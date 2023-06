Mendicino n’a pas connu les détails du transfert de Bernardo jusqu’au 30 mai : bureau

Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré mercredi soir qu’il avait appris pour la première fois le transfert potentiel de Paul Bernardo en mars, mais les détails du transfert n’avaient pas été confirmés à l’époque et le ministre n’était personnellement au courant du transfert que des mois plus tard.

Mendicino et son bureau ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers jours sur le traitement de l’affaire, qui a suscité l’indignation à travers le Canada et rouvert de vieilles blessures pour les familles des victimes qui ont également vu leurs agresseurs transférés dans des établissements à sécurité inférieure ces dernières années.

Dans une déclaration à CTV News, Audrey Champoux, attachée de presse et conseillère principale en communication au bureau de Mendicino, a déclaré que le bureau avait appris pour la première fois le transfert potentiel de Bernardo, un violeur et tueur en série notoire, par le biais de « produits de communication génériques » le 2 mars.

Champoux a déclaré que cela est intervenu après que le bureau du ministre a reçu une demande du bureau du Premier ministre discutant du transfert potentiel et demandant des informations supplémentaires.

« À ce stade, les détails du transfert n’avaient pas été confirmés. Le personnel a examiné les options possibles pour modifier potentiellement la décision indépendante au cours de la période suivante et a été informé qu’il n’y en avait pas », a-t-elle déclaré dans un communiqué à CTV News mercredi soir.

Champoux a déclaré que Mendicino avait été personnellement informé du transfert de Bernardo dans une prison à sécurité moyenne au Québec le 30 mai, le lendemain du transfert de Bernardo par le Service correctionnel du Canada (SCC).

« Il a immédiatement demandé à parler au (commissaire du SCC) et une réunion a été organisée dans les plus brefs délais », a-t-elle ajouté.

« Pendant toute cette période, le pouvoir de prendre ou de modifier la décision appartenait uniquement au SCC. »

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a également confirmé mercredi que le premier ministre avait été informé du transfert le 29 mai – mais son personnel était au courant plus tôt – avant Mendicino.

Dans une nouvelle déclaration du cabinet du ministre de la Sécurité publique, l’attaché de presse de Mendicino a déclaré que le personnel du bureau avait appris le transfert de Bernardo pour la première fois lorsqu’il avait reçu « des produits de communication génériques sur les transferts de détenus le 2 mars », après une demande du cabinet du premier ministre. pic.twitter.com/rBvOM64waD — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) 14 juin 2023

Le traitement de l’affaire a également attiré les critiques de l’opposition officielle, qui a appelé Mendicino à démissionner pour le traitement de l’affaire mercredi matin. Le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé Medicino de « mentir » aux Canadiens sur le moment où il a été mis au courant du transfert de Bernardo et a déclaré que si le ministre ne se retire pas ou ne prend pas de mesures pour licencier les responsables de son bureau, alors Trudeau devrait « le renvoyer ». ”

Mendicino s’est défendu à la Chambre des communes et a publié mercredi une déclaration indiquant que des changements sont à venir, notamment en demandant au SCC d’informer les victimes chaque fois qu’un détenu est transféré d’un établissement à sécurité maximale vers un établissement à sécurité inférieure et d’en informer «officiellement et directement» le ministre à l’avance.

Dans une déclaration à CTV News, le SCC a reconnu que l’attention publique continue sur cette affaire doit être « très difficile » pour les victimes de Bernardo et leurs familles et a exprimé ses regrets pour « toute douleur ou inquiétude que ce transfert a causée ».

L’agence fédérale a déclaré que par politique, lorsqu’un délinquant est transféré dans un établissement à sécurité moyenne, son unité des services aux victimes informe les victimes dès que le transfert est terminé.

« Dans ce cas, cependant, les victimes ont été informées à la première heure du jour du transfert (à 9h00) et ont reçu des informations supplémentaires immédiatement après le transfert », indique le communiqué.

« Cela a été fait à la fois verbalement et par écrit, et la notification comprenait toutes les informations auxquelles les victimes ont droit en vertu de la Loi sur la mise en liberté sous condition, qui comprend le niveau de sécurité, l’emplacement et un résumé des raisons du transfert. »

Le SCC a déclaré avoir également expliqué les différences entre les établissements à sécurité moyenne et maximale, fourni aux victimes inscrites un « rapport d’étape sur le plan correctionnel » pour Bernardo et un commissaire du SCC s’est entretenu directement avec l’une des victimes « à leur demande » et a répondu à leurs questions.

« Veuillez noter que l’une des considérations pour ne pas fournir de notifications plus tôt était la sûreté et la sécurité du personnel qui devait effectuer le transfert étant donné qu’il était de notoriété publique que le délinquant se trouvait à l’établissement de Millhaven », a ajouté l’agence gouvernementale.

Bernardo, 58 ans, a été condamné en 1995 pour l’enlèvement, le viol, la torture et le meurtre de deux adolescents au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de Tammy Homolka.

Condamné à la prison à vie, il est désigné délinquant dangereux et purge actuellement une peine d’une durée indéterminée sans date de fin.



Avec des fichiers de la journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca Rachel Aiello et de la journaliste du Bureau parlementaire de CTV National News Annie Bergeron-Oliver