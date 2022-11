Mendicino: les conservateurs craignent l’interdiction des armes à feu de type agression

OTTAWA –

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, accuse les conservateurs de « susciter la peur » que le gouvernement libéral interdise les armes d’épaule ordinaires et les fusils de chasse.

Dans une interview, Mendicino a déclaré que le gouvernement ne souhaitait que renforcer une interdiction réglementaire des armes à feu de type assaut comme l’AR-15 en inscrivant une définition dans la législation, et qu’il était prêt à travailler avec les députés pour bien faire les choses.

Il insiste sur le fait que le gouvernement n’a aucunement l’intention de s’en prendre aux armes d’épaule et aux fusils de chasse de tous les jours, qualifiant la notion de « farmeur conservatrice ».

En mai 2020, le gouvernement libéral a annoncé l’interdiction par décret de plus de 1 500 modèles et variantes de ce qu’il considère comme des armes à feu de type assaut, comme l’AR-15 et le Ruger Mini-14.

Les libéraux ont récemment proposé d’inclure une définition évolutive d’une arme à feu de type assaut prohibée dans la législation sur le contrôle des armes à feu à l’étude par un comité de la Chambre des communes.

Les conservateurs prétendent que l’amendement du gouvernement équivaut à la plus importante interdiction des fusils de chasse de l’histoire du Canada.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022.