Mendicino: le registre des agents étrangers nécessiterait une optique d’équité

OTTAWA –

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’un registre pour suivre les agents étrangers opérant au Canada ne peut être mis en œuvre qu’en collaboration avec diverses communautés.

“Il y a un contexte historique quand il s’agit de certaines communautés au sein de ce pays et de leur relation avec [security] agences et la communauté des forces de l’ordre », a déclaré Mendicino au comité de la Chambre sur les relations sino-canadiennes lundi soir.

“Nous avons besoin que les agences soient inclusives, diversifiées et sensibles à la culture.”

Il y a deux mois, les libéraux ont dit qu’ils consulteraient éventuellement la population sur la création éventuelle d’un registre des agents étrangers, afin d’empêcher toute ingérence extérieure dans les affaires canadiennes.

Mais le gouvernement n’a pas encore officiellement lancé cette consultation.

Les États-Unis et l’Australie ont des registres publics qui obligent les personnes défendant un État étranger à enregistrer leurs activités, sous peine d’amendes ou de peines de prison.

Mendicino a déclaré au comité qu’Ottawa doit faire attention à ne pas isoler les communautés qui se sont senties sous le microscope des agences de sécurité. Il a également déclaré aux journalistes après son témoignage qu’Ottawa soumettait l’idée à ses propres comités consultatifs avant de solliciter les commentaires du public.

« Je ne décrirais pas cela comme une hésitation ; je pense que nous devons être diligents, réfléchis et inclusifs, lorsqu’il s’agit de faire participer tous les Canadiens à la modernisation des outils et de l’arsenal que nous créons pour nos communautés de la sécurité nationale et du renseignement. “, a-t-il déclaré au comité.

Mendicino a également déclaré aux députés qu’un registre des agents étrangers à lui seul ne modifierait pas radicalement la capacité du Canada à détecter et à faire face aux menaces à la sécurité nationale, et ne serait lancé que dans le cadre d’une “boîte à outils” d’autres mesures.

“Bien qu’il y ait une attention particulière à examiner chacun des exemples d’outils sur lesquels nous pourrions consulter, y compris le registre des agents étrangers, je découragerais les membres de ce comité de conclure rapidement que l’un d’eux isolé fonctionnera par lui-même”, il a dit.

La porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, Raquel Dancho, a accusé les libéraux de retarder le lancement d’un registre.

“Tout ce qui l’arrêterait ne serait qu’une excuse à ce stade. Je pense que tout gouvernement qui opère par le biais de relations diplomatiques légitimes au Canada devrait accueillir favorablement un registre officiel”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue entre les témoignages.

“Cela devrait être en quelque sorte le coût de faire des affaires au Canada par le biais de relations diplomatiques.”

Mendicino a comparu devant le comité sur la base d’une demande d’octobre dernier de députés demandant que des hauts fonctionnaires témoignent sur trois postes de police prétendument illégaux opérant dans la région du Grand Toronto.

Depuis lors, les défenseurs du groupe de défense des droits civiques basé en Espagne Safeguard Defenders ont allégué que la Chine dirigeait deux autres postes de police au Canada, dont un à Vancouver.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré aux députés que la GRC n’était au courant que de quatre postes de police présumés et que des agents se sont rendus dans les lieux de la région de Toronto en uniforme pour recueillir des informations et être vus.

Elle pense que cela a donné des conseils au public et a noté qu’au moins l’un des postes de police apparents semblait avoir fonctionné dans l’arrière-boutique d’une entreprise commerciale.

Mais les responsables ont refusé de répondre aux nombreuses questions des députés sur ces soi-disant postes de police, par exemple si des Canadiens avaient allégué avoir été harcelés ou détenus par eux.

“Tout ce que nous avons appris concernant les postes de police présumés eux-mêmes n’est pas quelque chose que je pourrai commenter”, a déclaré le surintendant en chef de la GRC. Matt Peggs a témoigné.

Lucki a noté que personne n’a été inculpé en relation avec les stations et a suggéré que le public serait informé si tel était le cas.

De même, Mendicino a déclaré que le public serait informé si des diplomates avaient reçu l’ordre de quitter le Canada en relation avec la question.

Pourtant, la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, s’est interrogée sur la façon dont la police gère les dénonciations des communautés qui prétendent être ciblées par des pays étrangers.

Le député d’Edmonton a déclaré que des électeurs ouïghours ou originaires de Hong Kong ont signalé avoir été échangés entre la GRC, la police locale et une ligne d’assistance téléphonique gérée par la GRC, et que la police locale ne semble pas savoir comment traiter les signalements.

“Nous entendons une histoire très différente des personnes qui vivent dans ces communautés”, a déclaré McPherson.

La réunion de lundi a suivi l’apparition d’un ballon chinois qui a dérivé au-dessus du territoire canadien avant d’être repéré dans le ciel du Montana, ce qui a amené les partis d’opposition à se demander pourquoi Ottawa n’avait pas alerté les Canadiens plus tôt.

Mendicino et les hauts fonctionnaires ne partageraient pas d’informations sur la façon dont ils ont appris l’incident pour la première fois et s’ils informeraient le public différemment si un événement similaire se produisait.

Pendant ce temps, le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a pressé le gouvernement d’interdire le radiodiffuseur d’État chinois CGTN des ondes canadiennes pour avoir diffusé des aveux forcés.

Il a noté que les libéraux avaient ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’envisager d’interdire Russia Today, ce que l’organisme de réglementation a choisi de faire peu de temps après.

“En tant que gouvernement, nous nous efforçons de respecter l’indépendance de ces organes plutôt que de politiser ces décisions”, a répondu Mendicino.

Chong a fait valoir que l’ensemble de la réunion a montré un manque de transparence de la part du gouvernement sur les questions de sécurité nationale, et que cela sème la méfiance.

En novembre dernier, les libéraux fédéraux ont dévoilé leur stratégie indo-pacifique, qui appelle à des liens plus solides avec des pays autres que la Chine pour contrebalancer l’approche de Pékin en matière de droits de la personne et de commerce.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 février 2023.