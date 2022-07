Mendota s’appuiera sur la ligne des vétérans alors qu’il cherche à s’appuyer sur une place en séries éliminatoires – Shaw Local

L’équipe de football de Mendota a enfin goûté au succès l’automne dernier.

Après cinq saisons consécutives d’une victoire ou moins, les Troyens ont remporté cinq matchs en 2021 et se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

“La graine a été plantée que c’est quelque chose dont nous sommes capables”, a déclaré l’entraîneur de Mendota Keegan Hill, dont l’équipe a ouvert le camp le 11 juillet avec des 7 contre 7 le 12 juillet à Kaneland et le 16 juillet à Princeton. “Notre présence en juin pour les entraînements a été meilleure que prévu. Je dirais que (le succès de l’année dernière) y a contribué.

Les Trojans ont perdu une solide classe senior qui comprenait plusieurs partants de trois ans, mais le joueur de ligne senior Jose Rocha est convaincu que Mendota peut construire la saison dernière.

“Cet été, nous pouvons nous réunir autant que possible et obtenir plus de chimie”, a déclaré Rocha. «Nous avons perdu des gars clés qui étaient bons lors de cette série éliminatoire, mais je pense que nous sommes à un calibre où nous pouvons le faire à nouveau. Nous devons juste travailler tout cet été, ce que nous avons été.

Les Troyens doivent travailler cet été pour combler les trous dans leurs positions de compétence offensivement après avoir perdu le quart-arrière de trois ans Ted Landgraf (566 verges par la passe, 5 touchés, 609 verges au sol 6 touchés) et le premier rusher Uzi Angulo (731 verges, 9 touchés) ainsi que d’autres contributeurs clés.

Ce que Mendota a, cependant, est une ligne offensive expérimentée autour de laquelle construire.

Les Troyens renvoient quatre partants sur la ligne à Rocha, Landon Kreiser, Jordan Coney et Neal Linden.

“Avoir des vétérans sur la ligne offensive est toujours la clé”, a déclaré Rocha. «Avoir quatre seniors va être bien parce que nous jouons depuis des années et nous connaissons les ficelles du métier. Nous pouvons enseigner aux plus jeunes au fil de la saison et si quelqu’un se blesse, les plus jeunes peuvent avoir l’occasion d’intervenir.

Rocha s’attend à ce que la présence de vétérans à l’avant facilite la transition pour le nouveau quart-arrière des Troyens – qui devrait être le junior Justin Randolph – ainsi qu’une écurie de demis offensifs assumant des rôles plus importants.

“Lorsque vous avez une ligne offensive vétéran, cela donne au quart-arrière plus de temps pour regarder et faire ses lectures et pour les demis offensifs, c’est également formidable car ils peuvent faire confiance à la ligne offensive pour leur faire des trous”, a déclaré Rocha. “C’est tout simplement génial pour notre attaque.”

Randolph a connu une action limitée la saison dernière en deuxième année, tentant des passes dans cinq des 10 matchs.

“Il prend un tas de répétitions à cet endroit”, a déclaré Hill. «Nous aimerions qu’il soit le gars.

«Il aime jouer le quart-arrière. Il aime lancer la balle. Nous commençons la courbe d’apprentissage parce que le gars devant lui était un partant de trois ans. Cet été a été plutôt bon pour lui.

Anthony Childs jouera un rôle clé dans le jeu au sol après avoir couru pour 467 verges et six scores l’an dernier.

JP Belmonte a également obtenu quelques portées l’automne dernier, tandis que le receveur de retour Isaac Smith “pourrait également obtenir quelques touches d’autres façons”.

Les chevaux de Troie renvoient également d’autres personnes ayant de l’expérience dans le corps de réception, notamment Ryne Strouss et Garrett Zinke.

“Sans les joueurs de ligne offensifs, vous ne pouvez rien faire, donc cela aide beaucoup”, a déclaré Strouss. « Cela aide beaucoup parce que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Cela aide notre quart-arrière à 100% car il n’a pas vraiment besoin de s’inquiéter de la pression. Il sait qu’il aura le temps. Il aura suffisamment de temps pour effectuer des passes et il sait que les trous vont s’ouvrir.

Avec l’inexpérience dans le champ arrière ainsi que les vides d’une défense chargée de seniors en 2021, les chevaux de Troie utiliseront le reste de l’été pour combler ces trous.

“Nous devons amener les gens à s’acclimater à leurs nouveaux spots”, a déclaré Hill. “Si nous ajustons ce que nous voulons faire, nous devons introduire comment nous voulons jouer au football. Nous devons mettre toutes ces choses en place d’ici la fin juillet, donc en août, vous affûtez vos outils au lieu de simplement les leur donner.