Mendota High School sélectionné comme récipiendaire 2023 de la bourse de la famille Jacob – Shaw Local

Karli Blair Miars, senior du lycée Mendota, a été sélectionnée pour recevoir la bourse de la famille Jacob 2023 le 13 mai lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée.

Karli Blair Miars, du lycée Mendota (Photo fournie par Jeanne Jacob)

La bourse a été présentée par la surintendante Denise Aughenbaugh. Il s’agit du 25e anniversaire de l’attribution de la bourse d’études de la famille Jacob à un diplômé exceptionnel du MHS. La bourse est assortie d’un prix de 1 000 $.

La bourse de la famille Jacob a été créée pour honorer la mémoire de Clara Cypreansen Jacob, qui a enseigné dans les écoles publiques de Mendota pendant plus de 35 ans, et d’Alfred Otto Jacob, un leader civique et résident de longue date de Mendota. À la mort de Clara Jacob en 1997, le Jacob Family Scholarship Fund a été créé par Jeanne Jacob avec son mari Gerry Frank et son frère Tom Jacob. Le premier prix a été décerné en 1998. Les deux enfants Jacob ont été élevés à Mendota et sont diplômés du MHS. Tom est diplômé en 1958 et Jeanne en 1965.

Le but de la bourse est d’aider un diplômé exceptionnel du MHS à fréquenter un collège de son choix. Clara et Al Jacob croyaient tous deux en l’enseignement supérieur et pensaient que la formation continue était la clé du succès futur dans la vie.

Karli Miars était active au département des beaux-arts du lycée Mendota. Elle a joué un rôle dans « Cendrillon ». (Scott Anderson)

Miars fréquentera l’Illinois State University à l’automne pour poursuivre une carrière dans l’enseignement élémentaire, en suivant les traces de sa mère. Elle est impliquée dans le département des beaux-arts de MHS, est inscrite à un programme d’éducation de la petite enfance dans un centre professionnel de la région et travaille à l’école maternelle Holy Cross après l’école. De plus, elle est enseignante à l’école du dimanche dans son église et enseigne aux enfants du primaire un jour par semaine, ce qui lui donne beaucoup d’expérience de travail avec les enfants. Elle est confiante dans son cheminement de carrière.

Tout au long de leur vie, Clara et Al Jacob ont été impliqués dans la jeunesse de Mendota. Al était membre fondateur des Boy Scouts of Mendota et de la Mendota Athletic Boosters Society, ainsi que membre du conseil municipal de Mendota. Clara a d’abord enseigné l’éducation physique aux lycées Mendota et Galesburg. Elle est retournée à Mendota lorsqu’elle a épousé Al et a enseigné la troisième année à la Lincoln School une fois que ses enfants étaient en âge scolaire. Après avoir pris sa retraite de l’enseignement, elle a enseigné aux enfants la lecture et l’anglais. Tous deux ont aidé à concevoir et à collecter des fonds pour construire la piscine communautaire de Mendota en 1958 et ont siégé au conseil d’administration de la Swimming Pool Association. Au moment de sa mort en 1984, Al Jacob était l’échevin le plus ancien de l’histoire de Mendota.