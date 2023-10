Mendota demandera une subvention de nettoyage de 1,2 million de dollars sur l’Illinois Avenue – Shaw Local

Mendota aimerait nettoyer le pâté de maisons au nord de la partie de l’Illinois Avenue qui a récemment brûlé.

Une ancienne entreprise de nettoyage à sec et un détaillant de pièces automobiles situés au 805 et 807 Illinois Ave. devraient être démolis et, avec l’aide d’une subvention, pourraient être payés avec des fonds fédéraux.

Lundi soir, des représentants de Fehr Graham Engineering ont expliqué au conseil municipal de Mendota le processus de subvention des friches industrielles et les mesures d’assainissement nécessaires pour les propriétés. La subvention, si elle est approuvée, exigera que les lots répondent aux exigences minimales de nettoyage par l’Illinois Environmental Protection Agency.

Un réservoir de stockage souterrain et l’enlèvement d’au moins 3 pieds de sol, ainsi que la démolition et le dégagement des structures seraient couverts par la subvention, ne nécessitant aucun financement de contrepartie de la part de la ville. D’autres subventions pourraient également être possibles en utilisant les fonds d’urbanisme pour améliorer les propriétés une fois que le site aura été suffisamment nettoyé pour satisfaire à l’IEPA.

La date limite de demande de subvention de 1,27 million de dollars est le 13 novembre, la ville étant informée en mai si elle recevra le montant total. Si le plan se déroule comme espéré, Ross Grimes de Fehr Graham Engineering a déclaré que le projet pourrait démarrer dans environ un an.