations ici et de créer une dynamique. — Aden Tillman, étudiant en deuxième année à Mendota

Après avoir montré une amélioration au cours des deux dernières semaines – une défaite de 34-7 contre Hall et une défaite de 35-14 contre Bureau Valley – après trois défaites au chronomètre pour commencer la saison, les Trojans ont percé samedi en accumulant 347 verges offensives (222 au sol). , 125 passes), a forcé deux revirements, a maintenu les Rams à 255 verges et a réalisé plusieurs coups d’envoi et punts solides pour épingler Riverdale profondément dans son propre territoire.

« C’est satisfaisant pour les enfants d’éprouver un sentiment tangible au lieu d’écouter simplement les entraîneurs dire ‘Vous faites ce que vous êtes censé faire' », a déclaré l’entraîneur de Mendota, Keegan Hill. « Ils peuvent le voir sur le tableau d’affichage. Ils font beaucoup de choix gagnants et nous devons maintenant être gagnants au tableau d’affichage aujourd’hui.

« Notre sécurité du ballon était excellente. Nos équipes spéciales étaient excellentes. Nous n’avons pas abandonné le gros jeu en défense. Ils ont réussi à nous faire passer le ballon, mais nous n’avons pas abandonné les gros, ce qui nous avait fait beaucoup de mal les autres semaines.

Après un premier quart-temps sans but, les Trojans ont pris le contrôle avec deux touchés en 20 secondes au début du deuxième quart-temps.

Les Trojans ont couronné un parcours de 62 verges en sept matchs avec une passe de touché de 28 verges de Randolph à Gavin Evans.

Le botteur de Mendota, Angil Serrano, a ensuite épinglé les Rams seuls 7.

Lors du premier jeu de Riverdale, les Rams l’ont fait passer par-dessus la tête du quart-arrière Kolton Kruse et Tillman s’est jeté dessus dans la zone des buts pour aider Mendota à prendre une avance de 13-0 avec 9 :53 à jouer en première mi-temps.

« C’est vraiment créer un élan, plonger pour chercher des balles perdues et réaliser ces jeux agités », a déclaré Tillman.

Mendota menait 13-0 à la mi-temps, puis a marqué lors de ses deux premiers entraînements du troisième quart pour prolonger l’avance à 28-0.

Les Trojans se sont tournés vers le jeu au sol lors de leur premier entraînement de la seconde mi-temps, réalisant 13 des 14 jeux pour parcourir 64 verges, Randolph se détachant pour une course TD de 27 verges.

Après que Gilbert Dean ait récupéré un échappé sur la possession assurée par Riverdale, les chevaux de Troie se sont tournés vers la ruse pour marquer lors de leur premier jeu.

Tillman s’est aligné au poste de quart-arrière, a pris le cliché et a lancé une passe en arrière à Randolph près de la ligne de touche droite. Randolph a ensuite renvoyé à Tillman pour un touché de 36 verges.

« Nous avons pratiqué cela toute la semaine », a déclaré Randolph. « Je ne savais pas si nous allions le faire, mais ça s’annonçait vraiment bien à l’entraînement. Nous sommes entrés en jeu à la mi-temps et l’entraîneur Hill a dit : « Je pense que nous allons y arriver. » Ils n’étaient tout simplement pas prêts pour cela.

«J’étais un peu nerveux (quand il a annoncé la pièce). J’espérais juste que nous pourrions y parvenir et nous l’avons fait.

Les équipes ont échangé des touchés jusqu’au bout, les Rams marquant sur une course de 5 verges par Kruse et une course de 7 verges par Gaege Heinsen avec un touché de 3 verges par Randolph entre les deux.

Randolph a complété 9 passes sur 16 pour 125 verges et deux touchés tout en courant pour 91 verges et deux scores en 15 courses.