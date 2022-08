Mendota cherche à continuer à construire après une saison 2021 réussie – Shaw Local

Après une campagne gagnante pour la première fois depuis 2014, l’équipe de football de Mendota a passé son intersaison à travailler avec diligence pour retrouver le nouveau succès qu’elle a obtenu en 2021.

Les Troyens ont ouvert la campagne de l’an dernier avec cinq victoires lors de leurs six premiers matchs, terminant la saison 5-5 après s’être inclinés au premier tour des séries éliminatoires de classe 3A contre Durand-Pecatonica.

Le total de victoires de Mendota était le plus élevé depuis une victoire de 6-4 en 2014 et aucune équipe de Mendota n’avait remporté plus d’un match depuis.

L’équipe de l’entraîneur Keegan Hill aura une apparence différente en 2022, mais s’est efforcée de continuer à améliorer les chevaux de Troie.

“Que les enfants le mettent en mots ou non, [the 2021 success] a contribué à leur préparation pour cette saison », a déclaré Hill, qui entame sa sixième saison en tant que mentor des Trojans. “Je pense que beaucoup d’entre eux ont des attentes plus élevées envers eux-mêmes maintenant parce qu’ils ont vu ce qui était possible.”

Mendota a perdu 13 seniors à l’obtention du diplôme, dont six des sept sélections de l’équipe dans la division du Mississippi de la conférence All-Three Rivers.

Isaac Smith, un choix All-TRC avec mention honorable la saison dernière au poste de demi défensif, revient en sécurité cette saison et jouera également le receveur large. Smith a récolté 165 verges et un touché la saison dernière.

Tony Childs revient au poste de porteur de ballon et de secondeur après avoir couru pour 467 verges et six touchés l’automne dernier. JP Belmonte a également obtenu des portées en 2021, tandis que Ryne Strouss et Garrett Zinke ont acquis de l’expérience dans le corps de réception la saison dernière.

Les Troyens ont une ligne offensive vétéran avec quatre partants de retour – Jose Rocha, Landon Kreiser, Jordan Coney et Neal Linden.

Le junior Justin Randolph prendra la relève au quart-arrière du partant de trois ans Ted Landgraf. Randolph a tenté des passes en cinq matchs la saison dernière, dont les quatre derniers. Il a complété 3 des 11 passes pour 73 verges.

“Notre classe junior ne compte que cinq ou six enfants, donc certains gars plus jeunes seront invités à fournir une certaine profondeur”, a déclaré Hill. « Je ne pense pas que vous puissiez jamais avoir assez de profondeur, mais nous commençons la saison en bonne santé, et nous l’avons recherchée cet été. Notre style de jeu changera un peu en fonction des compétences des gars que nous avons, mais la présentation et la façon dont nous voulons le faire seront très similaires.

Avec autant de jeunes joueurs sur lesquels on compte pour combler les lacunes dans le tableau de profondeur, Hill a bénéficié d’une classe senior qui a pris la responsabilité collective de s’assurer que toute l’équipe est sur la même longueur d’onde.

“Cela a été très, très rafraîchissant de voir comment ils traitent les étudiants de première année et toute autre personne qui pourrait être un nouveau visage”, a déclaré Hill. «Il n’y a aucun des comportements traditionnels dont vous pourriez entendre parler au sein des équipes de football qui méprisent leurs pairs ou qui les harcèlent; juste la qualité de profiter de la pratique en tant que coéquipiers et de se renforcer mutuellement.

« Il est très évident que pour ce groupe actuel, cette façon de traiter les gens est une priorité, et ce que nous accomplissons sur le terrain a une chance d’être meilleur grâce à cela. S’ils continuent à fonctionner de cette façon, les entraîneurs peuvent se concentrer sur le football au lieu de passer du temps sur ces compétences personnelles.

Les Troyens ouvrent la saison 2022 à Erie-Prophetstown le vendredi 26 août dans un crossover de la Conférence Three Rivers. Mendota a remporté le match de l’an dernier 24-14.

La semaine 2 de Mendota est dans les airs après que Riverdale a annulé sa saison universitaire. Les chevaux de Troie entrent dans la division TRC du Mississippi lors de la semaine 3 avec un voyage à Bureau Valley avant de jouer à Princeton à domicile lors de la semaine 4 et à Hall sur la route lors de la semaine 5.

Après que les Troyens aient affronté Sherrard dans un crossover TRC lors de la semaine 6, ils terminent la saison avec des matchs de conférence à domicile contre Kewanee, à Newman et à domicile contre St. Bede.

Le calendrier de Mendota comprend cinq équipes qui ont fait les séries éliminatoires en 2021, y compris les trois derniers adversaires des Trojans de la saison régulière.