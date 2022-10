Mendota accueillera des cours de conduite AARP – Shaw Local

Un cours de recyclage en salle de classe conçu pour les conducteurs de 50 ans et plus sera offert à Mendota pour les aider à conserver leurs compétences et leurs compétences de conduite.

Les cours auront lieu de 8 h 30 à 12 h 30 le lundi 7 novembre et le mardi 8 novembre aux Services aux personnes âgées de la région de Mendota, 1901 Tom Merwin Drive, à Mendota. Les participants doivent être présents les deux jours.

Il y a des frais de 20 $ pour les membres de l’AARP et de 25 $ pour les non-membres de l’AARP. L’achèvement d’un cours de deux jours se traduira par un certificat pour une éventuelle réduction d’assurance. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, composez le 815-539-7700.