Mendota célébrera le 76e Festival annuel du maïs sucré – Shaw Local

Le 76e festival annuel commence le jeudi 10 août et se termine le dimanche 13 août avec l’emblématique ébullition du maïs à 14 h le dimanche à l’intersection de Jefferson Street et d’Illinois Avenue. Comme le veut la tradition, du maïs doux au beurre chaud gratuit sera servi.

La chambre de commerce de la région de Mendota attend plus de 60 000 visiteurs, qui consommeront plus de 50 tonnes de maïs sucré pendant le week-end du festival.

Le festival comprendra un carnaval et des spectacles chaque jour sur la scène de la First State Bank sur l’US 34 dans le centre-ville. Le Sweet Corn Pageant est prévu à 19h30 vendredi sur la scène.

Matt Friedlein, diplômé du Mendota High School en 2000 et officier des sciences et des opérations au bureau de Quad Cities, sera le grand maréchal du grand défilé du Mendota Sweet Corn Festival 2023. (Photo fournie par Matt Friedlein)

La chambre de commerce de la région de Mendota a choisi Matt Friedlein comme grand maréchal du défilé de 13 heures dimanche.

Friedlein est originaire de Mendota et diplômé de la classe de 2000 Mendota High School. Après avoir obtenu son diplôme en météorologie de la Northern Illinois University, Friedlein a travaillé deux décennies en tant que météorologue avec le National Weather Service dans quatre États, travaillant à Paducah, Kentucky ; Minneapolis, Minnesota; Chicago en tant que prévisionniste en chef et sert maintenant d’officier scientifique et des opérations dans les Quad Cities. À Chicago, Friedlein a émis de nombreuses alertes pour le comté de La Salle et sa ville natale de Mendota.

Les Jesse White Tumblers et The Shore Drill Team se joindront à la parade.

Le carnaval de Windy City Amusements sera ouvert de 18 h à 22 h le jeudi, de midi à 22 h le vendredi, de midi à 22 h le samedi et de midi à 18 h le dimanche. Il existe des offres spéciales de trajets illimités pour 30 $ et 35 $ par jour ainsi que des méga laissez-passer pour des trajets illimités tout au long de l’événement pour 100 $.

La tombola 50/50 est l’une des plus importantes de la région. En 2022, le pot a atteint 42 250 $, le gagnant remportant 21 120 $.

Lundi, la Chambre de commerce a annoncé que le pot était de 7 732 $. Les billets sont disponibles au Chalet, El Zarape, Expressions Salon, Main Street Station, Mendota Golf Club, Mendota Area Chamber of Commerce, Mendota Area YMCA, Mendota City Clerk’s Office, Pizzas by Marchelloni Mendota, Purpose Nutrition, Rosati’s Pizza Pub et Ziggy’s Family Restaurant.

La place du marché des artisans et le marché aux puces accueilleront plus de 200 marchands d’artisanat et de marchandises uniques. Les marchés seront installés au Veterans Park et au stationnement du Elks Lodge.

Des bénévoles pour l’épluchage de maïs sont recherchés à 8 h le samedi. Pour faire du bénévolat, appelez la Chambre au 815-539-6507.

Jeudi 10 août

15h : Un après-midi spécial pour les enfants spéciaux au carnaval

17h : The Acoustix, First State Bank Hospitality Tent

18h à 22h : Ouverture du Carnaval

19 h : Teen dance, Silvertone Junction, bloc 800 de la rue Main

Vendredi 11 août

10 h 30 à 23 h : Ouverture du kiosque de nourriture et de marchandise

11 h à 13 h : DJ et Magic Matt, First State Bank Hospitality Tent

12h à 22h : Ouverture du Carnaval

14h à 18h : The Acoustix, First State Bank Hospitality Tent

18h30: Divertissement pré-concours Andrew Bloomquist, scène de la First State Bank

19h30 : Sweet Corn Queen Pageant, scène de la First State Bank

19 h 30 : Station Greenfield au café en plein air, bloc 800 de la rue Main

Samedi 12 août

9 h à 17 h : Place du marché des artisans et marché aux puces, stationnement du parc des anciens combattants et du club des élans

10 h : Concours de mini-redevance, Première étape de la Banque d’État

10h30 : Ouverture du stand de restauration et de marchandise

11h30 à 13h30 : Steve Cirqua, First State Bank Stage

De midi à 22 h : ouverture du carnaval, avec M. Steve (Illinois Avenue et Jefferson Street), Wild Style Free Face Painting (Washington Street et Indiana Avenue), Lica Lorraine (Washington Street et Eighth Avenue)

14 h à 16 h : Zac Quad Music, tente d’accueil de la First State Bank

14 h : Concours culinaire annuel du Sweet Corn Festival

14 h 30 à 17 h 30 : Judson Main, scène de la première banque d’État

15h30 à 18h30 : The Valley Katz au beer garden

17 h à 19 h : DJ, tente d’accueil de la First State Bank

20h30 à 00h30 : Side Hustle au beer garden

Dimanche 13 août

9 h à 17 h : Place du marché des artisans et marché aux puces, stationnement du parc des anciens combattants et du club des élans

10 h 30 à 18 h : ouverture de la tente d’accueil de la First State Bank et ouverture du stand de nourriture et de marchandises

11h à 11h45 : Vest Dance Troupe, devant Elks Lodge sur Indiana Avenue

De midi à 12h30 : The Jesse White Tumblers, devant Elks Lodge sur Indiana Avenue

12h à 18h : Ouverture du Carnaval

13h : Grand défilé du Sweet Corn Festival

14h : Maïs sucré gratuit

15 h 30 à 16 h : L’équipe d’exercices courts du sud, devant Elks Lodge sur Indiana Avenue.