Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n’a pas pu dire jeudi pourquoi il n’était pas au courant plus tôt des plans de transfert du violeur en série notoire et tueur condamné Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne, après qu’il a été révélé que son bureau et le bureau du premier ministre Justin Trudeau le savaient depuis des mois, sans en informer aucun des politiciens.

S’adressant aux journalistes au milieu des retombées, le ministre a déclaré qu’il avait « traité » la « rupture du flux d’informations » au sein de son bureau, mais n’a pas dit si quelqu’un de son équipe serait réprimandé en conséquence, ni quelle était l’explication de son personnel. pourquoi il a été maintenu dans l’obscurité en premier lieu.

« Il est très clair que j’aurais dû être informé à l’époque, et c’est quelque chose que j’ai dit très clairement à mon personnel », a déclaré Mendicino jeudi. « J’ai pris les mesures correctives pour m’assurer que cela ne se reproduise plus. »

Comme cela a été révélé au cours des deux derniers jours, le bureau de Mendicino a été informé pour la première fois du transfert potentiel de Bernardo d’une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne via ce que son bureau a décrit comme des « produits de communication génériques » le 2 mars.

Cela s’est produit après que le bureau du ministre a été informé par le Cabinet du Premier ministre (PMO) de l’éventuel déménagement, demandant de plus amples informations.

Ensuite, le Service correctionnel du Canada (SCC) a déclaré avoir envoyé un courriel de suivi au bureau du ministre le 25 mai, quatre jours avant le transfert de Bernardo le 29 mai de l’Ontario au Québec. Trudeau a été informé ce jour-là, mais Mendicino n’a été connecté que le 30 mai, date à laquelle il s’est dit « profondément préoccupé et choqué ».

« Ce qui est important, c’est que ces problèmes soient identifiés et qu’ils soient corrigés et c’est donc ce que j’ai fait avec mon équipe », a déclaré Mendicino. « Il est important que j’obtienne ces briefings en temps opportun. »

Après avoir appelé Mendicino à démissionner, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que les dernières révélations montraient « un échec du leadership au sommet ».

« Maintenant, nous savons pourquoi Justin Trudeau ne congédie pas son ministre incompétent – le propre bureau de Justin Trudeau a été alerté en mars… Au lieu d’agir, le premier ministre n’a rien fait et a laissé cela entre les mains de son ministre le plus inutile », a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi soir.

Afin d’empêcher que cette situation ne se reproduise, Mendicino a déclaré qu’il publierait une « directive ministérielle » exigeant que le SCC réforme la façon dont il gère les transferts de prison très médiatisés, notamment en exigeant que les victimes soient informées chaque fois qu’un détenu est transféré du maximum sécurité à des installations de sécurité inférieure, et notifier « formellement et directement » le ministre à l’avance.

Mendicino a fait ces commentaires lors d’une mêlée importante et passionnée en sortant d’une audience de comité sur la Colline du Parlement.

Il était là pour témoigner d’une rupture de partage d’informations fédérale distincte qui a abouti à des renseignements sur le ciblage par la Chine du député conservateur Michael Chong qui n’a pas dépassé les niveaux du personnel bureaucratique et ministériel, jusqu’aux politiciens au pouvoir.

Dans ce cas également, Mendicino a publié une directive ministérielle dans le but de modifier le flux d’informations, ordonnant à l’agence fédérale d’espionnage CSIS de s’assurer que les menaces contre les parlementaires « reçoivent le plus haut niveau d’attention ».

Au cours de l’audience sur l’ingérence étrangère, les députés du Bloc québécois et les députés conservateurs ont tenté d’interroger Mendicino sur l’affaire Bernardo, mais après que le député libéral Ryan Turnbull a fait part au président de ses inquiétudes quant au fait que les enquêtes étaient hors sujet, la ligne de questions n’est pas allée loin.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit… Que le ministre avait les informations sur ce transfert et avait les informations sur toutes les autres choses concernant M. Chong… Donc étant donné que… je vais demander au ministre si il peut faire la seule chose que je pense qu’il sait qu’il devrait faire… et démissionner ici », a déclaré le député conservateur Blaine Calkins.

Répondant à Calkins, le ministre a déclaré qu’il restait concentré « sur une chose et une seule, et c’est de faire mon travail pour protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens ».

« Tout cela reflète le manque de transparence et les contradictions, et cela fait partie du problème de notre collègue député de Wellington-Halton Hills », a déclaré la députée bloquiste Kristina Michaud.

Bernardo, 58 ans, a été reconnu coupable en 1995 d’avoir enlevé, violé, torturé et assassiné deux adolescentes, Kristen French, 15 ans, et Leslie Mahaffy, 14 ans, au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de Tammy Homolka.

Condamné à la prison à vie, il est désigné délinquant dangereux et purge actuellement une peine d’une durée indéterminée sans date de fin. Alors que la relance de cette affaire a déclenché une nouvelle vague d’indignation et de bouleversement à travers le Canada, le ministre n’a pas pu dire jeudi s’il y avait des plans pour annuler la réinstallation de Bernardo, qui est actuellement à l’étude par le SCC.